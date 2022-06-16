Обзор Polaris PTB 0109 CordLess. Портативный блендер для спортивных коктейлей, смузи и детских смесей

В центре внимания сегодня у нас портативный беспроводной блендер Polaris PTB 0109 CordLess. Его можно использовать как дома, так и брать с собой в спортзал или на работу. С помощью него можно готовить детские смеси, фруктовые и молочные коктейли, смузи, а также спортивные напитки. Представлен блендер в белом и черном цветах.

Polaris PTB 0109 CordLess

В ключевых маркетплейсах доступен в среднем за 2400 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.

Комплектация

Polaris PTB 0109 CordLess

Поставляется упакованным в коробку из плотного картона с качественно нанесенной полиграфией. Комплект помимо самого блендера включает магнитный зарядный кабель, щеточку для чистки, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.

Polaris PTB 0109 CordLess

Polaris PTB 0109 CordLess обзор

Внешний вид

Стакан у блендера выполнен из прозрачного пластика BPA Free, он безопасен для здоровья, не содержит Бисфенол А и подходит для приготовления детского питания.

Polaris PTB 0109 CordLess

По габаритам сопоставим с типовым спортивным шейкером. Свободно помещается в держатель для бутылки в кардиотренажерах.

Polaris PTB 0109 CordLess

На стакане резиновая накладка с ребристой текстурой. На боковой стороне логотип бренда. Эта накладка повышает надежность хвата при ношении.

Polaris PTB 0109 CordLess

На внутренней стороне стенки нанесена отметка по максимальному уровню загрузки ингредиентов.

Polaris PTB 0109 CordLess

Моторный блок в корпусе из пластика. На нем зафиксирован резиновый наручный ремешок, упрощающий переноску.

Polaris PTB 0109 CordLess

На верхней грани у Polaris PTB 0109 CordLess группа медных контактов с магнитным замком, светодиодный индикатор работы и заряда и кнопка управления.

Polaris PTB 0109 CordLess

Внутри двухсторонний заточенный нож из нержавеющей стали. Используется технология PROtect, защищающая двигатель от перегрузки. Корпус – герметичный.

Тесты

У этого портативного блендера есть встроенная защита от включения без плотного закрытия крышки. Он полностью безопасный, исключается риск случайного включения. Под контролем взрослым в нем смогут готовить молочные коктейли и смузи даже дети.

Polaris PTB 0109 CordLess

Управление интуитивное. После загрузки ингредиентов закручивается моторный блок. Как только достигается необходимое усилие закрутки однократно мигает светодиодный индикатор активности. Включать можно только с добавлением жидкости. С учетом расположения ножей для работы нужно перевернуть блендер. Двойное нажатие включает смешивание. Отключается повторным нажатием на кнопку.

Polaris PTB 0109 CordLess

Используется аккумулятор с емкостью 800 мАч. Его хватает на 20 замешиваний. В последующем сеанс зарядки займет 1,5 часа.

Смузи

Polaris PTB 0109 CordLess

Для смузи взяли клубнику, банан и питьевую воду. Замешивали его на улице. В зависимости от длительности замешивания можно будет регулировать степень измельчения, оставить по желанию мякоть.

Polaris PTB 0109 CordLess

При полном цикле замешивания перешивает в однородную массу с небольшим количеством пенки.

Polaris PTB 0109 CordLess

Молочный коктейль

Polaris PTB 0109 CordLess

Для молочного коктейля взяли пломбир, молоко и клубнику с бананом. Процесс приготовления также проходил вне дома. Консистенция и вкус приготовленного коктейля понравился.

Polaris PTB 0109 CordLess

Отличный вариант в отпуск, позволяя готовить такие коктейли из свежих фруктов и ягод, контролируя самостоятельно состав напитка.

Polaris PTB 0109 CordLess

Спортивный коктейль

Polaris PTB 0109 CordLess

Для коктейля после тренировки взяли питьевую воду и порцию протеиновой смеси. В отличие от шейкеров тут получается однородная масса без комочков.

Polaris PTB 0109 CordLess

За счет насыщения пузырьками во время замешивания улучшаются вкусовые качества.

Polaris PTB 0109 CordLess

Омлет

Polaris PTB 0109 CordLess

Также использовали для приготовления завтрака. В стакан поместили яйца, молоко и соль. Полученную после замешивания массу перелили на сковороду. Омлет получается воздушным.

Polaris PTB 0109 CordLess

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PTB 0109 CordLess нам понравился, хороший вариант для эксплуатации в различных условиях, готовя порционные напитки и даже завтраки, спортивные коктейли, детское питание, молочные коктейли и смузи. Компактные габариты позволяют брать с собой в отпуск, на работу и на тренировки. Безопасная эксплуатация, длительное время автономной работы, защита от перегрева, оптимальная емкость стакана.
Polaris PTB 0109 CordLess получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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