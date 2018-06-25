Обзор Playme QUICK 3. Высокоэффективный радар-детектор с GPS

2018-06-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Playme QUICK 3; [63]
Не так давно компания Playme обновила модельный ряд радар-детекторов, выпустив сразу две новые модели Playme QUICK 3 и Playme Hard 3. Оба устройства оснащены GPS-модулем и могут похвастать поддержкой технологии anti-CAS (anti-Collision Avoidance System). В течение длительного времени мы имели возможность детально изучить работу на дорогах Казани, опытом эксплуатации Playme QUICK 3 сейчас готовы поделиться с вами.

Playme QUICK 3

К моменту публикации продажи уже эксклюзивно стартовали в М.Видео с рекомендованной стоимостью в 6990 рублей.

Playme QUICK 3 обзор

Комплектация

Поставляется Playme QUICK 3 в компактной коробке с качественной полиграфией. Приведено подробное описание поддерживаемых технологий и список характеристик. В комплекте с радаром идет противоскользящий коврик, руководство пользователя и гарантийный талон, кронштейн для крепления на лобовом стекле, основной блок, USB-кабель и зарядное устройство в прикуриватель.

Playme QUICK 3

Внешний вид

Выполнен Playme QUICK 3 в корпусе с классическим исполнением. Вытянутая форма обусловлена установленной внутри рупорной антенной.

Playme QUICK 3

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Внешние поверхности немаркие, выглядит стильно и аккуратно.

Playme QUICK 3

На верхней крышке четыре механические кнопки с нанесенной на них маркировкой. Ход у кнопок короткий, нажимаются с внятным тактильным откликом.

Playme QUICK 3

С помощью них можно переключать режимы работы, изменять громкость и яркость экрана, активировать меню управления.

Playme QUICK 3

Изображение выводится на OLED-дисплей с изменяемой яркостью. На экране отображается активный режим чувствительности, тип комплекса или диапазона, дальность до его размещения, текущая скорость на участке.

Playme QUICK 3

Playme QUICK 3 поддерживает уведомления внятным женским голосом, позволяющим не отвлекаться на экран и не пропустить важное уведомление при работающей в салоне магнитоле.

Playme QUICK 3

Произносится тип камеры, текущая скорость. Для камер с активным излучением есть дополнительное звуковое предупреждение. При отсутствии нарушения радар-детектор не будет отвлекать во время движения.

Playme QUICK 3

На правой грани выведен miniUSB-разъем, используемый для обновления базы данных и прошивки.

Playme QUICK 3

С противоположной стороны гнездо питания. Запас длины у комплектного адаптера питания в прикуриватель, позволит организовать аккуратный монтаж.

Playme QUICK 3

Настройки

Активировав меню управления Playme QUICK 3, пользователь сможет изменить максимальную скорость, настроить скоростные режимы для всех рабочих режимов, задать разрешенное превышение, отключить/включить отдельные диапазоны, выключаются отдельные типы стационарных комплексов, меняется тип оповещения, меняется часовый пояс и режим индикации.

Тесты

Радар-детектор предлагает несколько рабочих режимов: мегаполис, город, трасса и трубо. Как показала практика тестов, наиболее комфортным в городской эксплуатации был режим «Мегаполис». В нем количество ложных срабатываний сведено к минимуму. Радар-детектор не реагирует на антенны операторов сотовой связи, датчики безопасности в автомобилях и автоматические двери. Активный приемник уверенно детектирует сигнал в диапазонах: Х, К, Ка и Лазер.

В Казани за время тестов мы не смогли заметить переносные комплексы, которые оставались невидимыми для Playme QUICK 3. Дальности вывода предупреждений достаточно для принятия решения о необходимости коррекции скоростного режима.

По стационарным системам выводится название комплекса и дальность до его размещения. По АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке движения. При наличии превышения интенсивность выводимых предупреждений увеличивается.

Итоги по Playme QUICK 3

Золото. Выбор редакции MegaObzorPlayme QUICK 3 станет отличным выбором при поиске радар-детектора с GPS-функционалом. В условиях российских дорог он детектирует все камеры сезона 2017/2018. Хорошо наполненная база стационарных точек с регулярными обновлениями. К плюсам также отнесем голосовые подсказки, OLED-дисплей, возможность ручных настроек, расширенную комплектацию, фильтр помех. За время тестов штрафов получено не было.
Playme QUICK 3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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