Обзор Polaris PFC 0408 CORDLESS. Беспроводной измельчитель со стеклянной чашей

В центре внимания сегодня беспроводной измельчитель Polaris PFC 0408 CORDLESS, использовать который можно не только дома, но и в любом месте, не привязываясь к розетке. Измельчитель 7 в 1 выполняет сразу несколько операций, среди которых приготовление фарша и рубленного мяса, измельчение, колка льда, нарезка, смешивание и хранение. Подходит для приготовления детского питания. Производится измельчитель в белом и черном цветах.

Polaris PFC 0408 CORDLESS

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с нанесенной информацией по особенностям технического исполнения и преимуществам. Комплект включает чашу измельчителя, фиксатор для моторного блока, дополнительную крышку для удобного хранения продуктов прямо в чаше, моторный блок, адаптер питания, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PFC 0408 CORDLESS

Внешний вид

Чаша измельчителя выполнена из стекла. За счет этого можно измельчать мясо и лед, как холодные, так и подогретые ингредиенты. Объем чаши 500 мл, ее можно мыть в посудомоечной машине.

Polaris PFC 0408 CORDLESS

На дно чаши устанавливается противоскользящая накладка и ось для установки блока с ножами. Ножи Double Blades - это четыре ножа из нержавеющей стали с двухуровневым расположением, которые обеспечивают равномерное и эффективное смешивание продуктов. Для удобства обслуживания ось с ножами разборная.

Polaris PFC 0408 CORDLESS

Помимо переходника для установки моторного блока чаша сопровождается также крышкой. Хранить измельченный продукт можно будет, не извлекая из чаши.

Polaris PFC 0408 CORDLESS

Моторный блок выполнен из пластика.

Polaris PFC 0408 CORDLESS

На его лицевой стороне выведен трехпозиционный индикатор, отображающий уровень заряда аккумулятора. Разъем USB-С с противоположной стороны скрывается под защитной заглушкой.

Polaris PFC 0408 CORDLESS

Сверху располагаются две механические кнопки управления. Они соответствуют двум скоростным режимам.

Polaris PFC 0408 CORDLESS

С внутренней стороны гнездо стыковки с блоком ножей и нанесенная общая информация по техническим характеристикам. Собран измельчитель качественно.

Polaris PFC 0408 CORDLESS

Тест

Беспроводную работу измельчителя Polaris PFC 0408 CORDLESS обеспечивает аккумулятор с емкостью 2000 мАч. Полного заряда хватает на до 40 циклов работы на первой скорости и 20 циклов на увеличенной. В среднем – до 10 минут автономной работы. Зарядка проходит через распространённый тип разъема, экономить не стали, в комплекте идут набор из адаптера и блока питания.

Polaris PFC 0408 CORDLESS

Управление интуитивное. Разбирается и собирается просто. Перед первым использованием необходимо промыть и просушить чашу, блок ножей, а также протереть корпус измельчителя с помощью мягкой ткани. Мощность у установленного мотора составляет 400 Вт. Продумана двойная защита двигателя от перегрева и перегрузки PROtect+. Согласно инструкции, после минуты работы измельчителя необходимо сделать паузу для остывания двигателя.

Рубленная говядина

Polaris PFC 0408 CORDLESS

Polaris PFC 0408 CORDLESS позволяет готовить как фарш, так и рубленное мясо. В ходе тестов мы готовили из разного типа мяса и состава. При подготовке небольшого объема фарша, например, для фрикаделек или котлет, удобнее и быстрее, чем в мясорубке.

Polaris PFC 0408 CORDLESS

Детское пюре

Polaris PFC 0408 CORDLESS

Для детей готовили яблочное пюре. Загружали предварительно нарезанные на дольки яблоки. В течение 15 секунд на высокой скорости измельчает в пюре.

Polaris PFC 0408 CORDLESS

Коктейль

Polaris PFC 0408 CORDLESS

Хорошо себя показал в замешивании коктейля после спортивной тренировки. Для него взяли молоко, творог, банан и протеиновую смесь. Получилась однородная и густая масса без крупных вкраплений и комочков.

Polaris PFC 0408 CORDLESS

Крем-суп

Отлично подходит для смешивания предварительно подготовленного и подогретого супа в суп-пюре. Объем чаши порционный, удобно.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PFC 0408 CORDLESS – беспроводной измельчитель со стеклянной чашей и двухрядным блоком ножей из нержавеющей стали. Аккуратный внешний вид, две скорости работы, распространённый способ зарядки, возможность хранения продуктов в чаше. Отлично подходит для готовки порционного фарша, соусов, нарезки овощей и зелени, колки льда для коктейлей, а также детского питания и крем-супа.
Polaris PFC 0408 CORDLESS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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