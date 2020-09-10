Обзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратора

Не так давно компания Playme расширила модельную линейку комбо-видеорегистраторов новым высокотехнологичным Playme PRIME. Для него заявлены матрица Sony IMX307, магнитное крепление Power Click, поляризационный фильтр, интеллектуальный режим работы радар-детектора и суперконденсатор.

Playme PRIME

Рекомендованная стоимость составляет 13 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Playme PRIME обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, клейкую основу на лобовое стекло, руководство пользователя и гарантийный талон.

Playme PRIME

Внешний вид

Для крепления на стекле используется площадка с двухсторонним скотчем. Обеспечивается быстрый съем и установка.

Playme PRIME

В основании крепления находятся разъем подачи питания и гнездо для подключения дополнительной камеры. В комплект камера не входит, приобретается отдельно.

Playme PRIME

На верхней грани самого видеорегистратора расположена контактная группа. Возможности крепления ограничены только изменением угла наклона. Повороты в сторону не поддерживаются.

Playme PRIME

Установлен 3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 854 на 480 пикселей. Высокая яркость и широкие углы обзора. Площадь экрана используется эффективно.

Playme PRIME

По камерам и радарам помимо изображения на дисплей выводятся хорошо слышимые голосовые и звуковые подсказки. Громкость регулируется в широком диапазоне.

Playme PRIME

Под экраном у Playme PRIME находится группа механических кнопок с нанесенной маркировкой. Разобраться с управлением будет несложно. Ключевые функции находятся в пределах одного клика.

Playme PRIME

Запись ведется на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители. Рядом со слотом находится miniUSB, используемый для обновления прошивки и базы данных.

Playme PRIME

На стороне, обращенной к дороге, находится объектив, оснащенный поляризационным фильтром. Он эффективно устраняет блики от лобового стекла.

Playme PRIME

Вместо аккумулятора в регистраторе установлен суперконденсатор. Его преимуществом в сравнении с аккумулятором является большое количество циклов заряда, высокий ресурс службы и широкий диапазон рабочих температур.

Playme PRIME

Настройки

Опции настроек распределены по четырем вкладкам. Корректируется работа радар-детектора. Уровень чувствительности, выключаются отдельные диапазоны.

Playme PRIME

Выставляются параметры съемки.

Playme PRIME

Опции фотосъемки.

Playme PRIME

Просмотр отснятых файлов. Удаление и защита от перезаписи.

Playme PRIME

Общие параметры работы системы.

Playme PRIME

Радар-детектор

В Playme PRIME установлена патч-антенна. Она уверенно детектирует все используемые в России радары и камеры. Включая решения с маломощным излучением. За время тестов мы не обнаружили комплексов, по которым не было предупреждений. Дальности срабатывания достаточно для принятия решения о коррекции скорости.

Playme PRIME

Несколько режимов работы. Чаще всего использовали режим IQ, подбирающий автоматический уровень чувствительности в зависимости от текущей скорости движения. Ложные срабатывания сведены к минимуму.

Playme PRIME

Также устройство выводит данные по стационарно размещенным камерам и радарам. Актуальную базу можно будет загрузить с официального сайта. Выходят обновления регулярно. Поддерживается одновременный вывод данных как с GPS, так и с патч-антенны.

Видеозапись

Изображение с высокочувствительной матрицы SONY IMX307 обрабатывает процессор MSTAR-8339. Запись ведется в разрешении 2304x1296 пикселей со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка Playme PRIME

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Угол обзора 140 градусов.

Ночная съемка Playme PRIME

Итоги по Playme PRIME

Золото. Выбор редакции MegaObzorPlayme PRIME – эффективно выполняет сразу три функции: съемка с высокой детализацией и разрешением, заблаговременное детектирование радаров и комплексов с активным излучением, а также вывод информации по стационарным системам с частым обновлением базы. Быстросъемное магнитное крепление, поляризационный фильтр, IQ-режим и IPS-дисплей.
Playme PRIME получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Playme PRIME
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