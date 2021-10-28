Обзор Playme PULSE. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Средняя стоимость – 12 990 рублей.
На фронтальную сторону направлена патч-антенна. Ее использование позволило уменьшить габариты видеорегистратора.
Запись устройство ведет на карту памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.
Оснащается дисплеем с диагональю 2.31 дюйма. На него в ходе движения выводятся данные по камерам и радарам.
Информация с него хорошо читается при эксплуатации в ночное и дневное время. Визуальная часть дополняется голосовыми и звуковыми подсказками. Динамик направлен на водителя, его громкость регулируется.
По краям от экрана распределены механические кнопки управления с нанесенными на них маркировками. Разобраться с управлением несложно.
На верхнем торце паз с группой контактов. Снимается и ставится на крепеж Playme PULSE сдвигом.
Комплектуется креплением с вакуумной присоской. GPS-антенна интегрирована в ножку крепежа. Холодный старт занимает минимальное время, точность определения скорости и местоположения высокие.
Гнездо питания в основании крепежа. Упрощается возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля.
Зарядное устройство с дополнительным USB, которое можно использовать для питания смартфона.
Повышена надежность эксплуатации. Аккумулятор, подверженный вздутию и износу, заменен на суперконденсатор. За счет этого расширен температурный диапазон безопасной эксплуатации видеорегистратора.
Выключать типы камер. Изменять лимит скорости. Выставлять порог превышения скорости и выставить максимальную.
Режимы для города и трассы в отдельности. Включить или выключить GPS-информатор.
Изменить разрешение съемки. Задать длину роликов. Управлять датчиками.
Выставить общие параметры системы.
Эффективно работает система фильтрации ложных срабатываний. Работала система корректно, отсекались излучения от датчиков пассивной безопасности, вышек сотовой связи и линии ЛЭП.
Есть встроенный информатор, выводящий предупреждения по разным типам стационарных камер и радаров. Обновления для него производитель выпускает регулярно.
Устройство тестировалось в течение длительного времени, как в условиях города, так и при дальних поездках. За это время продемонстрировало точное детектирование по разным системам.