Обзор Playme PULSE. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

В центре внимания у нас сегодня гибридный Full HD видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором Playme PULSE. Это устройство призвано решать задачи сразу трех устройств: видеорегистратора, GPS-информатора и радар-детектора. Из особенностей отмечаются широкоугольный объектив, система фильтрации помех, бесшовная запись видео, суперконденсатор.

Комплектация

Средняя стоимость – 12 990 рублей.Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, руководство пользователя, гарантийный талон. Упакован в коробку с минималистичным оформлением.

Playme PULSE обзор

Внешний вид

Выполнено устройство в компактном корпусе. На фронтальную сторону направлен объектив, собранный из группы стеклянных линз, с углом обзора 135 градусов.

На фронтальную сторону направлена патч-антенна. Ее использование позволило уменьшить габариты видеорегистратора.

Запись устройство ведет на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Оснащается дисплеем с диагональю 2.31 дюйма. На него в ходе движения выводятся данные по камерам и радарам.

Информация с него хорошо читается при эксплуатации в ночное и дневное время. Визуальная часть дополняется голосовыми и звуковыми подсказками. Динамик направлен на водителя, его громкость регулируется.

По краям от экрана распределены механические кнопки управления с нанесенными на них маркировками. Разобраться с управлением несложно.

На верхнем торце паз с группой контактов. Снимается и ставится на крепеж Playme PULSE сдвигом.

Комплектуется креплением с вакуумной присоской. GPS-антенна интегрирована в ножку крепежа. Холодный старт занимает минимальное время, точность определения скорости и местоположения высокие.

Гнездо питания в основании крепежа. Упрощается возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля.

Зарядное устройство с дополнительным USB, которое можно использовать для питания смартфона.

Настройки

Повышена надежность эксплуатации. Аккумулятор, подверженный вздутию и износу, заменен на суперконденсатор. За счет этого расширен температурный диапазон безопасной эксплуатации видеорегистратора.В настройках можно изменить режим работы. Управлять отдельно диапазонами.

Выключать типы камер. Изменять лимит скорости. Выставлять порог превышения скорости и выставить максимальную.

Режимы для города и трассы в отдельности. Включить или выключить GPS-информатор.

Изменить разрешение съемки. Задать длину роликов. Управлять датчиками.

Радар-детектор

Выставить общие параметры системы.Оснащен видеорегистратор сигнатурным радар-детектором. Детектирует активное излучение в разных диапазонах. Поддерживается интеллектуальный режим SMART, в котором чувствительность меняется автоматически.

Эффективно работает система фильтрации ложных срабатываний. Работала система корректно, отсекались излучения от датчиков пассивной безопасности, вышек сотовой связи и линии ЛЭП.

Есть встроенный информатор, выводящий предупреждения по разным типам стационарных камер и радаров. Обновления для него производитель выпускает регулярно.

Тесты

Дневная съемка Playme PULSE

Ночная съемка Playme PULSE

Итоги

Устройство тестировалось в течение длительного времени, как в условиях города, так и при дальних поездках. За это время продемонстрировало точное детектирование по разным системам.Работает на базе процессора Mstar 8336 с матрицей GC2053. С примерами съемки можно ознакомиться в примерах ниже.Playme PULSE – сигнатурный комбо-видеорегистратор с поддержкой съемки в Full HD разрешении. Уверенное детектирование разных типов комплексов, хорошее наполнение базы камер и частые обновления, детальные настройки. Суперконденсатор, система фильтрации помех, голосовые оповещения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".