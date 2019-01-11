Обзор Playme VEGA. Двухканальное зеркало с радар-детектором

Не так давно компания Playme расширила модельную линейку комбо-видеорегистраторов, выпуском многофункционального Playme VEGA. Новинка выполнена в форм-факторе зеркала с поддержкой двухканальной съемки. Как показала практика длительных тестов, это один из самых удобных форматов, гармонично вписывающийся в интерьер автомобиля, не отнимающий полезной площади обзора и не привлекающий к себе внимание со стороны улицы.

Playme VEGA обзор

Этот обзор будет интересен и тем, что подобных моделей со встроенным радар-детектором представлено только ограниченное количество. К моменту публикации продажи стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, кабель для подключения второй камеры, выносной блок GPS, пару фиксаторов, вторую камеру, набор для крепления второй камеры, техническую документацию и руководство пользователя. Собрано все в продолговатой коробке из плотного картона.

Внешний вид

Формат исполнения Playme VEGA подразумевает организацию в салоне автомобиля скрытый монтаж, когда видимой останется только ограниченный участок проводов. Проделать это можно как самостоятельно, так и воспользовавшись помощью специалистов.

Для полноценной работы нужно будет подключить питание, вторую камеру и внешний GPS-модуль. Комплектный адаптер питания 12В идет с подсвечиваемой кнопкой.

GPS фиксируется при помощи ленты с двухсторонним скотчем. Длины достаточно для выбора удаленного расположения на лобовом стекле, например, в нижнем или верхнем углу.

Вторая камера выполнена в защищенном корпусе, её можно будет поставить как внутри салона на заднее стекло, так и расположив у номерного знака. У двух этих способов есть как свои сильные, так и слабые стороны.

Основной корпус фиксируется на салонном зеркале с помощью двух резиновых замков. Крепление универсально, за время длительной эксплуатации моделей в подобном форм-факторе, нам не удалось найти автомобили, в которых был не возможен монтаж на штатное зеркало.

Подобный способ не ограничивает полезной площади обзора зеркало, а в большинстве случаев, еще и увеличивает зеркальный элемент. Он тут ровный с антибликовым покрытием.

По центру у Playme VEGA расположен информативный 5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 854 на 800 пикселей. Яркость высокая, угла обзора широкие.

Во время движения на экране отображается изображение с двух камер, информация по стационарно расположенным по пути движения, данные по диапазону и силе излучения. Есть возможность выключения экрана через заданный интервал времени.

Еще одной полезной функцией является вывод приоритетом изображения со второй камеры вместе со схематичной разметкой, помогающей во время парковки. Для этого нужно будет подключить дополнительную линию питания к фонарю заднего хода.

Управляется при помощи группы механических кнопок, расположенных под экраном. Понравилось отсутствие яркой маркировки. Нажимаются кнопки с небольшим усилием, разобраться с управлением будет не сложно.

На верхнем торце разъемы для подключения второй камеры и внешнего GPS-блока, здесь же слот для карты памяти и порт miniUSB для подачи питания.

Объектив с шарнирным креплением, есть возможность изменения угла наклона и горизонта. Выбранное положение не смещается. Используется группа из стеклянных линз с углом обзора в 146 градусов.

Настройки

Отметим отдельно отказ от классического аккумулятора, подверженного деградации и возгоранию, в пользу суперконденсатора. Увеличено количество циклов и срок службы, а также диапазон рабочих температур.В нижней зоне экрана выведена группа из шести иконок. Левая группа дает возможность защитить ролик от перезаписи, сменить изображение и сделать фотоснимок. Правые открывают доступ к настройкам радар-детектора, системы и видеозаписи.

Внутреннее меню оформлено в виде наглядных плиток. В разделе радар-детектора можно будет задать порог отключения звуковых уведомлений, дальность оповещения, допустимое превышение, отключить диапазоны и задать чувствительность.

В разделе СИСТЕМА задается громкость, формат даты, часовой пояс, отключение экрана, работа G-сенсора и проверка версии программного обеспечения.

Радар-детектор

ВИДЕО открывает доступ к разрешению съемки, длительности интервалов, записи звука, ISO и экспокоррекции, насыщенности и резкости.Перед началом эксплуатации была обновлена прошивка и база данных в Playme VEGA. Обновление базы камер требует подключение к ПК, такой подход нельзя назвать удобным, потребуется съем зеркала или наличие ноутбука с модемом.

Playme VEGA срабатывание на КОРДОН-М, АВТОДОРИЯ, АВТОУРАГАН

Уведомления по стационарным комплексам выводятся в виде оверлея в левой части экрана. Отображается тип камеры, разрешенная скорость на участке. Дополнительно важные данные произносятся внятным женским голосом. Громкость регулируется. Наполнение базы отличное, присутствуют комплексы, установленные в Казани в начале зимы 2018 года. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке движения.

В этом видеорегистраторе установлен радарный модуль с высокой чувствительностью. Детектируется излучение от всех используемых на территории России полицейских радаров и камер. Без внимания не оставались комплексы КОРДОН-М. Дальность срабатывания от 500 до 1500 метров в условиях мегаполиса. Присутствовали ограниченные ложные срабатывания в районе крупных торговых центров. За время тестов не было замечено радарных комплексов, оставленных без вывода звукового предупреждения.

Видео

Дневная запись Playme VEGA

За обработку изображения с матриц AR0238 и AR2023 отвечает процессор MSTAR-8328P. Файлы пишутся в расширении MOV. Для просмотра видеопотока не потребуется загрузка программного обеспечения, но можно будет скачать фирменный плеер для просмотра данных по скорости и маршруту движения.

Ночная запись Playme VEGA

Ролики с хорошим уровнем резкости и четкости. В деталях фиксируются разметка, дорожные знаки, участники дорожного движения. Номерные знаки читаемы.

День вторая камера Playme VEGA

Ночью видимость сохраняется. Резкость держится по всей площади кадра. Записанные файлы могут быть использованы в качестве доказательной базы.

Ночь вторая камера Playme VEGA

Вторая камера в указанных примерах устанавливалась снаружи автомобиля. Её разрешение ниже, чем у основного потока.

Итоги по Playme VEGA

Playme VEGA станет хорошим выбором при поиске комбо-видеорегистратора, которые в отличие от классического исполнения не отнимает полезной площади обзора лобового стекла, позволяет провести скрытый монтаж и помогает во время парковки. Радарный модуль продемонстрировал хорошую чувствительность и ограниченное количество ложных срабатываний. Двухканальная съемка с высокой резкостью и детализацией. Не устроить может необходимость съема основного блока для обновления базы камер.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".