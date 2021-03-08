Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1

Тестируемый сегодня блендер Polaris PHB 1583L Silent, как можно догадаться по названию, отличается низким уровнем шума. Помимо это технология PROtect+ обеспечивает двойную защиту двигателя от перегрузки и перегрева. Выполняет сразу ряд функций, среди которых насадка для пюре, блендер, миксер и измельчитель.

Комплектация

Его средняя стоимость на момент публикации составляет 6 590 рублей. Продажи уже стартовали.

Упакован в коробку на которой среди прочей информации нанесена пометка о 2-летней гарантии. Ее комплект включает подставку чашу измельчитель, силиконовую крышку со шторками, нож измельчитель, стакан и подставку для него, венчик, моторный блок, насадку для пюре, насадку блендер, различную документацию.

Внешний вид

Моторный блок серебристого цвета. В этом же цвете ключевые насадки, создавая при установке целостность конструкции.

Ручка цилиндрической формы. Качество исполнения высокое, внешний вид привлекательный.

В верхней части регулятор мощности вращения. Тут предлагается сразу 25 скоростей. Переключение плавное.

Здесь же рядом у Polaris PHB 1583L Silent две механические кнопки управления. Одна отвечает за включение, вторая за режим TURBO. Светодиодные индикаторы состояния работы.

Есть ушко для удобной фиксации в подвешенном состоянии. Здесь же рядом кабелей, подключаемый в евророзетку.

Насадки

Основная насадка блендер выполнена из металла. Сопровождается она ножом с четырьмя лезвиями. Титановое покрытие.

Под его хранение или установку в собранном виде в комплекте идет резиновое основании. Стоит на нем устойчиво. Его же можно использовать для стакана замешивания.

Для него же предусмотрена силиконовая крышка с лепестками, предотвращающая разбрызгивание во время замешивания. Емкость его 700 мл. На боковой грани есть градуировка.

Вместе с Polaris PHB 1583L Silent идет чаша для ножа измельчителя. Сам он выполнен также из металла с хорошей заточкой.

Традиционный венчик. Для него предусмотрен отдельный адаптер

Пластиковая насадка для пюре. Ее рабочая зона шире. Также со своим адаптером.

Тесты

Перед первой эксплуатацией необходимо промыть мыльной водой насадки и чашу. Сборка проходит интуитивно, плюс в комплекте подробная инструкция на русском языке. Процесс управления несложный, включение и выбор нужной скорости вращения.

Измельчение лука

Для начала очищенную луковицу погружаем в чашу для измельчения. Включаем на средней скорости. В результате получаем равномерно порубленный лук для дальнейшего его использования для готовки супа.

Смузи

Очень часто такие блендеры используются для готовки смузи и коктейлей. В Polaris PHB 1583L Silent мы замешали яблоко, банан и кефир. Фрукты предварительно нарезали.

Загрузили в стакан и залили обезжиренный кефир. Для предотвращения разбрызгивания установили комплектную крышку со шторками. Основной насадкой взбили и измельчили до массы с мелкими вкраплениями. Справляется с жесткими фруктами без затруднений.

Пюре

Отлично себя показал во время готовки картофельного пюре. В отличие от толокушки, получается оно воздушным. Также это меньше требует усилий и времени.

Итоги по Polaris PHB 1583L Silent

Polaris PHB 1583L Silent – справился с поставленными задачами на отлично, упростив рутинный процесс готовки различных типов блюд. Привлекательный внешний вид, набор насадок и стаканов в комплекте, регулируемая скорость вращения с широкой регулировкой, низкий уровень шума, защита от разбрызгивания. К весомым плюсам отнесем высокий ресурс службы, подтвержденный 2-летней гарантией.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".