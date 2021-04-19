Обзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашой

Тестируемая сегодня мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home предлагает сразу 300 режимов приготовления, большой выбор встроенных программ, чашу с устойчивым к царапинам покрытием. Помимо этого ее можно интегрировать в систему умного дома с голосовыми помощниками Алиса от Яндекса и Маруся от Mail.ru.

Polaris PMC 0526 IQ Home обзор

К моменту публикации ее уже можно приобрести в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Упакована в коробку, в оформлении которой акцент сделан на поддержку приложения IQ Home. Внутри коробки покупатель обнаружит мультиварку с чашей, пластиковые лопатку и ложку, контейнер для готовки на пару, мерный стакан, силовой кабель, руководство пользователя. Как и в случае с рассмотренным ранее Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home , есть также книга с рецептами.

Внешний вид

Выполнена в форме капсулы. Плавные линии и общий аккуратный внешний вид. Преобладает черный цвет.

Для удобства переноски с места на место есть ручка. Ее можно будет поднимать и возвращать.

У нее съемный кабель. Гнездо питания скрывается на тыльной стороне. Комплектный с заземлением и широким сечением.

Есть лоток для сбора конденсата. Нанесена наклейка с техническими данными.

На лицевой панели символьно-цифровой дисплей. Основные программы выводятся в виде отдельных индикаторов с подсветкой.

Управление осуществляется с помощью группы сенсорных кнопок, интуитивно понятно.

Откидная крышка с клапаном-пароотделителем. Открывается и закрывается плавно.

Стоит на четырех ножках с прорезиненными накладками. Стоит на ровной поверхности устойчиво.

Комплектуется мультиварка чашей с толстыми стенками. Объем ее 5 литров. Керамическое покрытие, безопасное для здоровья и устойчивое к царапинам.

Для возможности удобного извлечения по краям выступающие ручки. Есть съемный пластиковый контейнер для готовки на пару.

Софт

Polaris PMC 0526 IQ Home оснащена модулем Wi-Fi с поддержкой дистанционного управления с помощью фирменного приложения. После добавления в аккаунт она будет отображаться в списке устройств.

Экран управления отображает шкалу, на которую в зависимости от сценария выводится таймер, целевая температура или отложенное время для старта. Ниже текущая программа, целевая температура и время.

При готовке можно задать до 9 этапов. В каждом выставляется температура и необходимое время.

Также есть готовые программы: выпечка, суп, тушение, жарка, запекание, холодец, йогурт, варенье, варка на пару, молочная каша, крупа, подогрев, плов, омлет, томление, настойка, хлеб, жарка в масле, су-вид и овсянка.

Книга рецептов с сортировкой по типу блюд. Выбор очень большой.

Яндекс.Алиса

Выбранный рецепт отображает необходимые ингредиенты с объемом, шаги и необходимые действия. Отсюда же запускается в один клик.Мультиварка поддерживает интеграцию с голосовыми помощниками Маруся и Алиса. В процессе интеграции для устройства может быть выбрана комната и присвоено имя.

В общем списке выводится в виде отдельной строки с кнопками быстрого включения или выключения.

Окно управления выводит целевую температуру, список программ, а также функцию поддержания температуры.

Вкладка помощи с выводом списка поддерживаемых программ. Здесь можно обратить внимание на то, что помимо обычной смены статуса, можно голосом откорректировать температуру, задать нужный режим готовки, узнать текущий статус.

Алиса Polaris PMC 0526 IQ Home

Работает управление стабильно. За время тестов проблем с интеграцией с Алисой от Яндекс замечено не было.

Тесты

Мощность 860 Вт. Температуру можно регулировать в диапазоне от 35 до 160 градусов. Как результат, помимо горячих блюд и напитков можно также готовить блюда по технологии су-вид. Управлять устройством можно несколькими способами: сенсорные кнопки с панели управления, приложение для смартфона и голосовой помощник.

Перед началом эксплуатации протираем поверхности влажной тряпкой. Сам процесс готовки в мультиварке требует минимальное внимание. Большинство программ требуют только первоначальную загрузку продуктов и последующее ожидание завершения программы, без необходимости постоянного контроля. Но есть и более сложные программы и возможности.

Овсяная каша

Супы

Заливаем воду в чашу и доводим до кипения. После закипания засыпаем овсяные хлопья на 5 минут. Через 5 минут можно будет перемешать с помощью комплектной пластиковой ложки. Оставляем еще на 5 минут и получаем хорошо проваренную кашу без комочков.Отлично себя Polaris PMC 0526 IQ Home показала при готовке супов и бульонов. Возможность выставить точную температуру и провести длительное томление для получения насыщенного вкуса. Объем оптимален на семью из 2-4 человек.

Котлеты

Также за время тестирования использовали для жарки. Как пример, для котлет заливаем растительное масло и выбираем программу «жарка». Помещаем котлеты. На жарку в среднем требовалось около 30 минут. Эту же особенность можно использовать для жарки овощей или ингредиентов для заправки и соусов.

Выпечка

Су-вид

Итоги

В ней также можно выпекать. Например, хлеб. Из отличий от хлебопечки, тут замешивать тесто нужно будет вручную. В остальном процесс схож.Готовка по технологии «су-вид» стала популярной среди тех, кто придерживается здорового питания. Помимо самой мультиварки, потребуется также наличие вакууматора. Мы так готовили домашнюю ветчину из индейки. Замачиваем мясо, дав постоять, вакуумируем. Выбираем программу «су-вид» и помещаем мясо в залитую в мультиварку воду. На выходе получаем домашнюю ветчину без химии и консервантов.Polaris PMC 0526 IQ Home станет полезным помощником на кухне, позволяя готовить самые разнообразные блюда. Отличный вариант для тех, кто не готов тратить много времени на готовку. Большое количество встроенных программ, информативный дисплей и простое управление, база с рецептами, поддержка голосовых помощников Алиса и Маруся, звуковая и цифровая индикация, широкий диапазон температур готовки, чаша с керамическим покрытием, контейнер для готовки на пару.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".