Обзор Polaris PHB 0746 CordLess. Беспроводной блендер 3-в-1

Продолжая изучение продуктовой линейки беспроводных кухонных бытовых приборов в центре внимания сегодня будет блендер Polaris PHB 0746 CordLess. Эта модель выполняет функцию миксера, блендера и измельчителя. Из его особенностей выделяем до 30 минут автономной работы без подзарядки и двойную защиту двигателя от перегрузки и перегрева PROtect+. Сопровождается устройство 2-летней гарантией.

Polaris PHB 0746 CordLess

Комплектация

Упакован в коробку с качественной полиграфией. Комплект включает мерный стакан, венчик, насадку-блендер, стакан измельчитель, моторный блок, USB-C кабель, блок питания, подставку.

Polaris PHB 0746 CordLess

Внешний вид

Моторный блок цилиндрической формы. Его форма, габариты и вес оптимальны для комфортной работы.

Polaris PHB 0746 CordLess

Выполнен из пластика с матовым покрытием. Основная площадь черного цвета и вставки серебристого цвета. Также есть модификация в белом исполнении, можно будет подобрать под интерьер.

Polaris PHB 0746 CordLess

На лицевой стороне ручки выведен светодиодный индикатор, отображающий уровень заряда аккумулятора.

Polaris PHB 0746 CordLess

Две механические кнопки, отвечающие за включение и выбор одного из двух режимов скорости. На верхнем торце кнопка защиты от случайного включения, ее необходимо зажать на 5 секунд для начала работы.

Polaris PHB 0746 CordLess

Разъем для крепления насадок выполнен из пластика. После установки насадку нужно будет повернуть по часовой стрелке.

Polaris PHB 0746 CordLess

На тыльной стороне у Polaris PHB 0746 CordLess под резиновой заглушкой скрывается разъем USB-C. В комплекте идут кабель и блок питания.

Polaris PHB 0746 CordLess

Насадки и аксессуары

Насадка-блендер выполнена из нержавеющей стали. Используются ножи особой формы (PRO Blade).

Polaris PHB 0746 CordLess

Polaris PHB 0746 CordLess

Чаша измельчитель из прозрачного пластика. В центре металлический вал для установки ножа. Объем ее составляет 500 мл.

Polaris PHB 0746 CordLess

Polaris PHB 0746 CordLess

Насадка-венчик разборная. У нее металлическая рабочая часть и пластиковое основание.

Polaris PHB 0746 CordLess

Есть мерный стакан объемом 700 мл. Сопровождается резиновой крышкой, позволяющей хранить после замешивания.

Polaris PHB 0746 CordLess

Хранить насадки и сам блендер можно будет в подставке. В ней же удобно проводить сеанс зарядки.

Тесты

Перед началом использования необходимо протереть влажной тканью насадки и моторный блок. Также провести полный сеанс зарядки, контролировать уровень можно с помощью светодиодного индикатора на боковой грани.

На первой скорости блендер работает до 30 минут. На увеличенной скорости время сокращается. Этого времени достаточно для замешивания, нарезки и готовки блюд. Использование USB-C в Polaris PHB 0746 CordLess позволит использовать тот же адаптер питания, что и в смартфонах и планшетах.

Панкейки

Polaris PHB 0746 CordLess

В мерном стакане кефир и яйца замешали при помощи венчика в однородную массу.

Polaris PHB 0746 CordLess

После этого смешали с просеянной мукой. Полученную смесь использовали для приготовления панкейков. Получились воздушными и вкусными.

Polaris PHB 0746 CordLess

Молочный коктейль

Polaris PHB 0746 CordLess

В стакан измельчитель добавили банан, малину и молоко. С помощью блендера замешали во вспененный коктейль без остатков зерен.

Polaris PHB 0746 CordLess

Polaris PHB 0746 CordLess

Овощное смузи

Polaris PHB 0746 CordLess

В мерном стакане с помощью насадки-блендер размельчили огурцы и помидоры в овощной смузи.

Polaris PHB 0746 CordLess

Polaris PHB 0746 CordLess

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorОтсутствие необходимости постоянного подключения к розетке повышает удобство эксплуатации, а также дает возможность брать с собой блендер в отпуск. К плюсам Polaris PHB 0746 CordLess отнесем длительное время автономной работы, три вида насадок в комплекте, две скорости вращения, защиту от случайного включения.
Polaris PHB 0746 CordLess получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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