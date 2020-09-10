Обзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратора

Рекомендованная стоимость составляет 13 990 рублей. Продажи уже стартовали.
Playme PRIME обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, клейкую основу на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видДля крепления на стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. Обеспечивается быстрый съем и установка.
В основании крепления находятся разъем подачи питания и гнездо для подключения дополнительной камеры. В комплект камера не входит, приобретается отдельно.
На верхней грани самого видеорегистратора расположена контактная группа. Возможности крепления ограничены только изменением угла наклона. Повороты в сторону не поддерживаются.
Установлен 3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 854 на 480 пикселей. Высокая яркость и широкие углы обзора. Площадь экрана используется эффективно.
По камерам и радарам помимо изображения на дисплей выводятся хорошо слышимые голосовые и звуковые подсказки. Громкость регулируется в широком диапазоне.
Под экраном у Playme PRIME находится группа механических кнопок с нанесенной маркировкой. Разобраться с управлением будет несложно. Ключевые функции находятся в пределах одного клика.
Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Рядом со слотом находится miniUSB, используемый для обновления прошивки и базы данных.
На стороне, обращенной к дороге, находится объектив, оснащенный поляризационным фильтром. Он эффективно устраняет блики от лобового стекла.
Вместо аккумулятора в регистраторе установлен суперконденсатор. Его преимуществом в сравнении с аккумулятором является большое количество циклов заряда, высокий ресурс службы и широкий диапазон рабочих температур.
НастройкиОпции настроек распределены по четырем вкладкам. Корректируется работа радар-детектора. Уровень чувствительности, выключаются отдельные диапазоны.
Выставляются параметры съемки.
Опции фотосъемки.
Просмотр отснятых файлов. Удаление и защита от перезаписи.
Общие параметры работы системы.
Радар-детекторВ Playme PRIME установлена патч-антенна. Она уверенно детектирует все используемые в России радары и камеры. Включая решения с маломощным излучением. За время тестов мы не обнаружили комплексов, по которым не было предупреждений. Дальности срабатывания достаточно для принятия решения о коррекции скорости.
Несколько режимов работы. Чаще всего использовали режим IQ, подбирающий автоматический уровень чувствительности в зависимости от текущей скорости движения. Ложные срабатывания сведены к минимуму.
Также устройство выводит данные по стационарно размещенным камерам и радарам. Актуальную базу можно будет загрузить с официального сайта. Выходят обновления регулярно. Поддерживается одновременный вывод данных как с GPS, так и с патч-антенны.
ВидеозаписьИзображение с высокочувствительной матрицы SONY IMX307 обрабатывает процессор MSTAR-8339. Запись ведется в разрешении 2304x1296 пикселей со скоростью 30 кадров в секунду.
Дневная съемка Playme PRIMEНомерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Угол обзора 140 градусов.
Ночная съемка Playme PRIME
Итоги по Playme PRIMEPlayme PRIME – эффективно выполняет сразу три функции: съемка с высокой детализацией и разрешением, заблаговременное детектирование радаров и комплексов с активным излучением, а также вывод информации по стационарным системам с частым обновлением базы. Быстросъемное магнитное крепление, поляризационный фильтр, IQ-режим и IPS-дисплей.
Playme PRIME получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".