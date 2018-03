Обзор PocketBook 625 LE: недорогой 6-дюймовый ридер с сенсорным экраном и встроенной обложкой

Самый популярный аксессуар для электронных ридеров – не карта памяти и не пленка на экран. Самый популярный аксессуар для электронных ридеров – это чехол. Читалки ведь нередко носят в сумках и рюкзаках, а хранят – в том числе и на обеденных столах, где куча крошек и жидкостей. Как следствие, экран может а) загрязниться или б) повредиться. Вот как раз от этого чехол и защищает.Стоит нормальная качественная обложка для электронной книги около 1 500 рублей. Дорого? Ну да, не две копейки и даже не два рубля. Однако у покупателей героя этого обзора – нового ридера PocketBook 625 Limited Edition – есть возможность хорошенько сэкономить. Дело в том, что им не придется приобретать чехол-обложку. Вообще. Она им не нужна. Потому что эта самая обложка просто... встроена в ридер! Цена PocketBook 625 Limited Edition – 7 900 рублей. Обычный PocketBook 625 без встроенной обложки стоит 7 400. Всего на 500 рублей дешевле. А обложки, напоминаем, оцениваются в 1 500. Так что 1 000 рублей остаются в кармане владельца PocketBook 625 Limited Edition. Что, на наш взгляд, весьма заманчиво.

О компании

Комплектация PocketBook 625 Limited Edition

Если коротко, то PocketBook 625 Limited Edition – это тот же PocketBook 625 (модель 2016 года), но с интегрированной обложкой. Больше никаких изменений нет. То есть самый доступный покетбук с Wi-Fi и сенсорным экраном обзавелся еще одной приятной «плюхой» – этой самый обложкой.Давайте посмотрим – что умеет PocketBook 625 Limited Edition. Для затравки скажем, что в нем есть ряд нетипичных для бюджетных ридеров опций – например, Wi-Fi и сенсорный экран.Для начала – напомним, что представляет собой PocketBook. Компания PocketBook хорошо известна и в России и странах СНГ, и в Европе, и в США, и на Ближнем Востоке. Скажем больше: у многих людей само понятие электронный ридер ассоциируется именно с устройствами PocketBook. Поэтому читалки вне зависимости от бренда нередко называют «покетбуками». Оно и понятно, данная компания уже около 10 лет является лидером российского рынка электронных книжек с долей в районе 70% (!). Другими словами, примерно три из четырех «читалок», продающихся в России, являются продукцией PocketBook.Комплект поставки PocketBook 625 LE включает в себя сам электронный ридер, кабель microUSB-USB, руководство пользователя и гарантийный талон. С последним все интересно. Вернее, не с самим талоном, а с гарантией как таковой. Важно отметить, что срок гарантии на книгу – аж два года. Не один, как у большинства гаджетов (включая все остальные ридеры), а два. А при покупке ридера в фирменном интернет-магазине PocketBook – дают аж три года фирменной гарантии. Год идет в подарок.

Внешний вид и органы управления

Отметим, что в комплект не входит блок сетевого зарядного устройства. Можно ли назвать это недостатком? Вряд ли, ведь у каждого есть смартфон или планшет, а, следовательно, и блок зарядки. В крайнем случае, PocketBook 625 LE можно подзарядить от USB-порта компьютера, ноутбука или даже Wi-Fi-роутера. 15-20 минут зарядки от ноутбука обеспечат несколько дней работы ридера, за что следует благодарить прежде всего экономичный E Ink-экран, но об этом немного позже.Также добавим, что новинка поставляется в прямоугольной коробке, сделанной из плотного картона.Еще несколько лет назад, в 2011, разработчикам из PocketBook удалось создать весьма удачный дизайн 6-дюймового ридера. Это была модель PocketBook 622 Touch. Корпус получился на редкость удобным – он и в руке лежит хорошо, и управлять устройством было комфортно. И вот уже несколько поколений читалок этого бренда выпускаются именно в таком дизайне. PocketBook 625 LE не является исключением.

Корпус PocketBook 625 LE выполнен из приятного на ощупь пластика, который не собирает отпечатки пальцев и грязь. Комфортному удерживанию читалки в руке способствует форма корпуса, а именно – специальный «наплыв» сзади. При чтении в него упирается палец, и ридер не выскальзывает. Это фирменная фишка именно покетбуков. В тех же ридерах Kindle задние панели абсолютно плоские, никаких наплывов нет.

