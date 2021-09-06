Обзор Polaris PHB 0745AL Cordless. Портативный блендер 4-в-1...

Обычный формат исполнения техники для кухни предполагает подключение во время работы к розетке. Это ограничивает перемещение по кухне, да и в случае мелких бытовых приборов создает неудобства в эксплуатации. Свое решение этого вопроса не так давно предложила компания Polaris, представив и запустив продажи погружного блендера PHB 0745AL Cordless. Эта модель выполнена в формате 4-в-1 и поддерживает скоростной режим.

Комплектация

Уступает ли он в производительности проводным блендерам, какие блюда позволяет готовить и как часто приходится заряжать – на все эти вопросы и не только ответим в ходе этого тестирования.Упакован в коробку из плотного картона с нанесенной полиграфией. Все комплектующие дополнительно помещены в пакеты и воздушно-пупырчатую пленку.

Внешний вид

Комплект включает моторный блок, мерный стакан с крышкой, чашу измельчителя, блендерную насадку, венчик, насадку для пюре, адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.Установка аккумулятора не повлияла заметно на общие габариты моторного блока, толщину корпуса и вес. А вот отсутствие провода заметно упрощает эксплуатацию.

Выполнен с сочетанием пластика и металла. Верхняя часть для улучшения хвата с софт-тач покрытием. Нижняя усилена нержавеющей сталью.

В основании ручки кнопка с регулируемой силой нажатия. В зависимости от усилия плавно меняется скорость оборотов. Полное нажатие активирует турбо режим.

На верхней крышке моторного блока зона со светодиодной индикацией, отображающей текущий уровень скорости работы и заряда аккумулятора.

На боковой грани USB-C разъем. В комплекте с Polaris PHB 0745AL Cordless идут и кабель, и адаптер питания.

Насадки

Все насадки надеваются одним нажатием. Для снятия нужно зажать две боковые кнопки. Узел соединения выполнен из износоустойчивого пластика.

В комплекте блендер получил хороший набор аксессуаров и насадок. Основная блендерная из них выполнена из стали.

Оно сохраняет прочность и остроту в течение продолжительного времени.

Насадка для пюре из черного пластика. Ее верхняя крышка с перфорацией. Лопасть из пластика, не повреждает поверхность кастрюли или другой используемой посуды. Можно отсоединить для промывания.

Венчик со съемной крепежной головкой. Традиционное исполнение.

Мерный стакан с крышкой, которую можно использовать в качестве нескользящего основания. Емкость стакана 0.6 литра.

Чаша измельчителя со съемным блоком ножей. Он также прозрачный, объем 0.6 литра.

Тесты

Перед первым использованием Polaris PHB 0745AL Cordless провели полный сеанс зарядки. Заняло это около 4 часов, процесс зарядки контролировать можно с помощью индикатора на крышке моторного блока.

Суп гаспачо

Картофельное пюре

Из особенностей отметим низкий уровень шума. При этом максимальная мощность двигателя 700 Вт. Доступны 5 режимов скорости с плавной регулировкой.Нарезанные на дольки помидоры поместили в мерный стакан и с помощью блендерной насадки измельчили. Получается равномерная масса с единичными вкраплениями зерен. В полученную массу добавляем немного оливкового масла и специи по вкусу. Далее можно или погреть на огне для получения горячего супа, или оставить в холодильнике на 4 часа для того, чтобы настоялся. При подаче в суп добавляем по вкусу зелень. Простой и вкусный суп.Блендер использовали также для готовки картофельного пюре. В отличие от толокушки, требуется меньше времени и само пюре получается воздушным.

Для его готовки есть отдельная насадка, разминали прямо в кастрюле, добавив перед этим молоко и сливочное масло.

Котлеты из говядины и индейки С помощью комплектной измельчительной чашки делали фарш для котлет. Необходимо нарезать мясо кубиками. Хорошо сочетаются говядина и индейка. Также в чашу добавили небольшое количество лука.

Соус песто

Фарш получается равномерно измельченным. В отличие от мясорубки, проще потом промыть и очистить нож и чашу. На небольшой кухне можно вполне с этим блендером обойтись без отдельной мясорубки.Под котлеты с пюре сделали соус песто. Состоял он из авокадо, чеснока, лука и соли. Поместив в чашу, сбрызнули лимоном. Остается измельчить в течение 30-40 секунд.

Смузи

Получается однородная масса. Этот же соус хорош утром для завтрака на тостах.Для смузи взяли манго и яблоки. Поместили составные компоненты в мерный стакан. Добавляем воду или молоко по вкусу. С помощью блендера взбиваем в течение 30 секунд на высоких оборотах.

Получается однородный и воздушный смузи. В этом же стакане можно будет хранить некоторое время в холодильнике, закрыв крышкой.

Итоги

Polaris PHB 0745AL Cordless – отличная альтернатива проводным блендерам 4-в-1, не уступающая им по мощности и возможностям готовки различных типов блюд, при этом нет привязки к розетке, его можно взять с собой в поездку или на природу. До 30 минут автономной работы, распространенный тип разъема для зарядки, 5 скоростных режимов, хороший набор насадок, низкий уровень шума во время работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".