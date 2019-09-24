Обзор Playme P570. Комбо видеорегистратор с эффективной фильтрацией помех

Годом ранее мы проводили тестирование видеорегистратора Playme P570SG TETRA, сегодня же мы рассмотрим Playme P570. Новина оснащена инновационной системой фильтрации помех SAP. Сохранены преимущества в виде компактного корпуса и суперконденсатора, предоставляющего большее количество циклов разряда/заряда и больший срок службы, а также широкий диапазон рабочих температур.

Playme P570 обзор

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте с видеорегистратором покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнен Playme P570 в компактном для такого форм-фактора корпусе. Установлена патч-антенна.

Для крепления используется вакуумная присоска с поворотной ножкой. В собранном состоянии на стекле занимает только ограниченное пространство.

Длина комплектного адаптера питания с запасом. При желании можно будет организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля.

С фронтальной стороны выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз. Угол обзора 135 градусов.

Изображение выводится на 3-дюймовый цветной дисплей. Площадь экрана используется эффективно.

С помощью него можно будет контролировать скорость движения, радарные комплексы по пути движения и изображение с камеры.

Управляется группой механических кнопок, распределенных по боковым граням. Кнопки зафиксированы хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Этот видеорегистратор поддерживает накопители объемом до 32 Гбайт.

Визуально производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Настройки

Все опции настроек в Playme P570 собраны в виде общего списка. Первыми пунктами выводится корректировка активного радар-детектора. Ставятся лимиты скорости для каждого из режимов. Выключаются отдельные диапазоны.

Задаются дальность и активность оповещений. Можно выключить отдельные типы стационарных камер.

Можно выбрать разрешение съемки и длительность роликов. Провести общие настройки.

Радар-детектор

Особенностью новинки стала система фильтрации Superior Anti-falsing Platform, эффективно отсекающая ложные срабатывания от автоматических дверей, вышек сотовой связи, датчиков движения и устройств контроля слепых зон. В условиях эксплуатации в мегаполисе мы встречали только единичные ложные срабатывания.

Радар-детектор эффективно определяет радары и камеры, такие как Кордон, Крис-П, Стрелка-СТ/М и другие используемые на дорогах Казани. Дальности детектирования достаточно для коррекции скоростного режима.

Также предлагается хорошее наполнение базы стационарных точек. За время тестов мы не обнаружили системы, которые остались без вывода предупреждения. Поведение GPS-информатора пользователь сможет адаптировать под свои предпочтения.

Тесты

Дневная съемка Playme P570

Playme P570 использует процессор Novatek 96658 в паре с матрицей Sony IMX323. Запись ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Ночная съемка Playme P570

Резкость держится по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Итоги по Playme P570

Playme P570 – хорошо сбалансированный комбо-видеорегистратор с эффективной фильтрацией помех. Компактные габариты, съемка с высокой резкостью и четкостью, хорошее наполнение базы камеры и частое обновление, детальные ручные настройки.