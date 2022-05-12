Обзор Polaris PHB 0746 CordLess. Беспроводной блендер 3-в-1…

Продолжая изучение продуктовой линейки беспроводных кухонных бытовых приборов в центре внимания сегодня будет блендер Polaris PHB 0746 CordLess. Эта модель выполняет функцию миксера, блендера и измельчителя. Из его особенностей выделяем до 30 минут автономной работы без подзарядки и двойную защиту двигателя от перегрузки и перегрева PROtect+. Сопровождается устройство 2-летней гарантией.

Комплектация

Упакован в коробку с качественной полиграфией. Комплект включает мерный стакан, венчик, насадку-блендер, стакан измельчитель, моторный блок, USB-C кабель, блок питания, подставку.

Внешний вид

Моторный блок цилиндрической формы. Его форма, габариты и вес оптимальны для комфортной работы.

Выполнен из пластика с матовым покрытием. Основная площадь черного цвета и вставки серебристого цвета. Также есть модификация в белом исполнении, можно будет подобрать под интерьер.

На лицевой стороне ручки выведен светодиодный индикатор, отображающий уровень заряда аккумулятора.

Две механические кнопки, отвечающие за включение и выбор одного из двух режимов скорости. На верхнем торце кнопка защиты от случайного включения, ее необходимо зажать на 5 секунд для начала работы.

Разъем для крепления насадок выполнен из пластика. После установки насадку нужно будет повернуть по часовой стрелке.

На тыльной стороне у Polaris PHB 0746 CordLess под резиновой заглушкой скрывается разъем USB-C. В комплекте идут кабель и блок питания.

Насадки и аксессуары

Насадка-блендер выполнена из нержавеющей стали. Используются ножи особой формы (PRO Blade).

Чаша измельчитель из прозрачного пластика. В центре металлический вал для установки ножа. Объем ее составляет 500 мл.

Насадка-венчик разборная. У нее металлическая рабочая часть и пластиковое основание.

Есть мерный стакан объемом 700 мл. Сопровождается резиновой крышкой, позволяющей хранить после замешивания.

Тесты

Панкейки

Хранить насадки и сам блендер можно будет в подставке. В ней же удобно проводить сеанс зарядки.Перед началом использования необходимо протереть влажной тканью насадки и моторный блок. Также провести полный сеанс зарядки, контролировать уровень можно с помощью светодиодного индикатора на боковой грани.На первой скорости блендер работает до 30 минут. На увеличенной скорости время сокращается. Этого времени достаточно для замешивания, нарезки и готовки блюд. Использование USB-C в Polaris PHB 0746 CordLess позволит использовать тот же адаптер питания, что и в смартфонах и планшетах.

В мерном стакане кефир и яйца замешали при помощи венчика в однородную массу.

После этого смешали с просеянной мукой. Полученную смесь использовали для приготовления панкейков. Получились воздушными и вкусными.

Молочный коктейль

В стакан измельчитель добавили банан, малину и молоко. С помощью блендера замешали во вспененный коктейль без остатков зерен.

Овощное смузи

В мерном стакане с помощью насадки-блендер размельчили огурцы и помидоры в овощной смузи.

Итоги

Отсутствие необходимости постоянного подключения к розетке повышает удобство эксплуатации, а также дает возможность брать с собой блендер в отпуск. К плюсам Polaris PHB 0746 CordLess отнесем длительное время автономной работы, три вида насадок в комплекте, две скорости вращения, защиту от случайного включения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".