Практически всю лицевую сторону PocketBook 625 LE занимает экран. Под ним расположились четыре аппаратные клавиши управления. Кнопки выполнены из бархатистого и приятного на ощупь пластика и имеют четкий ход. К слову, дисплей PocketBook 625 LE емкостный мультисенсорный (редкость для недорогих моделей), то есть управлять ридером можно как с его помощью, так и аппаратными клавишами. Каждый пользователь подберет для себя наиболее удобный способ.

MicroUSB-порт и слот для карты памяти (формата MicroSD) расположились на нижнем торце PocketBook 625 LE. Здесь же нашлось место для клавиши питания. Вот, собственно, и все элементы управления и разъемы. Остальные торцы ридера совершенно свободны.

Ну а теперь – о самом главном, ключевой фишке PocketBook 625 LE. О встроенной обложке. Для начала напомним, что экран E Ink (да и вообще любой экран) – штука хрупкая. Обращаться с ним стоит бережно, особенно при переноске ридера в сумке или рюкзаке. Да и испачкать его можно запросто. Например, если почитать книгу за обедом и оставить ее на столе. Другие члены семьи могут заляпать ее едой или там чаем. Вот от всего этого – повреждений и загрязнений – и защищает обложка из экокожи на пластиковой основе. (Ну или можно взять водозащищенный ридер PocketBook 641 Aqua 2, но он куда дороже – 10 900 рублей.)

Внешняя часть твердая, что обеспечивает защиту. Внутренняя часть – мягкая. Так что поцарапать экран она не может ни при каких обстоятельствах. К корпусу PocketBook 625 LE обложка присоединена надежно. Мы практически уверены, что она не оторвется за весь срок службы ридера. А это, между прочим, не менее пяти лет – обычно читалки покупают примерно на столько.

Что еще сказать? Отметим, что обложку можно отогнуть за заднюю панель ридера – чтобы не мешала. Вот так, как показано на фотографии ниже:

Еще чехол можно использовать в качестве подставки, чтобы читать без рук:

Дисплей

В целом – отличная идея. Отличная – и, как мы уже говорили выше, позволяющая сэкономить. Хорошая обложка стоит 1 500 рублей, а в случае PocketBook 625 LE она фактически предлагается за 500 рублей. Потому что PocketBook 625 LE стоит 7 900, а PocketBook 625 (версия без обложки) – 7 400.Напомним, что у PocketBook уже были модели ридеров с защитой для экрана – легендарные 5-дюймовые читалки PocketBook 360°, PocketBook 360° Plus и PocketBook 360° Plus New. Правда, реализована эта самая защита в них была иначе – вместо чехла использовалась съемная крышка для дисплея. Ход с откидной обложкой видится нам куда более удобным – ее не получится потерять или где-нибудь забыть. Так или иначе, PocketBook 625 LE выглядит идейным наследником серии PocketBook 360°.Напоследок скажем несколько слов о качестве сборки PocketBook 625 LE. Все просто: оно высокое, что и ожидаемо в случае продукта от лидера рынка. Все детали корпуса читалки плотно подогнаны друг к другу. Никаких неровных торцов, больших зазоров, заусенцев на пластике, скрипов или люфтов вы здесь не найдете. В общем, ничего удивительного, с качеством у PocketBook всегда был полный порядок.Дисплей – это ключевое отличие электронного ридера от того же планшетного компьютера. Так, в первом используются «электронночернильные» экраны (E Ink), а во втором – TFT. Что это значит? Все очень просто: первые, E Ink, черно-белые (монохромные) и рассчитаны специально для безвредного для глаз чтения. Даже при длительном чтении с покетбука глаза не устают, а ощущения ровно такие же, как при чтении обыкновенной бумажной книги. С TFT-матрицами дела обстоят совершенно иначе. Они цветные и оборудованы подсветкой, которая хорошо так раздражает глаза при длительном чтении. Другими словами, планшеты, смартфоны, компьютерные мониторы и ноутбуки однозначно хороши для интернет-серфинга и игр, для книг же нужно использовать ридеры с E Ink-дисплеями.

