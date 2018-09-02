Обзор эталонного ридера среднего класса PocketBook 627 в ультракомпактном корпусе

2018-09-02, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - PocketBook 627; [199]
Жил-был электронный ридер среднего класса PocketBook 626 Plus. И был он настолько удачным, что продавался целых три года подряд – с 2015 по 2018 год. То есть не год и не два, как большинство моделей ридеров, а целых три года. Заменять его новой моделью долгое время было просто бессмысленно. Зачем? Если PocketBook 626 Plus и так отвечал всем требованиям пользователей ридеров. Симпатичный, удобный, легкий, надежный. Плюс, как и все покетбуки, поддерживает всевозможные форматы книг – аж 18 штук. Короче говоря, удачная получилась модель для своего времени – пожалуй, вообще самая удачная среди всех 6-дюймовых ридеров среднего класса любых производителей.

И вот в конце 2018 года у PocketBook 626 Plus все же появляется наследник – модель PocketBook 627. Которая, как говорит производитель, выигрывает у PocketBook 626 Plus. Выигрывает буквально по всем параметрам. Заявление очень серьезное – сразу в него и не верится. Поскольку значительно улучшить что-либо в PocketBook 626 Plus, на наш взгляд, весьма непросто. Куда уж лучше-то? Поэтому заявление необходимо проверять! Этим мы и займемся в данном обзоре.

Для начала – о главном. О цене. PocketBook 626 Plus сегодня уже снят с производства. Кое-где его еще можно купить за 9 900 рублей. PocketBook 627 тоже стоит 10 900. То есть новая лишь чуть дороже старой. В выводах к этому обзору мы попытаемся ответить на вопрос: что стоит брать – проверенную временем старую модель или все же новую?

Сравнение характеристик PocketBook 626 Plus и PocketBook 627

Таблица позволяет сделать несколько выводов, как на 100% подтвержденных, так и пока теоретических. К 100% подтвержденным относится заметное уменьшение габаритов и веса. Да, PocketBook 627 заметно легче и компактнее предшественника (как это сказывается на удобстве – расскажем ниже). К теоретическим выводам можно отнести повысившуюся скорость работы – все же в PocketBook 627 в два раза больше оперативной памяти, чем в PocketBook 626 Plus. Кроме того, если верить разработчикам, выросло в полтора раза и время автономной работы – с месяца до полутора. Все это мы проверим на практике и расскажем о результатах наблюдений. Так что продолжайте чтение обзора!

Внешний вид, конструкция, эргономика

Как мы уже говорили выше, PocketBook 627 заметно компактнее и легче предшественника. Достаточно просто посмотреть на фотографию ниже – на них PocketBook 627 запечатлен рядом с PocketBook 626 Plus.

Видите разницу? Мы тоже! И разница, не побоимся этого слова, крайне впечатляюща. За счет чего удалось добиться столь серьезного уменьшения размеров и веса? Например, за счет более тонких пластиковых рамок вокруг экрана. Кроме того, заметно компактнее стал блок с клавишами. Последние тоже стали меньше. Они теперь не квадратные, а вытянутые по горизонтали. Но, к счастью, это не сказалось на их эргономике. Давить на кнопки PocketBook 627 пальцем так же удобно, как и на более массивные клавиши PocketBook 626 Plus.

В общем, ситуация выглядит так: PocketBook 627 стал заметно меньше и легче, а значит, он и гораздо удобнее. Вот просто в разы. Его удобнее удерживать в одной руке, обхватив ладонью сзади.

Он запросто помещается в карман шорт, куда PocketBook 626 Plus влезать категорически отказывается.

Наконец, PocketBook 627 еще и легче на 25 г. Скажете, мелочь? Возразим: это если вы покупаете килограмм яблок или помидоров, то лишние/недостающие 25 г – сущая мелочь. А вот если вы держите ридер в полусогнутой руке непрерывно в течение нескольких часов, предаваясь литературным наслаждениям, то 25 г –далеко не мелочь. Тут каждый лишний грамм играет роль. Чем этих самых граммов больше – тем быстрее устанет рука. Короче говоря, читать с PocketBook 627 долго, запоями, куда комфортнее и приятнее, чем с его предшественницы – модели PocketBook 626 Plus.

