Обзор Playme P550 TETRA. Комбо видеорегистратор с управлением жестами

2018-03-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Playme P550 TETRA; [173]
В наше распоряжение попал новый комбо видеорегистратор Playme P550 TETRA с поддержкой управления жестами и съемкой в разрешении Super HD. Помимо этого заявлены скоростные фильтры, регулярно обновляемая база камер, детектирование всех известных в России радарных комплексов, системы слежения за полосой движения автомобиля и возможность отключения радар-детектора. Такие комбинированные устройства позволяют не только обеспечить видео доказательствами, но и сэкономить бюджет владельца.

Playme P550 TETRA

К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Playme P550 TETRA обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с традиционным оформлением. На крышке представлен список представлен список ключевых особенностей и изображение видеорегистартора.

Playme P550 TETRA

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, картридер, пару сменных предохранителей, основной блок, тряпочку для протирки дисплея, руководство пользователя и гарантийный талон.

Playme P550 TETRA

Внешний вид

Выполнен Playme P550 TETRA в компактном корпусе, внешне напоминающем цифровую камеру. В этой модели используется новый тип антенны, не требующий много места внутри корпуса.

Playme P550 TETRA

На фронтальной стороне она занимает ограниченное пространство внутри корпуса. Справа от него объектив, собранный из группы стеклянных линз с ИК-фильтром.

Playme P550 TETRA

Особенностью этой модели стала поддержка технологии Motion Control, позволяющая с помощью жестов. Так, взмахом руки рядом с видеорегистратором можно будет отключить голосовые уведомления и также быстро включить при необходимости.

Playme P550 TETRA

Отвечает за это пара сенсоров, расположенных слева от дисплея. Делает ли эта технология заметный прорыв в удобстве эксплуатации? Скорее нет, чем да. Избавиться от лишних звуковых уведомлений удобней выставив раз нужные параметры скорости в настройках. Очень часто в ходе эксплуатации видеорегистратор изменял звуковой режим работы при взаимодействии с механическими кнопками. Со временем необходимость в кнопках отпадет и тогда все недостатки будут нивелированы.

Playme P550 TETRA

Под сенсором кнопка защиты роликов от перезаписи. На правом торце у Playme P550 TETRA решетка динамика и четыре механические кнопки с маркировкой.

Playme P550 TETRA

С помощью кнопок меняется яркость дисплея в трех диапазонах, режим работы радар-детектора, выключается микрофон.

Playme P550 TETRA

Информация выводится на цветной 2.4-дюймрвый цветной дисплей. Изображение хорошо читаемо под разными углами наклона. Поддерживаются уведомления внятным женским голосом. Важные данные не будут пропущены и при громко работающей в салоне магнитоле.

Playme P550 TETRA

На правом торце USB, используемый для обновления прошивки и базы камеры, порт питания и скрытая кнопка перезагрузки. Снизу слот для карты памяти с поддержкой емких накопителей.

Playme P550 TETRA

Ставится и снимается видеорегистратор на крепление с присоской, оснащенной прижимной ножкой. Поддерживается поворот вокруг оси и изменение угла наклона.

Playme P550 TETRA

Комплектный адаптер питания Playme P550 TETRA со сквозным подключением. К нему опциально подключается еще один адаптер, опция будет востребована при ограниченном количестве розеток в автомобиле.

Настройки

Меню настроек содержит отдельные разделы с настройками радар-детектора, видеорегистратора и системы. Выключаются диапазоны, выставляются скоростные режимы, меняется приоритет по источнику сигнала. Отключаются отдельные стационарные типы камер, задается дальность вывода оповещений.

Playme P550 TETRA

Поддерживается несколько разрешений съемки, разные временные интервалы. Выбирается штамп записи с номерным знаком, проводится корректировка экспозиции и яркости. Активируется функция LDWS. С экрана видеорегистратора можно просмотреть отснятые ролики и защитить важные файлы от перезаписи.

Радар-детектор

Playme P550 TETRA эксплуатировался нами в течение нескольких недель на дорогах Казани и РТ. Радар-детектор порадовал точностью и дальностью детектирования радарных комплексов, позволяя заблаговременно принять решение о необходимости коррекции скоростного режима. Без внимания не остаются маломощные системы, которые большинство моделей не видят или детектируют только при близком приближении. Работает система во всех диапазонах, используемых на российских дорогах.

Playme P550 TETRA

Количество ложных срабатываний сведено к минимуму. Встречались только единичные срабатывания, что вполне ожидаемо в условиях мегаполиса. Эта модель получает регулярные обновления базы стационарных камер. Наполнение хорошее, нам не удалось найти участков, которые отсутствовали в ней.

Playme P550 TETRA

При приближении к такой системы голосом и визуальными уведомлениями выводится текущая и разрешенная скорость на участке, тип камеры и дальность до её размещения. По АВТОДОРИЯ ведется учет точек входа и выхода, рассчитывается средняя скорость на участке.

Видеозапись

Построена новинка на базе флагманского процессора Ambarella A12 с матрицей OmniVision. Запись ведется в разрешении Super HD со скоростью 30 кадров в секунду. Для просмотра роликов не требуется установка дополнительного программного обеспечения. Дополнительно к видеопотоку фиксируется скорость и маршрут движения.

Ролики с высокой резкостью. Номерные знаки читаются на большом расстоянии. Артефакты и смазанность отсутствуют. Записанные файлы могут использоваться в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций.

Ночные ролики сохраняют читаемость. Поддерживается технология WDR, компенсируется излишний свет от фар встречных автомобилей.

Итоги по Playme P550 TETRA

Playme P550 TETRA станет отличным выбором при поиске комбинированного видеорегистратора. Он продемонстрировал высокодетализированную съемку в дневное и ночное время, точное детектирование радарных комплексов сезона 2017-2018, детальные ручные настройки. Все это предлагается в компактных габаритах с поддержкой технологии управления жестами.

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