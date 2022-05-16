Обзор Polaris PTB 0435 CordLess. Беспроводной настольный блендер

Сегодня в центре внимания у нас будет настольный беспроводной блендер Polaris PTB 0435 CordLess. Выполняет пять ключевых задач: нарезку, измельчение, смешивание, взбивание и хранение. Из его особенностей производитель отмечает возможность использования не только дома, но и в любом месте, не привязываясь к розетке, например, на пикнике. Сопровождается 2-летней гарантией.

Polaris PTB 0435 CordLess

Комплектация

Упакован в коробку с эффектным оформлением, на гранях которой описаны особенности работы и технические характеристики. Комплект помимо настольного блендера включает крышку для кувшина, адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PTB 0435 CordLess

Polaris PTB 0435 CordLess обзор

Внешний вид

Кувшин BPA Free выполнен из прозрачного пластика. На его боковой грани нанесены риски с объемом.

Polaris PTB 0435 CordLess

Отдельно отмечается отсутствие в составе Бисфенола-А. Пластик полностью безвредный и кувшин можно использовать для приготовления детского питания.

Polaris PTB 0435 CordLess

На боковой грани ручка с широким и удобным хватом. Есть носик, упрощающий переливание готового коктейля.

Polaris PTB 0435 CordLess

Объем кувшина составляет 1.5 литра. Больше, чем у гибридных вариантов исполнения блендера.

Polaris PTB 0435 CordLess

В основании кувшина металлическая ось, используемая для установки блока с ножами. У четырех ножей Polaris PTB 0435 CordLess двухуровневое расположение, повышающее эффективность нарезки и смешивания. Выполнены из нержавеющей стали, отметим хорошую заточку.

Polaris PTB 0435 CordLess

Есть два вида крышек. Одна из них герметичная, с помощью нее можно хранить измельченные и замешанные продукты, не извлекая из кувшина.

Polaris PTB 0435 CordLess

Вторая это переходник для установки моторного блока блендера. Собирается и разбирается интуитивно.

Polaris PTB 0435 CordLess

Polaris PTB 0435 CordLess

Кнопки управления наверху моторного блока. Каждая из них отвечает за один из скоростных режимов. Есть защита от перегрева и перегрузки двигателя.

Polaris PTB 0435 CordLess

На тыльной стороне под защитной заглушкой разъем USB-C. Этот тип разъема исключает проблемы с поиском кабеля при случайном повреждении комплектного.

Тесты

Перед началом эксплуатации промыли кувшин под теплой водой. Протерли внешние поверхности мягкой тканью. Подключили адаптер питания и зарядили аккумулятор. В дальнейшем как показала практика использования, полного заряда Polaris PTB 0435 CordLess хватает на 30 циклов работы на максимальной скорости и до 60 на первой. За автономную работу настольного блендера отвечает литий-ионный аккумулятор с емкостью 2000 мАч.

После проведения процедуры готовки необходимо разобрать конструкцию. Удалить остатки пищи, промыть и просушить детали. Моторный блок протирается мягкой тканью. Сам процесс управления интуитивно понятный, достаточно загрузить компоненты, установить блок блендера и запустить с нужной скоростью.

Коктейль молочный

Polaris PTB 0435 CordLess

Для замешивания коктейля взяли молоко, яблоки, бананы, киви и зернистый творог. Замешивали на увеличенной скорости.

Polaris PTB 0435 CordLess

Блендер быстро замешал его в однородную массу с небольшими вкраплениями фруктов.

Polaris PTB 0435 CordLess

Овощной салат

Polaris PTB 0435 CordLess

Чаще всего использовался для быстрого приготовления овощных салатов и нарезок во время перекуса. Как пример взяли огурцы, капусту и морковь.

Polaris PTB 0435 CordLess

В зависимости от требуемого измельчения можно провести несколько циклов замешивания. После первого – это салат с мелконарезанными овощами.

Polaris PTB 0435 CordLess

Несколько циклов замешивания превращают эту массу в массу близкую к пюре. Ее уже можно использовать как детское питание.

Polaris PTB 0435 CordLess

Нарезка

Polaris PTB 0435 CordLess

Также блендер использовался для приготовления компонентов под более сложносоставные рецепты. Понравилось, как измельчает овощи. Например, как измельчает лук и орехи.

Polaris PTB 0435 CordLess

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PTB 0435 CordLess – беспроводной блендер, эффективно выполняющий задачи нарезки, смешивания, взбивания, измельчения и хранения. Простой способ зарядки, длительное время автономной работы и удобный формат исполнения позволят использовать его как кухне, так и в отпуске, самостоятельно контролируя состав детского питания и смузи из фруктов и овощей. Проблем в ходе повседневной и тестовой эксплуатации выявлено не было.
Polaris PTB 0435 CordLess получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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