Функционал

Также к преимуществам экранов на электронных чернилах стоит отнести отсутствие бликов даже при попадании прямых солнечных лучей. Да, изображение на ярком солнце не блекнет. Что тоже немаловажно, можно хоть в полдень на крымском пляже книги «поглощать».Наконец, скажем, что дисплеи E Ink крайне экономно расходуют заряд аккумулятора. К примеру, батарейки PocketBook 625 LE на 1 300 мАч хватит на прочтение примерно 8 000 страниц. Это около месяца работы без подзарядки. Сравните с одним днем (!) у планшетов или смартфонов и осознайте, что для следующего отпуска стоит купить покетбук.Что касается характеристик экрана PocketBook 625 LE, то он имеет диагональ 6 дюймов и разрешение 800 х 600 точек. Также добавим, что в данной модели используется E Ink-дисплей последнего поколения – Carta, что нетипично для недорогих ридеров. Контрастность достигает 15:1. Для примера: экраны прошлого поколения – E-Ink Pearl – имеют контрастность 12:1. Изображение на дисплее PocketBook 625 LE выглядит четким и приятным глазу, разница с бумагой фактически отсутствует.Еще раз повторимся, что экран в PocketBook 625 LE емкостный мультисенсорный. Поэтому управление возможно как с дисплея, так и при помощи клавиш. Опять же: для дорогих покетбуков это норма, а вот для бюджетной модели сенсорный экран – весьма приятный бонус.Здесь следует начать с того, что PocketBook 625 LE поддерживает работу с 18 форматами книг и документов: PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI и ACSM. Поэтому вам не нужно задумываться над тем, в каком формате скачивать книгу – PocketBook 625 LE распознает и откроет любой формат. Это особенность всех ридеров PocketBook, а не только рассматриваемой модели. Для сравнения: читалки любых других брендов работают с пятью, максимум – с десятью форматами. И эти ридеры, как следствие, куда менее универсальны. Настроек для текста довольно много, можно выбрать размер текста, стиль шрифта, отступы, переносы и пр.

Еще одна нетипичная для недорогих ридеров функция – поддержка Wi-Fi. И в PocketBook 625 LE она есть. Для чего это нужно? Во-первых, через Wi-Fi можно получать новые прошивки, которые, к слову, выходят с завидной регулярностью. Во-вторых, в герое материала есть интернет-браузер. Да, серфить с ридера не очень удобно, однако проверить почту или почитать новости вполне себе можно. В-третьих, с помощью Wi-Fi можно загружать на гаджет книги. Например, с помощью упомянутого браузера. Также вы можете скачать книгу на компьютер и отправить ее на ридер через почту или же предустановленный клиент Dropbox, что довольно удобно. Просто скидываете на компьютере книгу в соответствующую папку на компе, и она появляется на «читалке». И никаких кабелей!

Ну и еще один момент. Wi-Fi позволяет покупать книги в BookLand.com, это фирменный магазин PocketBook. Кстати, BookLand.com – это крупнейший в России каталог электронных книг: в нем более двух с половиной миллионов наименований книг, аудиокниг, журналов и словарей на 18 языках.Есть в PocketBook 625 LE и несколько дополнительных приложений. Например, калькулятор, галерея, словари, заметки, книжный магазин, упомянутые выше клиент Dropbox и интернет-браузер, а также судоку, косынка, шахматы и т. д. В общем, надоело читать – можно и поиграть. Что касается интерфейса PocketBook 625 LE, то с ним без труда разберется даже новичок. Меню напоминает все те же смартфоны и планшеты.

Заключение

PocketBook 625 LE понравился прежде всего своей конструкцией. Встроить обложку в ридер – такого раньше никто не делал. А тут мало того что сделали, так еще и дали возможность сэкономить. В который раз повторимся: хорошая обложка стоит 1 500 рублей, а тут покупатель получает ее за 500. Эта цифра легко вычисляется: PocketBook 625 стоит 7 400 рублей, а точно такой же по функциональности PocketBook 625 LE со встроенной обложкой – 7 900 рублей. 7 900 – 7 400 = 500 рублей. Уж явно приятнее, чем 1 500.

В целом же устройство получилось весьма удачным для бюджетного ридера. Более того, оно может похвастать функциональностью, нехарактерной для читалок этого класса. В PocketBook 625 LE вы найдете и сенсорный дисплей последнего поколения (E Ink Carta), и Wi-Fi, и поддержку аж 18 форматов книг и документов (максимум среди любых моделей ридеров любых производителей). Ну и самое приятное – гарантию на 2 или даже на 3 года (при покупке на официальном сайте PocketBook).В общем, PocketBook 625 LE однозначно стоит своих денег – не сомневайтесь. Единственное, чего ему не хватает, – подсветки экрана для чтения в темноте. В бюджетных ридерах она все никак массово не появится. Впрочем, а чего вы хотели за такие деньги? Может, еще и встроенную кофемашину? Ну а если серьезно, то, доплатив 2 000 рублей, можно взять какой-нибудь PocketBook 626 Plus с подсветкой. Но у него не будет встроенной обложки. Решайте сами, что для вас более важно.