Обзор Polaris PHB 0798L CordLess. Беспроводной блендер 4-в-1…

Комплект включает моторный блок, погружную насадку с ножами, мерный стакан для смешивания с крышкой, насадку для пюре, насадку венчик, подставку для блендера и насадок, чашу измельчитель, руководство пользователя и гарантийный талон.
На лицевой стороне хромированная вставка. В ее верхней части пара механических кнопок управления.
Форма корпуса оптимальна для хвата руками. Вес сбалансирован, работать блендером удобно.
На тыльной стороне разъем под комплектный блок питания. Удобнее зарядку проводить в подставке. В ней помимо блендера также помещается одна из насадок.
В верхней части металлическая крышка со светодиодным индикатором активности. Насадка блендер выполнена из нержавеющей стали. Это традиционное исполнение.
В рабочей части расположены ножи с титановым покрытием. Они прочнее и эффективнее, а также сохраняют заточку в течение длительного времени. Его лопасти расположены в разных плоскостях.
В комплекте с Polaris PHB 0798L CordLess идет мерный стакан для смешивания объемом 700 мл. На его боковой грани нанесена градуировка по объему. Есть прорезиненная крышка. Ее можно использовать и для основания, предотвращая смещение по столу и в качестве крышки на время хранения смешанного содержимого.
Еще одна насадка — это венчик из нержавеющей стали. Рабочая часть, выполненная из металла, вставляется в пластиковое основание до щелчка.
Насадка для пюре выполнена из пластика черного цвета. Снимается и ставится сдвигом.
Есть чаша с крышкой и съемным двухлопастным ножом. Корпус ее из прозрачного прочного пластика. Нож из нержавеющей стали.
Блендер оснащен двигателем с мощностью 700 Вт. У него есть защита от перегрузки и перегрева. Эта модель не предполагает регулировку скорости вращения. Управление у него простое, достаточно нажать кнопку включения. Есть возможность защитной блокировки.
Перед первой эксплуатацией промыли все насадки и стаканы без использования абразивных средств. Корпус блендера протерли сначала влажной тканью, потом сухой. Сборка и установка насадок в гнездо моторного блока проходит интуитивно. В ходе ежедневной эксплуатации в течение нескольких недель блендер оставил после себя приятные впечатления.
Предварительно очищенный лук поместили в чашу для измельчения. Polaris PHB 0798L CordLess измельчил эту массу в однородную массу. Перемешали с нарезанными на кубики курицей.
В сковороде довели мясо до готовности. На последнем этапе добавили сливки.
Коктейль получился равномерно замешанным с пенкой.