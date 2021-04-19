Обзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашой

Тестируемая сегодня мультиварка Polaris PMC 0526 IQ Home предлагает сразу 300 режимов приготовления, большой выбор встроенных программ, чашу с устойчивым к царапинам покрытием. Помимо этого ее можно интегрировать в систему умного дома с голосовыми помощниками Алиса от Яндекса и Маруся от Mail.ru.

Polaris PMC 0526 IQ Home

К моменту публикации ее уже можно приобрести в ключевых российских магазинах.

Polaris PMC 0526 IQ Home обзор

Комплектация

Упакована в коробку, в оформлении которой акцент сделан на поддержку приложения IQ Home. Внутри коробки покупатель обнаружит мультиварку с чашей, пластиковые лопатку и ложку, контейнер для готовки на пару, мерный стакан, силовой кабель, руководство пользователя. Как и в случае с рассмотренным ранее Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home, есть также книга с рецептами.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Внешний вид

Выполнена в форме капсулы. Плавные линии и общий аккуратный внешний вид. Преобладает черный цвет.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Для удобства переноски с места на место есть ручка. Ее можно будет поднимать и возвращать.

Polaris PMC 0526 IQ Home

У нее съемный кабель. Гнездо питания скрывается на тыльной стороне. Комплектный с заземлением и широким сечением.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Есть лоток для сбора конденсата. Нанесена наклейка с техническими данными.

Polaris PMC 0526 IQ Home

На лицевой панели символьно-цифровой дисплей. Основные программы выводятся в виде отдельных индикаторов с подсветкой.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Управление осуществляется с помощью группы сенсорных кнопок, интуитивно понятно.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Откидная крышка с клапаном-пароотделителем. Открывается и закрывается плавно.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Стоит на четырех ножках с прорезиненными накладками. Стоит на ровной поверхности устойчиво.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Комплектуется мультиварка чашей с толстыми стенками. Объем ее 5 литров. Керамическое покрытие, безопасное для здоровья и устойчивое к царапинам.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Для возможности удобного извлечения по краям выступающие ручки. Есть съемный пластиковый контейнер для готовки на пару.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Софт

Polaris PMC 0526 IQ Home оснащена модулем Wi-Fi с поддержкой дистанционного управления с помощью фирменного приложения. После добавления в аккаунт она будет отображаться в списке устройств.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Экран управления отображает шкалу, на которую в зависимости от сценария выводится таймер, целевая температура или отложенное время для старта. Ниже текущая программа, целевая температура и время.

Polaris PMC 0526 IQ Home

При готовке можно задать до 9 этапов. В каждом выставляется температура и необходимое время.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Также есть готовые программы: выпечка, суп, тушение, жарка, запекание, холодец, йогурт, варенье, варка на пару, молочная каша, крупа, подогрев, плов, омлет, томление, настойка, хлеб, жарка в масле, су-вид и овсянка.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Книга рецептов с сортировкой по типу блюд. Выбор очень большой.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Выбранный рецепт отображает необходимые ингредиенты с объемом, шаги и необходимые действия. Отсюда же запускается в один клик.

Яндекс.Алиса

Мультиварка поддерживает интеграцию с голосовыми помощниками Маруся и Алиса. В процессе интеграции для устройства может быть выбрана комната и присвоено имя.

Polaris PMC 0526 IQ Home

В общем списке выводится в виде отдельной строки с кнопками быстрого включения или выключения.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Окно управления выводит целевую температуру, список программ, а также функцию поддержания температуры.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Вкладка помощи с выводом списка поддерживаемых программ. Здесь можно обратить внимание на то, что помимо обычной смены статуса, можно голосом откорректировать температуру, задать нужный режим готовки, узнать текущий статус.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Работает управление стабильно. За время тестов проблем с интеграцией с Алисой от Яндекс замечено не было.

Алиса Polaris PMC 0526 IQ Home

Тесты

Мощность 860 Вт. Температуру можно регулировать в диапазоне от 35 до 160 градусов. Как результат, помимо горячих блюд и напитков можно также готовить блюда по технологии су-вид. Управлять устройством можно несколькими способами: сенсорные кнопки с панели управления, приложение для смартфона и голосовой помощник.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Перед началом эксплуатации протираем поверхности влажной тряпкой. Сам процесс готовки в мультиварке требует минимальное внимание. Большинство программ требуют только первоначальную загрузку продуктов и последующее ожидание завершения программы, без необходимости постоянного контроля. Но есть и более сложные программы и возможности.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Овсяная каша

Заливаем воду в чашу и доводим до кипения. После закипания засыпаем овсяные хлопья на 5 минут. Через 5 минут можно будет перемешать с помощью комплектной пластиковой ложки. Оставляем еще на 5 минут и получаем хорошо проваренную кашу без комочков.

Супы

Отлично себя Polaris PMC 0526 IQ Home показала при готовке супов и бульонов. Возможность выставить точную температуру и провести длительное томление для получения насыщенного вкуса. Объем оптимален на семью из 2-4 человек.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Котлеты

Также за время тестирования использовали для жарки. Как пример, для котлет заливаем растительное масло и выбираем программу «жарка». Помещаем котлеты. На жарку в среднем требовалось около 30 минут. Эту же особенность можно использовать для жарки овощей или ингредиентов для заправки и соусов.

Polaris PMC 0526 IQ Home

Выпечка

В ней также можно выпекать. Например, хлеб. Из отличий от хлебопечки, тут замешивать тесто нужно будет вручную. В остальном процесс схож.

Су-вид

Готовка по технологии «су-вид» стала популярной среди тех, кто придерживается здорового питания. Помимо самой мультиварки, потребуется также наличие вакууматора. Мы так готовили домашнюю ветчину из индейки. Замачиваем мясо, дав постоять, вакуумируем. Выбираем программу «су-вид» и помещаем мясо в залитую в мультиварку воду. На выходе получаем домашнюю ветчину без химии и консервантов.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PMC 0526 IQ Home станет полезным помощником на кухне, позволяя готовить самые разнообразные блюда. Отличный вариант для тех, кто не готов тратить много времени на готовку. Большое количество встроенных программ, информативный дисплей и простое управление, база с рецептами, поддержка голосовых помощников Алиса и Маруся, звуковая и цифровая индикация, широкий диапазон температур готовки, чаша с керамическим покрытием, контейнер для готовки на пару.
Polaris PMC 0526 IQ Home получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PMC 0526 IQ Home
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