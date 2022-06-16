Обзор Polaris PTB 0109 CordLess. Портативный блендер для спортивных коктейлей, смузи и детских смесей

В ключевых маркетплейсах доступен в среднем за 2400 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией.
Поставляется упакованным в коробку из плотного картона с качественно нанесенной полиграфией. Комплект помимо самого блендера включает магнитный зарядный кабель, щеточку для чистки, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон.
По габаритам сопоставим с типовым спортивным шейкером. Свободно помещается в держатель для бутылки в кардиотренажерах.
На стакане резиновая накладка с ребристой текстурой. На боковой стороне логотип бренда. Эта накладка повышает надежность хвата при ношении.
На внутренней стороне стенки нанесена отметка по максимальному уровню загрузки ингредиентов.
Моторный блок в корпусе из пластика. На нем зафиксирован резиновый наручный ремешок, упрощающий переноску.
На верхней грани у Polaris PTB 0109 CordLess группа медных контактов с магнитным замком, светодиодный индикатор работы и заряда и кнопка управления.
Внутри двухсторонний заточенный нож из нержавеющей стали. Используется технология PROtect, защищающая двигатель от перегрузки. Корпус – герметичный.
Управление интуитивное. После загрузки ингредиентов закручивается моторный блок. Как только достигается необходимое усилие закрутки однократно мигает светодиодный индикатор активности. Включать можно только с добавлением жидкости. С учетом расположения ножей для работы нужно перевернуть блендер. Двойное нажатие включает смешивание. Отключается повторным нажатием на кнопку.
Используется аккумулятор с емкостью 800 мАч. Его хватает на 20 замешиваний. В последующем сеанс зарядки займет 1,5 часа.
Для смузи взяли клубнику, банан и питьевую воду. Замешивали его на улице. В зависимости от длительности замешивания можно будет регулировать степень измельчения, оставить по желанию мякоть.
При полном цикле замешивания перешивает в однородную массу с небольшим количеством пенки.
Для молочного коктейля взяли пломбир, молоко и клубнику с бананом. Процесс приготовления также проходил вне дома. Консистенция и вкус приготовленного коктейля понравился.
Отличный вариант в отпуск, позволяя готовить такие коктейли из свежих фруктов и ягод, контролируя самостоятельно состав напитка.
Для коктейля после тренировки взяли питьевую воду и порцию протеиновой смеси. В отличие от шейкеров тут получается однородная масса без комочков.
За счет насыщения пузырьками во время замешивания улучшаются вкусовые качества.
Также использовали для приготовления завтрака. В стакан поместили яйца, молоко и соль. Полученную после замешивания массу перелили на сковороду. Омлет получается воздушным.