Обзор Polaris PHB 0798L CordLess. Беспроводной блендер 4-в-1…

Тестируемый сегодня беспроводной блендер Polaris PHB 0798L CordLess – модель 4 в 1, объединяющая измельчитель, блендер, миксер и пюремейкер. Из его особенностей отмечаются двойная защита двигателя PROtect+, ножи с титановым покрытием и самое ключевое это беспроводная работа. Установленный в нем аккумулятор дает до 30 минут автономной работы.

Комплектация

Упакован в коробку с эффектной полиграфией. Приведены подробные данные по особенностям работы и техническим характеристикам.

Polaris PHB 0798L CordLess обзор

Внешний вид

Комплект включает моторный блок, погружную насадку с ножами, мерный стакан для смешивания с крышкой, насадку для пюре, насадку венчик, подставку для блендера и насадок, чашу измельчитель, руководство пользователя и гарантийный талон.Корпус моторного блока выполнен из пластика черного цвета с софт-тач покрытием. Оно приятно тактильно и предотвращает скольжение.

На лицевой стороне хромированная вставка. В ее верхней части пара механических кнопок управления.

Форма корпуса оптимальна для хвата руками. Вес сбалансирован, работать блендером удобно.

На тыльной стороне разъем под комплектный блок питания. Удобнее зарядку проводить в подставке. В ней помимо блендера также помещается одна из насадок.

В верхней части металлическая крышка со светодиодным индикатором активности. Насадка блендер выполнена из нержавеющей стали. Это традиционное исполнение.

В рабочей части расположены ножи с титановым покрытием. Они прочнее и эффективнее, а также сохраняют заточку в течение длительного времени. Его лопасти расположены в разных плоскостях.

В комплекте с Polaris PHB 0798L CordLess идет мерный стакан для смешивания объемом 700 мл. На его боковой грани нанесена градуировка по объему. Есть прорезиненная крышка. Ее можно использовать и для основания, предотвращая смещение по столу и в качестве крышки на время хранения смешанного содержимого.

Еще одна насадка — это венчик из нержавеющей стали. Рабочая часть, выполненная из металла, вставляется в пластиковое основание до щелчка.

Насадка для пюре выполнена из пластика черного цвета. Снимается и ставится сдвигом.

Тесты

Есть чаша с крышкой и съемным двухлопастным ножом. Корпус ее из прозрачного прочного пластика. Нож из нержавеющей стали.Важной особенностью Polaris PHB 0798L CordLess является встроенный аккумулятор с емкостью 2200 мАч. Отсутствие обязательного кабеля питания во время работы заметно упрощает сам процесс готовки и не ограничивает перемещение по кухне. Его же можно брать с собой в поездки или готовить вне дома, например, на природе или даче без централизованного электричества. Полного заряда хватает на 30 минут работы. Цикл зарядки полностью разряженной батареи занимает 1.5 часа.

Блендер оснащен двигателем с мощностью 700 Вт. У него есть защита от перегрузки и перегрева. Эта модель не предполагает регулировку скорости вращения. Управление у него простое, достаточно нажать кнопку включения. Есть возможность защитной блокировки.

Курица в луково-сливочном соусе

Перед первой эксплуатацией промыли все насадки и стаканы без использования абразивных средств. Корпус блендера протерли сначала влажной тканью, потом сухой. Сборка и установка насадок в гнездо моторного блока проходит интуитивно. В ходе ежедневной эксплуатации в течение нескольких недель блендер оставил после себя приятные впечатления.

Предварительно очищенный лук поместили в чашу для измельчения. Polaris PHB 0798L CordLess измельчил эту массу в однородную массу. Перемешали с нарезанными на кубики курицей.

В сковороде довели мясо до готовности. На последнем этапе добавили сливки.

Протеиново-банановый коктейль

В чашу для смешивания поместили бананы, протеиновую массу, молоко. Замешивали в однородную массу при помощи блендера.

Коктейль получился равномерно замешанным с пенкой.

Блины

Картофельное пюре

Итоги

С помощью насадки венчика замешивали блинное тесто, состоящие из яйца, молока, муки и сахара. Замешивание проходит быстро.С помощью специальной насадки готовили картофельное пюре. Она не повреждает поверхность кастрюли и позволяет получить воздушное пюре без комочков.Polaris PHB 0798L CordLess – погружной блендер с автономной работой и четырьмя видами насадок в комплекте. Эргономичная форма ручки, длительное время автономной работы, высокое качество исполнения насадок, интуитивное управление, низкий уровень шума во время работы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".