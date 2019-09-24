Обзор Playme P570. Комбо видеорегистратор с эффективной фильтрацией помех

2019-09-24, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Playme P570; [67]
Годом ранее мы проводили тестирование видеорегистратора Playme P570SG TETRA, сегодня же мы рассмотрим Playme P570. Новина оснащена инновационной системой фильтрации помех SAP. Сохранены преимущества в виде компактного корпуса и суперконденсатора, предоставляющего большее количество циклов разряда/заряда и больший срок службы, а также широкий диапазон рабочих температур.

Playme P570

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Playme P570 обзор

Комплектация

В комплекте с видеорегистратором покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Playme P570

Внешний вид

Выполнен Playme P570 в компактном для такого форм-фактора корпусе. Установлена патч-антенна.

Playme P570

Для крепления используется вакуумная присоска с поворотной ножкой. В собранном состоянии на стекле занимает только ограниченное пространство.

Playme P570

Длина комплектного адаптера питания с запасом. При желании можно будет организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

Playme P570

С фронтальной стороны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 135 градусов.

Playme P570

Изображение выводится на 3-дюймовый цветной дисплей. Площадь экрана используется эффективно.

Playme P570

С помощью него можно будет контролировать скорость движения, радарные комплексы по пути движения и изображение с камеры.

Playme P570

Управляется группой механических кнопок, распределенных по боковым граням. Кнопки зафиксированы хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

Playme P570

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Этот видеорегистратор поддерживает накопители объемом до 32 Гбайт.

Playme P570

Визуально производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Playme P570

Настройки

Все опции настроек в Playme P570 собраны в виде общего списка. Первыми пунктами выводится корректировка активного радар-детектора. Ставятся лимиты скорости для каждого из режимов. Выключаются отдельные диапазоны.

Playme P570

Задаются дальность и активность оповещений. Можно выключить отдельные типы стационарных камер.

Playme P570

Можно выбрать разрешение съемки и длительность роликов. Провести общие настройки.

Playme P570

Радар-детектор

Особенностью новинки стала система фильтрации Superior Anti-falsing Platform, эффективно отсекающая ложные срабатывания от автоматических дверей, вышек сотовой связи, датчиков движения и устройств контроля слепых зон. В условиях эксплуатации в мегаполисе мы встречали только единичные ложные срабатывания.

Playme P570

Радар-детектор эффективно определяет радары и камеры, такие как Кордон, Крис-П, Стрелка-СТ/М и другие используемые на дорогах Казани. Дальности детектирования достаточно для коррекции скоростного режима.

Playme P570

Также предлагается хорошее наполнение базы стационарных точек. За время тестов мы не обнаружили системы, которые остались без вывода предупреждения. Поведение GPS-информатора пользователь сможет адаптировать под свои предпочтения.

Playme P570

Тесты

Playme P570 использует процессор Novatek 96658 в паре с матрицей Sony IMX323. Запись ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка Playme P570

Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Ночная съемка Playme P570

Итоги по Playme P570

Playme P570 – хорошо сбалансированный комбо-видеорегистратор с эффективной фильтрацией помех. Компактные габариты, съемка с высокой резкостью и четкостью, хорошее наполнение базы камеры и частое обновление, детальные ручные настройки.

Комментарии и отзывы Playme P570
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