Ну и еще пару слов о клавишах PocketBook 627. Их четыре штуки. Две средние отвечают за перелистывание страниц. Крайняя левая возвращает на главный экран, то есть по сути сворачивает запущенное на экране приложение. Крайняя правая – отвечает за вызов контекстного меню. Управление элементарное, разберутся все – от мала до велика.

На кнопки можно назначать дополнительные опции (и на длинное, и на короткое нажатие).

Перелистывать страницы при этом можно и с помощью экрана. Благо экран в PocketBook 627 сенсорный. Нажимаешь на правый край дисплея – открывается следующая страница, на левый край – предыдущая. Таким образом PocketBook 627 предлагает сразу два варианта перелистывания страниц – кнопочный и сенсорный. Какой нравится – тем и пользуйся. И это редкость, свойственная главным образом именно покетбукам. В ридерах других производителей чаще всего один вариант. Если экран сенсорный – кнопок уже не будет. Что, согласитесь, куда менее удобно.

Корпус PocketBook 627 сделан из приятного на ощупь бархатистого пластика. Цветовых вариантов пока два – черный и серебристый. Но это именно что пока. Практика показывает, что PocketBook со временем выпускает несколько новых цветовых версий своих читалок. Например, PocketBook 626 Plus мог быть белым, черным, золотистым и даже красным.

На нижней грани корпуса PocketBook 627 расположен стандартный для ридеров этой компании набор элементов: разъем MicroUSB для подключения к компьютеру и подзарядки, слот для карт MicroSD, клавиша включения.

Подытоживая раздел о конструкции и эргономике, можно сказать так. PocketBook 627 – это однозначная победа инженеров компании. Или, как говорят в Интернете, «вин». Модель процентов на 20 компактнее предшественника, процентов на 15 легче и вообще в целом удобнее и эргономичнее. То есть получилось сделать гораздо лучше, чем было. Браво!

Дисплей и система подсветки

На бумаге разницы между экранами PocketBook 627 и PocketBook 626 Plus нет – все характеристики одинаковые. На практике разница тоже не обнаруживается. И горевать тут не о чем: что в PocketBook 626 Plus, что в PocketBook 627 отличные 6-дисплеи E Ink Carta (самое последнее поколение E Ink). Выглядят эти экраны точь-в-точь как бумажная книга. Буквы четкие, на солнце изображение остается на 100% различимым – это вам не смартфон и не планшет с их бликами.

Разрешение экрана PocketBook 627 составляет 1024 х 758 точек. Это не максимум для 6-дюймовых экранов E Ink – есть аналогичные по диагонали дисплеи с разрешением 1448 х 1072 точки. Но их обычно ставят во флагманские ридеры вроде PocketBook 631 Plus, которые стоят под 13 тысяч рублей. А PocketBook 627 стоит 10 тысяч. В общем, горевать по поводу разрешения точно не стоит – 1024 х 758 обеспечивает достойную четкость букв.

Подсветка в PocketBook 627 однотонная – белая. Читать с ней комфортно и ночью, и днем в полутемной комнате. Не приходится включать люстру или бра. Регулируется яркость подсветки с помощью ползунка, доступ к которому можно получить в одно нажатие – ползунок находится на верхней шторке с рядом переключателей.

Добавим, что в ряде более дорогих моделей PocketBook есть особая навороченная подсветка с возможностью регулировки оттенка (ну или цветовой температуры). Днем при чтении логично использовать белый свет, а вечером и ночью – желтый или даже оранжевый. Благодаря «теплым» оттенкам света зрительный нерв быстрее расслабляется, и читатель быстрее хочет уснуть. Но – повторимся – все это доступно только в более дорогих флагманах вроде PocketBook 631 Plus и PocketBook 740. А PocketBook 627 – это средний класс, которому положена однотонная белая подсветка.

