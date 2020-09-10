Обзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратора

Не так давно компания Playme расширила модельную линейку комбо-видеорегистраторов новым высокотехнологичным Playme PRIME. Для него заявлены матрица Sony IMX307, магнитное крепление Power Click, поляризационный фильтр, интеллектуальный режим работы радар-детектора и суперконденсатор.

Playme PRIME обзор

Рекомендованная стоимость составляет 13 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, клейкую основу на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Для крепления на стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. Обеспечивается быстрый съем и установка.

В основании крепления находятся разъем подачи питания и гнездо для подключения дополнительной камеры. В комплект камера не входит, приобретается отдельно.

На верхней грани самого видеорегистратора расположена контактная группа. Возможности крепления ограничены только изменением угла наклона. Повороты в сторону не поддерживаются.

Установлен 3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 854 на 480 пикселей. Высокая яркость и широкие углы обзора. Площадь экрана используется эффективно.

По камерам и радарам помимо изображения на дисплей выводятся хорошо слышимые голосовые и звуковые подсказки. Громкость регулируется в широком диапазоне.

Под экраном у Playme PRIME находится группа механических кнопок с нанесенной маркировкой. Разобраться с управлением будет несложно. Ключевые функции находятся в пределах одного клика.

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Рядом со слотом находится miniUSB, используемый для обновления прошивки и базы данных.

На стороне, обращенной к дороге, находится объектив, оснащенный поляризационным фильтром. Он эффективно устраняет блики от лобового стекла.

Вместо аккумулятора в регистраторе установлен суперконденсатор. Его преимуществом в сравнении с аккумулятором является большое количество циклов заряда, высокий ресурс службы и широкий диапазон рабочих температур.

Настройки

Опции настроек распределены по четырем вкладкам. Корректируется работа радар-детектора. Уровень чувствительности, выключаются отдельные диапазоны.

Выставляются параметры съемки.

Опции фотосъемки.

Просмотр отснятых файлов. Удаление и защита от перезаписи.

Общие параметры работы системы.

Радар-детектор

В Playme PRIME установлена патч-антенна. Она уверенно детектирует все используемые в России радары и камеры. Включая решения с маломощным излучением. За время тестов мы не обнаружили комплексов, по которым не было предупреждений. Дальности срабатывания достаточно для принятия решения о коррекции скорости.

Несколько режимов работы. Чаще всего использовали режим IQ, подбирающий автоматический уровень чувствительности в зависимости от текущей скорости движения. Ложные срабатывания сведены к минимуму.

Видеозапись

Дневная съемка Playme PRIME

Также устройство выводит данные по стационарно размещенным камерам и радарам. Актуальную базу можно будет загрузить с официального сайта. Выходят обновления регулярно. Поддерживается одновременный вывод данных как с GPS, так и с патч-антенны.Изображение с высокочувствительной матрицы SONY IMX307 обрабатывает процессор MSTAR-8339. Запись ведется в разрешении 2304x1296 пикселей со скоростью 30 кадров в секунду.

Ночная съемка Playme PRIME

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Угол обзора 140 градусов.

Итоги по Playme PRIME

Playme PRIME – эффективно выполняет сразу три функции: съемка с высокой детализацией и разрешением, заблаговременное детектирование радаров и комплексов с активным излучением, а также вывод информации по стационарным системам с частым обновлением базы. Быстросъемное магнитное крепление, поляризационный фильтр, IQ-режим и IPS-дисплей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".