Обзор Polaris PTB 0435 CordLess. Беспроводной настольный блендер

Сегодня в центре внимания у нас будет настольный беспроводной блендер Polaris PTB 0435 CordLess. Выполняет пять ключевых задач: нарезку, измельчение, смешивание, взбивание и хранение. Из его особенностей производитель отмечает возможность использования не только дома, но и в любом месте, не привязываясь к розетке, например, на пикнике. Сопровождается 2-летней гарантией.

Комплектация

Упакован в коробку с эффектным оформлением, на гранях которой описаны особенности работы и технические характеристики. Комплект помимо настольного блендера включает крышку для кувшина, адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PTB 0435 CordLess обзор

Внешний вид

Кувшин BPA Free выполнен из прозрачного пластика. На его боковой грани нанесены риски с объемом.

Отдельно отмечается отсутствие в составе Бисфенола-А. Пластик полностью безвредный и кувшин можно использовать для приготовления детского питания.

На боковой грани ручка с широким и удобным хватом. Есть носик, упрощающий переливание готового коктейля.

Объем кувшина составляет 1.5 литра. Больше, чем у гибридных вариантов исполнения блендера.

В основании кувшина металлическая ось, используемая для установки блока с ножами. У четырех ножей Polaris PTB 0435 CordLess двухуровневое расположение, повышающее эффективность нарезки и смешивания. Выполнены из нержавеющей стали, отметим хорошую заточку.

Есть два вида крышек. Одна из них герметичная, с помощью нее можно хранить измельченные и замешанные продукты, не извлекая из кувшина.

Вторая это переходник для установки моторного блока блендера. Собирается и разбирается интуитивно.

Кнопки управления наверху моторного блока. Каждая из них отвечает за один из скоростных режимов. Есть защита от перегрева и перегрузки двигателя.

Тесты

Коктейль молочный

На тыльной стороне под защитной заглушкой разъем USB-C. Этот тип разъема исключает проблемы с поиском кабеля при случайном повреждении комплектного.Перед началом эксплуатации промыли кувшин под теплой водой. Протерли внешние поверхности мягкой тканью. Подключили адаптер питания и зарядили аккумулятор. В дальнейшем как показала практика использования, полного заряда Polaris PTB 0435 CordLess хватает на 30 циклов работы на максимальной скорости и до 60 на первой. За автономную работу настольного блендера отвечает литий-ионный аккумулятор с емкостью 2000 мАч.После проведения процедуры готовки необходимо разобрать конструкцию. Удалить остатки пищи, промыть и просушить детали. Моторный блок протирается мягкой тканью. Сам процесс управления интуитивно понятный, достаточно загрузить компоненты, установить блок блендера и запустить с нужной скоростью.

Для замешивания коктейля взяли молоко, яблоки, бананы, киви и зернистый творог. Замешивали на увеличенной скорости.

Блендер быстро замешал его в однородную массу с небольшими вкраплениями фруктов.

Овощной салат

Чаще всего использовался для быстрого приготовления овощных салатов и нарезок во время перекуса. Как пример взяли огурцы, капусту и морковь.

В зависимости от требуемого измельчения можно провести несколько циклов замешивания. После первого – это салат с мелконарезанными овощами.

Несколько циклов замешивания превращают эту массу в массу близкую к пюре. Ее уже можно использовать как детское питание.

Нарезка

Также блендер использовался для приготовления компонентов под более сложносоставные рецепты. Понравилось, как измельчает овощи. Например, как измельчает лук и орехи.

Итоги

Polaris PTB 0435 CordLess – беспроводной блендер, эффективно выполняющий задачи нарезки, смешивания, взбивания, измельчения и хранения. Простой способ зарядки, длительное время автономной работы и удобный формат исполнения позволят использовать его как кухне, так и в отпуске, самостоятельно контролируя состав детского питания и смузи из фруктов и овощей. Проблем в ходе повседневной и тестовой эксплуатации выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".