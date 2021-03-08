Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1

Его средняя стоимость на момент публикации составляет 6 590 рублей. Продажи уже стартовали.
Комплектация
Упакован в коробку на которой среди прочей информации нанесена пометка о 2-летней гарантии. Ее комплект включает подставку чашу измельчитель, силиконовую крышку со шторками, нож измельчитель, стакан и подставку для него, венчик, моторный блок, насадку для пюре, насадку блендер, различную документацию.
Внешний видМоторный блок серебристого цвета. В этом же цвете ключевые насадки, создавая при установке целостность конструкции.
Ручка цилиндрической формы. Качество исполнения высокое, внешний вид привлекательный.
В верхней части регулятор мощности вращения. Тут предлагается сразу 25 скоростей. Переключение плавное.
Здесь же рядом у Polaris PHB 1583L Silent две механические кнопки управления. Одна отвечает за включение, вторая за режим TURBO. Светодиодные индикаторы состояния работы.
Есть ушко для удобной фиксации в подвешенном состоянии. Здесь же рядом кабелей, подключаемый в евророзетку.
Насадки
Основная насадка блендер выполнена из металла. Сопровождается она ножом с четырьмя лезвиями. Титановое покрытие.
Под его хранение или установку в собранном виде в комплекте идет резиновое основании. Стоит на нем устойчиво. Его же можно использовать для стакана замешивания.
Для него же предусмотрена силиконовая крышка с лепестками, предотвращающая разбрызгивание во время замешивания. Емкость его 700 мл. На боковой грани есть градуировка.
Вместе с Polaris PHB 1583L Silent идет чаша для ножа измельчителя. Сам он выполнен также из металла с хорошей заточкой.
Традиционный венчик. Для него предусмотрен отдельный адаптер
Пластиковая насадка для пюре. Ее рабочая зона шире. Также со своим адаптером.
ТестыПеред первой эксплуатацией необходимо промыть мыльной водой насадки и чашу. Сборка проходит интуитивно, плюс в комплекте подробная инструкция на русском языке. Процесс управления несложный, включение и выбор нужной скорости вращения.
Измельчение лукаДля начала очищенную луковицу погружаем в чашу для измельчения. Включаем на средней скорости. В результате получаем равномерно порубленный лук для дальнейшего его использования для готовки супа.
СмузиОчень часто такие блендеры используются для готовки смузи и коктейлей. В Polaris PHB 1583L Silent мы замешали яблоко, банан и кефир. Фрукты предварительно нарезали.
Загрузили в стакан и залили обезжиренный кефир. Для предотвращения разбрызгивания установили комплектную крышку со шторками. Основной насадкой взбили и измельчили до массы с мелкими вкраплениями. Справляется с жесткими фруктами без затруднений.
ПюреОтлично себя показал во время готовки картофельного пюре. В отличие от толокушки, получается оно воздушным. Также это меньше требует усилий и времени.
Итоги по Polaris PHB 1583L SilentPolaris PHB 1583L Silent – справился с поставленными задачами на отлично, упростив рутинный процесс готовки различных типов блюд. Привлекательный внешний вид, набор насадок и стаканов в комплекте, регулируемая скорость вращения с широкой регулировкой, низкий уровень шума, защита от разбрызгивания. К весомым плюсам отнесем высокий ресурс службы, подтвержденный 2-летней гарантией.
Polaris PHB 1583L Silent получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".