Ну и еще пару слов о «сенсорности» дисплея PocketBook 627. Экран четко обрабатывает нажатия, не бывает такого, чтобы ридер не отреагировал на прикосновение. Поддерживается мультитач – сайты в браузере и шрифты в книгах можно масштабировать сведением-разведением пальцев. Происходит это очень плавно.

Завершая разговор об экране PocketBook 627, скажем, что это, пожалуй, эталонный дисплей для ридера ценой 10 тысяч рублей. Ничего лучше мы в моделях такого класса ни разу не встречали. В более дорогих читалках – да, бывало. Но для модели среднего класса это максимально качественный во всех отношениях экран.

Аккумулятор и автономная работа

И у PocketBook 627, и у PocketBook 626 Plus батареи типичной для 6-дюймовых ридеров емкости 1500 мАч. Но первый, согласно нашим замерам, способен проработать без подзарядки около полутора месяцев, а второй – всего месяц. Как такое возможно? А вот возможно! Просто в PocketBook 627 заметно оптимизировали программное обеспечение. И на выполнение того или иного действия оно теперь тратит меньше энергии. Что, собственно, и вылилось в дополнительные полторы-две недели автономки. Очень, очень крутое улучшение. Ридеры с экранами E Ink, которые, как известно, крайне экономичны, и так долго работают, а PocketBook 627 – еще в полтора раза дольше среднестатистической модели. Не месяц, а полтора.

В работе: софт, скорость, память, приложения

В PocketBook 627 программное обеспечение заметно переработали. У него есть целый ряд важных отличий от софта PocketBook 626 Plus и ряда других покетбуков предыдущего поколения. Начнем с того, что герой этого материала в целом ощутимо быстрее. Раза эдак в два. Повышение скорости проявляется во всем: страницы перелистываются быстрее, приложения и игры на запуск требуют меньше времени, сайты в браузере загружаются шустрее... Ну и так далее.

Самое же главное – книги открываются примерно в два раза быстрее. На обычных файлах FB2 весом в пару сотен килобайт это не заметно, поскольку и на PocketBook 627, и на PocketBook 626 Plus они открываются за секунду. Но вот если попытаться открыть на обоих ридерах PDF-файл объемом в 100 Мб, то PocketBook 627 сделает это за 5 секунд, а PocketBook 626 Plus уложится примерно в 10. Вот за такой прирост, а также за общее повышении скорости и стоит благодарить увеличенный в два раза объем оперативки – 512 Мб у PocketBook 627 против 256 Мб у PocketBook 626 Plus. Кроме того, определенную положительную роль сыграла общая оптимизация программного обеспечения.

Еще у PocketBook 627 совершенно новый браузер (модель, если вдруг кто из читателей не изучил таблицу в начале документа, поддерживает Wi-Fi). Мало того, что он раза в два быстрее загружает сайты, так еще и в целом его возможности гораздо шире.

Так, в браузере появилась функция сохранения сайтов. Которые затем становятся доступными в виде книги в оффлайне. Надо сказать, опция эта крайне полезная. Увидел дома за завтраком любопытную статью в Интернете – быстренько открыл ее в ридере, сохранил и потом читаешь в маршрутке по дороге на работу, где Wi-Fi нет. Читаешь при этом не с сажающего глаза экрана смартфона, а с безопасного экрана и практически не расходуя заряд батареи.

Важное отличие PocketBook 627 от PocketBook 626 Plus – поддержка сервиса PocketBook Cloud. Ранее он встречался только в флагманских моделях компании (PocketBook 740, 631, 631 Plus). Таким образом, PocketBook 627 – первый ридер среднего класса с PocketBook Cloud. Этот сервис позволяет синхронизировать книги и позиции чтения со смартфонами-планшетами на Android и iOS, а также с компьютерами (через веб-браузер). Например, начал читать свежего Сорокина дома на PocketBook 627, потом в метро продолжил на смартфоне через приложение PocketBook Reader, а на работе почитал с компьютера. А вечером дома снова вернулся к чтению с PocketBook 627. Искать место прекращения чтения каждый раз не нужно – на следующем устройстве продолжаешь читать с той же буквы, на которой остановился на предыдущем. Так как позиции чтения синхронизируются через облако. В общем, PocketBook Cloud – штука удобная и прогрессивная.

