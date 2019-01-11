Обзор Playme VEGA. Двухканальное зеркало с радар-детектором

2019-01-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Playme VEGA; [405]
Не так давно компания Playme расширила модельную линейку комбо-видеорегистраторов, выпуском многофункционального Playme VEGA. Новинка выполнена в форм-факторе зеркала с поддержкой двухканальной съемки. Как показала практика длительных тестов, это один из самых удобных форматов, гармонично вписывающийся в интерьер автомобиля, не отнимающий полезной площади обзора и не привлекающий к себе внимание со стороны улицы.

Playme VEGA

Этот обзор будет интересен и тем, что подобных моделей со встроенным радар-детектором представлено только ограниченное количество. К моменту публикации продажи стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Playme VEGA обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, кабель для подключения второй камеры, выносной блок GPS, пару фиксаторов, вторую камеру, набор для крепления второй камеры, техническую документацию и руководство пользователя. Собрано все в продолговатой коробке из плотного картона.

Playme VEGA

Внешний вид

Формат исполнения Playme VEGA подразумевает организацию в салоне автомобиля скрытый монтаж, когда видимой останется только ограниченный участок проводов. Проделать это можно как самостоятельно, так и воспользовавшись помощью специалистов.

Playme VEGA

Для полноценной работы нужно будет подключить питание, вторую камеру и внешний GPS-модуль. Комплектный адаптер питания 12В идет с подсвечиваемой кнопкой.

Playme VEGA

GPS фиксируется при помощи ленты с двухсторонним скотчем. Длины достаточно для выбора удаленного расположения на лобовом стекле, например, в нижнем или верхнем углу.

Playme VEGA

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе, её можно будет поставить как внутри салона на заднее стекло, так и расположив у номерного знака. У двух этих способов есть как свои сильные, так и слабые стороны.

Playme VEGA

Основной корпус фиксируется на салонном зеркале с помощью двух резиновых замков. Крепление универсально, за время длительной эксплуатации моделей в подобном форм-факторе, нам не удалось найти автомобили, в которых был не возможен монтаж на штатное зеркало.

Playme VEGA

Подобный способ не ограничивает полезной площади обзора зеркало, а в большинстве случаев, еще и увеличивает зеркальный элемент. Он тут ровный с антибликовым покрытием.

Playme VEGA

По центру у Playme VEGA расположен информативный 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 854 на 800 пикселей. Яркость высокая, угла обзора широкие.

Playme VEGA

Во время движения на экране отображается изображение с двух камер, информация по стационарно расположенным по пути движения, данные по диапазону и силе излучения. Есть возможность выключения экрана через заданный интервал времени.

Playme VEGA

Еще одной полезной функцией является вывод приоритетом изображения со второй камеры вместе со схематичной разметкой, помогающей во время парковки. Для этого нужно будет подключить дополнительную линию питания к фонарю заднего хода.

Playme VEGA

Управляется при помощи группы механических кнопок, расположенных под экраном. Понравилось отсутствие яркой маркировки. Нажимаются кнопки с небольшим усилием, разобраться с управлением будет не сложно.

Playme VEGA

На верхнем торце разъемы для подключения второй камеры и внешнего GPS-блока, здесь же слот для карты памяти и порт miniUSB для подачи питания.

Playme VEGA

Объектив с шарнирным креплением, есть возможность изменения угла наклона и горизонта. Выбранное положение не смещается. Используется группа из стеклянных линз с углом обзора в 146 градусов.

Playme VEGA

Отметим отдельно отказ от классического аккумулятора, подверженного деградации и возгоранию, в пользу суперконденсатора. Увеличено количество циклов и срок службы, а также диапазон рабочих температур.

Настройки

В нижней зоне экрана выведена группа из шести иконок. Левая группа дает возможность защитить ролик от перезаписи, сменить изображение и сделать фотоснимок. Правые открывают доступ к настройкам радар-детектора, системы и видеозаписи.

Playme VEGA

Внутреннее меню оформлено в виде наглядных плиток. В разделе радар-детектора можно будет задать порог отключения звуковых уведомлений, дальность оповещения, допустимое превышение, отключить диапазоны и задать чувствительность.

Playme VEGA

В разделе СИСТЕМА задается громкость, формат даты, часовой пояс, отключение экрана, работа G-сенсора и проверка версии программного обеспечения.

Playme VEGA

ВИДЕО открывает доступ к разрешению съемки, длительности интервалов, записи звука, ISO и экспокоррекции, насыщенности и резкости.

Радар-детектор

Перед началом эксплуатации была обновлена прошивка и база данных в Playme VEGA. Обновление базы камер требует подключение к ПК, такой подход нельзя назвать удобным, потребуется съем зеркала или наличие ноутбука с модемом.

Playme VEGA

Уведомления по стационарным комплексам выводятся в виде оверлея в левой части экрана. Отображается тип камеры, разрешенная скорость на участке. Дополнительно важные данные произносятся внятным женским голосом. Громкость регулируется. Наполнение базы отличное, присутствуют комплексы, установленные в Казани в начале зимы 2018 года. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке движения.

Playme VEGA срабатывание на КОРДОН-М, АВТОДОРИЯ, АВТОУРАГАН

В этом видеорегистраторе установлен радарный модуль с высокой чувствительностью. Детектируется излучение от всех используемых на территории России полицейских радаров и камер. Без внимания не оставались комплексы КОРДОН-М. Дальность срабатывания от 500 до 1500 метров в условиях мегаполиса. Присутствовали ограниченные ложные срабатывания в районе крупных торговых центров. За время тестов не было замечено радарных комплексов, оставленных без вывода звукового предупреждения.

Playme VEGA

Видео

За обработку изображения с матриц AR0238 и AR2023 отвечает процессор MSTAR-8328P. Файлы пишутся в расширении MOV. Для просмотра видеопотока не потребуется загрузка программного обеспечения, но можно будет скачать фирменный плеер для просмотра данных по скорости и маршруту движения.

Дневная запись Playme VEGA

Ролики с хорошим уровнем резкости и четкости. В деталях фиксируются разметка, дорожные знаки, участники дорожного движения. Номерные знаки читаемы.

Ночная запись Playme VEGA

Ночью видимость сохраняется. Резкость держится по всей площади кадра. Записанные файлы могут быть использованы в качестве доказательной базы.

День вторая камера Playme VEGA

Вторая камера в указанных примерах устанавливалась снаружи автомобиля. Её разрешение ниже, чем у основного потока.

Ночь вторая камера Playme VEGA

Итоги по Playme VEGA

Золото. Выбор редакции MegaObzorPlayme VEGA станет хорошим выбором при поиске комбо-видеорегистратора, которые в отличие от классического исполнения не отнимает полезной площади обзора лобового стекла, позволяет провести скрытый монтаж и помогает во время парковки. Радарный модуль продемонстрировал хорошую чувствительность и ограниченное количество ложных срабатываний. Двухканальная съемка с высокой резкостью и детализацией. Не устроить может необходимость съема основного блока для обновления базы камер.
Playme VEGA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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