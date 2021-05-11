Обзор Polaris PHB 1591L Silent. Тихий погружной блендер 3-в-1

Героем сегодняшнего обзора будет погружной блендер Polaris PHB 1591L Silent с уменьшенным уровнем шума и двойной защитой двигателя от перегрева и перегрузки. Выполнен он в формате 3-в-1: миксер, измельчитель и блендер. Из особенностей отмечаются 25 скоростей работы, режим турбо.

Комплектация

Рекомендованная его стоимость составляет 5 999 рублей. Продажи уже стартовали.Упакован в картонную коробку с качественной полиграфией. На гранях коробки описаны основные сценарии эксплуатации и приведены технические характеристики.

Внешний вид

Комплект включает моторный блок, погружная насадка с ножом, насадка с венчиком, чаша для смешивания и крышки для нее, чаша для измельчения, различную документацию.Моторный блок выполнен с сочетанием металла и пластика. Классическое исполнение конструкция для блендеров погружного типа.

В верхней части сужение, упрощающее хват руками. С внутренней стороны текстурное покрытие, предотвращающее соскальзывание.

Две основные клавиши управления: включение и режим турбо. Кнопки не выступают за пределы корпуса, случайные нажатия сведены к минимуму.

Сверху поворотный регулятор скорости вращения. Градуировка нанесена шагом в 5 единиц. Polaris PHB 1591L Silent суммарно поддерживает 25 скоростей.

Место выхода кабеля питания усилено. Есть ушко, позволяющее подвесить моторный блок на время хранения.

Насадки и аксессуары

Разъем крепления насадок выполнен из светлого пластика с шестигранной формой. Для фиксации насадки ее нужно повернуть до отметки.Изначально на моторном блоке зафиксирована погружная насадка. Выполнена она из металла. Четыре лопасти с хорошим качеством заточки. Есть титановое покрытие.

Вокруг ножей полусфера с овальными прорезями.

Также есть насадка венчик. Состоит из съемного металлического венчика и основания.

В комплекте с Polaris PHB 1591L Silent идет стакан из прозрачного пластика. На боковой грани нанесена градуировка до 700 миллилитров.

Для нее есть съемная крышка с лепестками, предотвращающая разбрызгивание.

Отдельно отметим еще одну двухстороннюю крышку. Одна часть для парковки погружной насадки.

Вторая для основания стакана, обеспечивая устойчивое размещение на столешнице.

Тесты

Томатный соус

Есть чаша со съемной крышкой и измельчителем с двумя ножами, изогнутыми дугой. Объем ее составляет 500 мл.В Polaris PHB 1591L Silent используется мотор с мощностью 1500 Вт. Применена технология PROtect+ с двойной защитой двигателя. Отметим низкий уровень шума во время работы. Он заметно тише ранее протестированных решений конкурентов.Для начала с помощью погружной насадки измельчим сливовидные помидоры. После обработки в стакане получили однородную массу без фрагментов шкурки и с небольшим количеством семян.

Эту массу в последующем перелили на сотейник и перемешивая на медленном огне добавили соль, специи и оливковое масло. В последующем ее можно использовать как соус или для приготовления пиццы.

Майонез

С помощью этой же насадки приготовим домашний соус. Для него потребуется яйцо, масло, горчица и лимонный сок.

Предварительно взбиваем яйцо с горчицей, после замешивания до равномерной консистенции доливаем лимонный сок и масло. Время на приготовление требуется мало, при этом получаем популярный соус без консервантов.

Крем

Зелень

Для крема нам понадобятся сливки. Они должны быть охлажденными. После непродолжительного взбивания добавили сахарную пудру. Далее крем можно использовать для десертов.

В завершение в чашу измельчитель загрузили зелень. За короткое время она была измельчена в мелко нарубленную массу.

Кстати, ее можно смешать с ранее приготовленным соусом.

Итоги

Блендер Polaris PHB 1591L Silent хорошо справился с поставленными задачами: смешивания, взбивания и измельчения. Плавная регулировка скоростей с широким диапазоном регулировки, комплектация с насадками и дополнительными аксессуарами, аккуратный внешний вид, режим турбо. На фоне конкурентов его выделяет низкий уровень шума. Надежность устройства производитель подтвердил 2 летней гарантией.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".