В остальном у PocketBook 627 все так же, как у остальных покетбуков с Wi-Fi. Например, книги в ридер можно «доставлять» с компьютера несколькими беспроводными способами – через Dropbox и по электронной почте. Еще их можно покупать прямо с экрана читалки на BookLand.com – это крупнейший в России каталог электронных книг. Там около двух с половиной миллионов произведений на 17 языках. Кроме того, книги на BookLand.com можно приобретать и с компьютера, а с помощью сервиса PocketBook Sync они автоматически загрузятся в ридер по Wi-Fi.

PocketBook 627, как и прочие покетбуки, может похвастать максимально широким перечнем поддерживаемых форматов книг и документов. Список состоит аж из 18 пунктов, включая FB2 и DJVU. Фактически любая книга, просто скачанная или купленная в Интернете, откроется на PocketBook 627 без проблем. Есть масса настроек – размеры и тип шрифта, отступы, переносы, ориентация текста (вертикальная или горизонтальная), начертание и так далее. Перфекционист будет доволен.

Библиотека (раздел интерфейса, где отображаются книги в памяти ридера) предлагает весьма гибкие опции сортировки и отображения литературы.

Продолжают радовать традиционные для читалок PocketBook словари, коих предустановлено четыре штуки. Выделил незнакомое слово пальцем – и тут же поверх текста получил перевод. Самое оно для тех, кто читает книги в оригинале, пытаясь таким образом выучить иностранные языки. Ридер PocketBook способен в этом помочь.

Ну и об интерфейсе пара слов. Его сможет освоить любой человек, который хоть раз пользовался смартфоном. Меню с сеткой иконок, шторка в переключателями, менеджер задач – все как у смартфонов. Главным отличием является рабочий экран, где находится список последних открытых и добавленных в память ридера книг.

Памяти в PocketBook 627, кстати, 8 Гб (доступно более 6,5 Гб, остальное место занимает прошивка и набор предустановленных книг из разряда мировой классики). Плюс еще 32 Гб можно добавить с помощью карты MicroSD. Правда, вставлять флешку вовсе не обязательно: в 6,5 Гб пространства поместятся 7-8 тысяч книг в FB2 с картинками.

Комплект поставки и гарантия

Кабель и инструкция особенного интереса не представляют, здесь все типично. Другое дело – гарантийный талон. На нём стоит остановиться отдельно. PocketBook дает на свои ридеры не год гарантии, как другие производители читалок и вообще любой электроники, а два. Более того, есть и лайфхак: при покупке в официальном интернет-магазине PocketBook покупателям вручается еще один дополнительный год гарантии. Итого получается даже не два, а три года. Вкусное предложение!

Итого

Обещанный ответ на вопрос – стоит ли покупать старую модель PocketBook 626 Plus, если есть новая PocketBook 627 – звучит так: нет, ни в коем случае. Поскольку PocketBook 627 действительно лучше во всех отношениях. Разработчики каким-то чудом смогли радикально улучшить и без того отличный ридер среднего класса. PocketBook 627 гораздо компактнее и легче предшественника, PocketBook 627 в два раза быстрее и в полтора раза дольше (до полутора месяцев, а не до месяца!) работает без подзарядки, он поддерживает удобнейший сервис PocketBook Cloud для синхронизации книг и позиций чтения со смартфонами. При этом остались на месте все покетбуковские фишки вроде очень удобного софта, поддержки максимального для рынка количества форматов книг, кучи способов беспроводной пересылки книг в ридер. Наконец, расширенной трехлетней гарантии. Получается, перед нами эталонная читалка среднего класса? Можно сказать и так. PocketBook 627 действительно получился очень достойным, и более интересных моделей с ценой до 10 900 рублей мы вспомнить не можем.

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