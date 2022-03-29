Обзор Polaris PHB 0798L CordLess. Беспроводной блендер 4-в-1

Тестируемый сегодня беспроводной блендер Polaris PHB 0798L CordLess – модель 4 в 1, объединяющая измельчитель, блендер, миксер и пюремейкер. Из его особенностей отмечаются двойная защита двигателя PROtect+, ножи с титановым покрытием и самое ключевое это беспроводная работа. Установленный в нем аккумулятор дает до 30 минут автономной работы.

Polaris PHB 0798L CordLess

Комплектация

Упакован в коробку с эффектной полиграфией. Приведены подробные данные по особенностям работы и техническим характеристикам.

Polaris PHB 0798L CordLess

Комплект включает моторный блок, погружную насадку с ножами, мерный стакан для смешивания с крышкой, насадку для пюре, насадку венчик, подставку для блендера и насадок, чашу измельчитель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PHB 0798L CordLess обзор

Внешний вид

Корпус моторного блока выполнен из пластика черного цвета с софт-тач покрытием. Оно приятно тактильно и предотвращает скольжение.

Polaris PHB 0798L CordLess

На лицевой стороне хромированная вставка. В ее верхней части пара механических кнопок управления.

Polaris PHB 0798L CordLess

Форма корпуса оптимальна для хвата руками. Вес сбалансирован, работать блендером удобно.

Polaris PHB 0798L CordLess

На тыльной стороне разъем под комплектный блок питания. Удобнее зарядку проводить в подставке. В ней помимо блендера также помещается одна из насадок.

Polaris PHB 0798L CordLess

В верхней части металлическая крышка со светодиодным индикатором активности. Насадка блендер выполнена из нержавеющей стали. Это традиционное исполнение.

Polaris PHB 0798L CordLess

В рабочей части расположены ножи с титановым покрытием. Они прочнее и эффективнее, а также сохраняют заточку в течение длительного времени. Его лопасти расположены в разных плоскостях.

Polaris PHB 0798L CordLess

В комплекте с Polaris PHB 0798L CordLess идет мерный стакан для смешивания объемом 700 мл. На его боковой грани нанесена градуировка по объему. Есть прорезиненная крышка. Ее можно использовать и для основания, предотвращая смещение по столу и в качестве крышки на время хранения смешанного содержимого.

Polaris PHB 0798L CordLess

Еще одна насадка — это венчик из нержавеющей стали. Рабочая часть, выполненная из металла, вставляется в пластиковое основание до щелчка.

Polaris PHB 0798L CordLess

Насадка для пюре выполнена из пластика черного цвета. Снимается и ставится сдвигом.

Polaris PHB 0798L CordLess

Есть чаша с крышкой и съемным двухлопастным ножом. Корпус ее из прозрачного прочного пластика. Нож из нержавеющей стали.

Тесты

Важной особенностью Polaris PHB 0798L CordLess является встроенный аккумулятор с емкостью 2200 мАч. Отсутствие обязательного кабеля питания во время работы заметно упрощает сам процесс готовки и не ограничивает перемещение по кухне. Его же можно брать с собой в поездки или готовить вне дома, например, на природе или даче без централизованного электричества. Полного заряда хватает на 30 минут работы. Цикл зарядки полностью разряженной батареи занимает 1.5 часа.

Блендер оснащен двигателем с мощностью 700 Вт. У него есть защита от перегрузки и перегрева. Эта модель не предполагает регулировку скорости вращения. Управление у него простое, достаточно нажать кнопку включения. Есть возможность защитной блокировки.

Перед первой эксплуатацией промыли все насадки и стаканы без использования абразивных средств. Корпус блендера протерли сначала влажной тканью, потом сухой. Сборка и установка насадок в гнездо моторного блока проходит интуитивно. В ходе ежедневной эксплуатации в течение нескольких недель блендер оставил после себя приятные впечатления.

Курица в луково-сливочном соусе

Polaris PHB 0798L CordLess

Предварительно очищенный лук поместили в чашу для измельчения. Polaris PHB 0798L CordLess измельчил эту массу в однородную массу. Перемешали с нарезанными на кубики курицей.

Polaris PHB 0798L CordLess

В сковороде довели мясо до готовности. На последнем этапе добавили сливки.

Polaris PHB 0798L CordLess

Протеиново-банановый коктейль

В чашу для смешивания поместили бананы, протеиновую массу, молоко. Замешивали в однородную массу при помощи блендера.

Polaris PHB 0798L CordLess

Коктейль получился равномерно замешанным с пенкой.

Polaris PHB 0798L CordLess

Блины

С помощью насадки венчика замешивали блинное тесто, состоящие из яйца, молока, муки и сахара. Замешивание проходит быстро.

Картофельное пюре

С помощью специальной насадки готовили картофельное пюре. Она не повреждает поверхность кастрюли и позволяет получить воздушное пюре без комочков.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PHB 0798L CordLess – погружной блендер с автономной работой и четырьмя видами насадок в комплекте. Эргономичная форма ручки, длительное время автономной работы, высокое качество исполнения насадок, интуитивное управление, низкий уровень шума во время работы.
Polaris PHB 0798L CordLess получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Обзор Philips HR3652/00. Высокоскоростной блендер…
Обзор Philips HR3652/00. Высокоскоростной блендерПеред нами один из самых популярных стационарных блендеров. Высокоскоростной блендер Philips HR3…
Обзор Polaris PHB 0798L CordLess. Беспроводной блендер 4-в-1…
Обзор Polaris PHB 0798L CordLess. Беспроводной блендер 4-в-1Тестируемый сегодня беспроводной блендер Polaris PHB 0798L CordLess – модель 4 в 1, объединяющая измельчи…
Обзор Philips HR7778/00. Универсальный кухонный комбайн…
Обзор Philips HR7778/00. Универсальный кухонный комбайнВремена, когда овощи нужно было резать вручную, давно прошли. Philips предлагает универсального помощника…
Обзор Polaris PHB 1591L Silent. Тихий погружной блендер 3-в-1Обзор Polaris PHB 1591L Silent. Тихий погружной блендер 3-в-1
Обзор Philips HR3652/00. Высокоскоростной блендерОбзор Philips HR3652/00. Высокоскоростной блендер
Обзор Philips HR7778/00. Универсальный кухонный комбайнОбзор Philips HR7778/00. Универсальный кухонный комбайн
Обзор Starwind SPM5185. Планетарный миксер с шестью скоростямиОбзор Starwind SPM5185. Планетарный миксер с шестью скоростями
Обзор Polaris PHB 0798L CordLess. Беспроводной блендер 4-в-1Обзор Polaris PHB 0798L CordLess. Беспроводной блендер 4-в-1
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor