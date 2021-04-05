Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование чайника Polaris PWK 1755CAD с Wi-Fi модулем, приложением и поддержкой голосового управления. Не так давно производитель выпустил обновление, заметно расширившее возможности управления голосом. Теперь владелец сможет задавать программы, узнавать текущую температуру воды, включить поддержание воды и задать точную температуру нагрева. Мы уже успели опробовать расширенный список команд у Алисы и предлагаем рассмотреть Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home.

Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home обзор

Он доступнее, чем рассмотренная ранее модель. Средняя стоимость на момент публикации составляет 5 990 рублей. Сопровождается трехлетней гарантией.

Комплектация

Упакована в коробку в оформлении которой акцент сделан на IQ-технологиях. Здесь же пометки о поддерживаемых системах голосового управления и наличии приложения для ключевых платформ. Комплект включает подставку, книгу с рецептами чая, инструкцию, гарантийный талон.

Внешний вид

В отличие от рассмотренной ранее модели. Тут центральная часть корпуса выполнена из термостойкого стекла, дающего наглядный контроль количества воды внутри.

На боковой зоне нанесена градуировку по объему. Максимальный объем составляет 1.7 литра.

Основание и крышка из нержавеющей стали. Пластик есть только на ручке. Общее качество исполнения и внешнего вида соответствует премиальному уровню. Ручка с широким хватом. Матовые внешние поверхности, обеспечивают надежный хват.

В верхней части кнопка, отвечающая за открытие крышки. У Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home она откидывается на 90 градусов.

Носик сопровождается фильтром-сеткой для отсеивания накипи. На основании емкости металлический нагревательный элемент.

Есть термодатчик, отвечающий за точный контроль температуры. В этой модели она выводится на отдельную градуированную панель на подставке.

По краям от этой панели выведены кнопки управления, отвечающий за уровень нагрева, режимы и включения кипячения.

Выполнено основание из хромированного металла. На верхней грани контактная группа. Поддерживается поворот вокруг оси.

Можно обратить внимание на небольшой вырез. Он необходим для отвода случайно пролитой жидкости на подставку.

Софт

В ее основании ниша для укладки лишней длины кабеля. Питание подается через евровилку с заземлением.Управление Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home проводится через фирменное приложение. Процесс добавления проходит быстро, в ходе нескольких шагов потребуется внести данные домашней беспроводной сети.

Для удобства устройства могут быть распределены по комнатам и им могут быть присвоены имена. Пригодится, когда в рамках одного дома или аккаунта несколько одинаковых типов приборов. С экрана со списком можно в один клик включить или выключить выбранные.

Раздел управления включает шкалу с выбором необходимой температуры нагрева. Текущий режим и температура воды в резервуаре.

Иконками выводятся: кипячение, разогрев, разогрев с удержанием, чайная церемония и умное кипячение.

В приложении доступна встроенная книга с рецептами. Тут для удобства они сортируются по типу напитка и его ингредиентов. Выбор очень большой, хорошая возможность попробовать новое.

Каждый из этих рецептов включает список, рекомендации по готовке и запуск в один клик.

Яндекс.Алиса

Как и говорили выше, Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home и рассмотренная ранее модель, получили обновление по инструменту интеграции с голосовым помощником. Список команд теперь включает не только таймер и включение/выключение, но и выбор точной температуры для нагрева.

У Алисы можно спросить текущую температуру воды в резервуаре. На Яндекс.Станции Макс она выводится прямо на встроенном дисплее.

Для ключевых рецептов: черный, зеленый, белый чай и др. Можно запросить конкретный режим для него.

Сам чайник выводится в общем списке устройств в приложении Яндекс. Еще одним обновлением стал вывод температуры в этом окне. наглядно.

Алиса управление Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home

Проблем со скоростью выполнения команд замечено не было. Работает все стабильно и быстро.

Тесты

Ключевая функция любого чайника – это нагрев или кипячение воды. С этой задачей эта модель справляется на отлично. Мощность нагревателя 2200 Вт. Наполненной до отметки воды проходит быстро. Поддерживается ступенчатая регулировка температуры от 40 до 100 градусов. По завершению нагрева издается звуковой сигнал, а на смартфон приходит push-уведомление.

С учетом того, что здесь большая часть корпуса контейнера из прозрачного жаропрочного стекла не стоит использовать жесткую воды. С ней солевые отложения будут не только негативно влиять на ресурс службы, но и портит внешний вид. Оптимальный выбор в пользу мягкой воды или осмоса.

В комплекте есть иллюстрированный буклет с набором рецептов различных напитков. Помимо чая мы использовали его для приготовления кофе, а также подогрева детского питания.

Итоги по Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home

Такие бытовые приборы, как Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home делают «умный дом» по настоящему умным, упрощая и автоматизируя выполнение рутинных задач. Горячий чай к моменту пробуждения или при возвращении с прогулки, четкое соблюдение температурных режимов для правильной готовки чайных и кофейных напитков, приложение для iOS и Android, интеграция в общую систему с голосовым управлением, премиальный внешний вид и трехлетняя гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".