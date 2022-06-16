Обзор Polaris PTB 0109 CordLess. Портативный блендер для спортивных коктейлей, смузи и детских смесей

В центре внимания сегодня у нас портативный беспроводной блендер Polaris PTB 0109 CordLess. Его можно использовать как дома, так и брать с собой в спортзал или на работу. С помощью него можно готовить детские смеси, фруктовые и молочные коктейли, смузи, а также спортивные напитки. Представлен блендер в белом и черном цветах.

Комплектация

В ключевых маркетплейсах доступен в среднем за 2400 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.

Поставляется упакованным в коробку из плотного картона с качественно нанесенной полиграфией. Комплект помимо самого блендера включает магнитный зарядный кабель, щеточку для чистки, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Polaris PTB 0109 CordLess обзор

Внешний вид

Стакан у блендера выполнен из прозрачного пластика BPA Free, он безопасен для здоровья, не содержит Бисфенол А и подходит для приготовления детского питания.

По габаритам сопоставим с типовым спортивным шейкером. Свободно помещается в держатель для бутылки в кардиотренажерах.

На стакане резиновая накладка с ребристой текстурой. На боковой стороне логотип бренда. Эта накладка повышает надежность хвата при ношении.

На внутренней стороне стенки нанесена отметка по максимальному уровню загрузки ингредиентов.

Моторный блок в корпусе из пластика. На нем зафиксирован резиновый наручный ремешок, упрощающий переноску.

На верхней грани у Polaris PTB 0109 CordLess группа медных контактов с магнитным замком, светодиодный индикатор работы и заряда и кнопка управления.

Тесты

Внутри двухсторонний заточенный нож из нержавеющей стали. Используется технология PROtect, защищающая двигатель от перегрузки. Корпус – герметичный.У этого портативного блендера есть встроенная защита от включения без плотного закрытия крышки. Он полностью безопасный, исключается риск случайного включения. Под контролем взрослым в нем смогут готовить молочные коктейли и смузи даже дети.

Управление интуитивное. После загрузки ингредиентов закручивается моторный блок. Как только достигается необходимое усилие закрутки однократно мигает светодиодный индикатор активности. Включать можно только с добавлением жидкости. С учетом расположения ножей для работы нужно перевернуть блендер. Двойное нажатие включает смешивание. Отключается повторным нажатием на кнопку.

Смузи

Используется аккумулятор с емкостью 800 мАч. Его хватает на 20 замешиваний. В последующем сеанс зарядки займет 1,5 часа.

Для смузи взяли клубнику, банан и питьевую воду. Замешивали его на улице. В зависимости от длительности замешивания можно будет регулировать степень измельчения, оставить по желанию мякоть.

При полном цикле замешивания перешивает в однородную массу с небольшим количеством пенки.

Молочный коктейль

Для молочного коктейля взяли пломбир, молоко и клубнику с бананом. Процесс приготовления также проходил вне дома. Консистенция и вкус приготовленного коктейля понравился.

Отличный вариант в отпуск, позволяя готовить такие коктейли из свежих фруктов и ягод, контролируя самостоятельно состав напитка.

Спортивный коктейль

Для коктейля после тренировки взяли питьевую воду и порцию протеиновой смеси. В отличие от шейкеров тут получается однородная масса без комочков.

За счет насыщения пузырьками во время замешивания улучшаются вкусовые качества.

Омлет

Также использовали для приготовления завтрака. В стакан поместили яйца, молоко и соль. Полученную после замешивания массу перелили на сковороду. Омлет получается воздушным.

Итоги

Polaris PTB 0109 CordLess нам понравился, хороший вариант для эксплуатации в различных условиях, готовя порционные напитки и даже завтраки, спортивные коктейли, детское питание, молочные коктейли и смузи. Компактные габариты позволяют брать с собой в отпуск, на работу и на тренировки. Безопасная эксплуатация, длительное время автономной работы, защита от перегрева, оптимальная емкость стакана.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".