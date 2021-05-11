Обзор Polaris PHB 1591L Silent. Тихий погружной блендер 3-в-1

Героем сегодняшнего обзора будет погружной блендер Polaris PHB 1591L Silent с уменьшенным уровнем шума и двойной защитой двигателя от перегрева и перегрузки. Выполнен он в формате 3-в-1: миксер, измельчитель и блендер. Из особенностей отмечаются 25 скоростей работы, режим турбо.

Polaris PHB 1591L Silent

Рекомендованная его стоимость составляет 5 999 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакован в картонную коробку с качественной полиграфией. На гранях коробки описаны основные сценарии эксплуатации и приведены технические характеристики.

Polaris PHB 1591L Silent

Комплект включает моторный блок, погружная насадка с ножом, насадка с венчиком, чаша для смешивания и крышки для нее, чаша для измельчения, различную документацию.

Внешний вид

Моторный блок выполнен с сочетанием металла и пластика. Классическое исполнение конструкция для блендеров погружного типа.

Polaris PHB 1591L Silent

В верхней части сужение, упрощающее хват руками. С внутренней стороны текстурное покрытие, предотвращающее соскальзывание.

Polaris PHB 1591L Silent

Две основные клавиши управления: включение и режим турбо. Кнопки не выступают за пределы корпуса, случайные нажатия сведены к минимуму.

Polaris PHB 1591L Silent

Сверху поворотный регулятор скорости вращения. Градуировка нанесена шагом в 5 единиц. Polaris PHB 1591L Silent суммарно поддерживает 25 скоростей.

Polaris PHB 1591L Silent

Место выхода кабеля питания усилено. Есть ушко, позволяющее подвесить моторный блок на время хранения.

Polaris PHB 1591L Silent

Разъем крепления насадок выполнен из светлого пластика с шестигранной формой. Для фиксации насадки ее нужно повернуть до отметки.

Насадки и аксессуары

Изначально на моторном блоке зафиксирована погружная насадка. Выполнена она из металла. Четыре лопасти с хорошим качеством заточки. Есть титановое покрытие.

Polaris PHB 1591L Silent

Вокруг ножей полусфера с овальными прорезями.

Polaris PHB 1591L Silent

Также есть насадка венчик. Состоит из съемного металлического венчика и основания.

Polaris PHB 1591L Silent

В комплекте с Polaris PHB 1591L Silent идет стакан из прозрачного пластика. На боковой грани нанесена градуировка до 700 миллилитров.

Polaris PHB 1591L Silent

Для нее есть съемная крышка с лепестками, предотвращающая разбрызгивание.

Polaris PHB 1591L Silent

Отдельно отметим еще одну двухстороннюю крышку. Одна часть для парковки погружной насадки.

Polaris PHB 1591L Silent

Вторая для основания стакана, обеспечивая устойчивое размещение на столешнице.

Polaris PHB 1591L Silent

Есть чаша со съемной крышкой и измельчителем с двумя ножами, изогнутыми дугой. Объем ее составляет 500 мл.

Тесты

В Polaris PHB 1591L Silent используется мотор с мощностью 1500 Вт. Применена технология PROtect+ с двойной защитой двигателя. Отметим низкий уровень шума во время работы. Он заметно тише ранее протестированных решений конкурентов.

Томатный соус

Для начала с помощью погружной насадки измельчим сливовидные помидоры. После обработки в стакане получили однородную массу без фрагментов шкурки и с небольшим количеством семян.

Эту массу в последующем перелили на сотейник и перемешивая на медленном огне добавили соль, специи и оливковое масло. В последующем ее можно использовать как соус или для приготовления пиццы.

Майонез

С помощью этой же насадки приготовим домашний соус. Для него потребуется яйцо, масло, горчица и лимонный сок.

Предварительно взбиваем яйцо с горчицей, после замешивания до равномерной консистенции доливаем лимонный сок и масло. Время на приготовление требуется мало, при этом получаем популярный соус без консервантов.

Крем

Для крема нам понадобятся сливки. Они должны быть охлажденными. После непродолжительного взбивания добавили сахарную пудру. Далее крем можно использовать для десертов.

Зелень

В завершение в чашу измельчитель загрузили зелень. За короткое время она была измельчена в мелко нарубленную массу.

Кстати, ее можно смешать с ранее приготовленным соусом.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorБлендер Polaris PHB 1591L Silent хорошо справился с поставленными задачами: смешивания, взбивания и измельчения. Плавная регулировка скоростей с широким диапазоном регулировки, комплектация с насадками и дополнительными аксессуарами, аккуратный внешний вид, режим турбо. На фоне конкурентов его выделяет низкий уровень шума. Надежность устройства производитель подтвердил 2 летней гарантией.
Polaris PHB 1591L Silent получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PHB 1591L Silent
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