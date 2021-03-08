Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1

Тестируемый сегодня блендер Polaris PHB 1583L Silent, как можно догадаться по названию, отличается низким уровнем шума. Помимо это технология PROtect+ обеспечивает двойную защиту двигателя от перегрузки и перегрева. Выполняет сразу ряд функций, среди которых насадка для пюре, блендер, миксер и измельчитель.

Polaris PHB 1583L Silent

Его средняя стоимость на момент публикации составляет 6 590 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Polaris PHB 1583L Silent

Упакован в коробку на которой среди прочей информации нанесена пометка о 2-летней гарантии. Ее комплект включает подставку чашу измельчитель, силиконовую крышку со шторками, нож измельчитель, стакан и подставку для него, венчик, моторный блок, насадку для пюре, насадку блендер, различную документацию.

Polaris PHB 1583L Silent

Внешний вид

Моторный блок серебристого цвета. В этом же цвете ключевые насадки, создавая при установке целостность конструкции.

Polaris PHB 1583L Silent

Ручка цилиндрической формы. Качество исполнения высокое, внешний вид привлекательный.

Polaris PHB 1583L Silent

В верхней части регулятор мощности вращения. Тут предлагается сразу 25 скоростей. Переключение плавное.

Polaris PHB 1583L Silent

Здесь же рядом у Polaris PHB 1583L Silent две механические кнопки управления. Одна отвечает за включение, вторая за режим TURBO. Светодиодные индикаторы состояния работы.

Polaris PHB 1583L Silent

Есть ушко для удобной фиксации в подвешенном состоянии. Здесь же рядом кабелей, подключаемый в евророзетку.

Polaris PHB 1583L Silent

Насадки

Polaris PHB 1583L Silent

Основная насадка блендер выполнена из металла. Сопровождается она ножом с четырьмя лезвиями. Титановое покрытие.

Polaris PHB 1583L Silent

Под его хранение или установку в собранном виде в комплекте идет резиновое основании. Стоит на нем устойчиво. Его же можно использовать для стакана замешивания.

Polaris PHB 1583L Silent

Для него же предусмотрена силиконовая крышка с лепестками, предотвращающая разбрызгивание во время замешивания. Емкость его 700 мл. На боковой грани есть градуировка.

Polaris PHB 1583L Silent

Вместе с Polaris PHB 1583L Silent идет чаша для ножа измельчителя. Сам он выполнен также из металла с хорошей заточкой.

Polaris PHB 1583L Silent

Традиционный венчик. Для него предусмотрен отдельный адаптер

Polaris PHB 1583L Silent

Пластиковая насадка для пюре. Ее рабочая зона шире. Также со своим адаптером.

Polaris PHB 1583L Silent

Тесты

Перед первой эксплуатацией необходимо промыть мыльной водой насадки и чашу. Сборка проходит интуитивно, плюс в комплекте подробная инструкция на русском языке. Процесс управления несложный, включение и выбор нужной скорости вращения.

Polaris PHB 1583L Silent

Измельчение лука

Для начала очищенную луковицу погружаем в чашу для измельчения. Включаем на средней скорости. В результате получаем равномерно порубленный лук для дальнейшего его использования для готовки супа.

Polaris PHB 1583L Silent

Смузи

Очень часто такие блендеры используются для готовки смузи и коктейлей. В Polaris PHB 1583L Silent мы замешали яблоко, банан и кефир. Фрукты предварительно нарезали.

Polaris PHB 1583L Silent

Загрузили в стакан и залили обезжиренный кефир. Для предотвращения разбрызгивания установили комплектную крышку со шторками. Основной насадкой взбили и измельчили до массы с мелкими вкраплениями. Справляется с жесткими фруктами без затруднений.

Polaris PHB 1583L Silent

Пюре

Отлично себя показал во время готовки картофельного пюре. В отличие от толокушки, получается оно воздушным. Также это меньше требует усилий и времени.

Polaris PHB 1583L Silent

Итоги по Polaris PHB 1583L Silent

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PHB 1583L Silent – справился с поставленными задачами на отлично, упростив рутинный процесс готовки различных типов блюд. Привлекательный внешний вид, набор насадок и стаканов в комплекте, регулируемая скорость вращения с широкой регулировкой, низкий уровень шума, защита от разбрызгивания. К весомым плюсам отнесем высокий ресурс службы, подтвержденный 2-летней гарантией.
Polaris PHB 1583L Silent получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PHB 1583L Silent
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