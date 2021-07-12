Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК

На прошлой неделе мы проводили тестирование WQHD-монитора Predator XB323UGX с частотой обновления 170 Гц и поддержкой синхронизации кадров. Тогда же упоминали, что за вывод картинки отвечал системный блок Predator Orion 9000: PO9-920 с топовым техническим оснащением. Сегодня мы рассмотрим его в мельчайших деталях.

Predator Orion 9000: PO9-920

В официальном магазине Acer он доступен за 999 000 рублей.

Комплектация

Зафиксирован во вставки из пенопласта и упакован в коробку из транспортировочного картона с нанесенным тематическим оформлением. На боковых сторонах ручки, упрощающие переноску. Комплектующие внутри собраны в отдельной коробке.

Predator Orion 9000: PO9-920

Внутри покупатель обнаружит дополнительные питающие кабели для модульного блока питания, силовой кабель, наклейки с фирменной символикой и документацию.

Внешний вид

Системный блок готов к эксплуатации сразу после распаковки и подключения кабеля питания. Операционная система установлена и требует только начальное добавление личных данных.

Predator Orion 9000: PO9-920

Вес в сборе в районе 20 килограммов. Для упрощения переноски с места на место на тыльной стороне расположены два колесика.

Predator Orion 9000: PO9-920

На верхней грани две ручки под удобный хват, являющиеся составной частью рамы. Остальная часть верхней грани представляет собой вентиляционную решетку с противопылевым фильтром.

Predator Orion 9000: PO9-920

На панели разъемов выведены три полноразмерных USB, один USB-C, раздельные аудиоразъемы. Все USB с высокими скоростями обмена данными. По центру ручка, отвечающая за открытие боковой стенки.

Predator Orion 9000: PO9-920

Лицевая сторона из закаленного стекла. Позади него расположено два вентилятора с управляемой подсветкой. В центре логотип Predator. Есть выдвижной крючок для хранения наушников.

Predator Orion 9000: PO9-920

Кнопка включения дополнена отдельной клавишей, отвечающей за разгон компонентов. Общий вид у системного блока Predator Orion 9000 футуристичный.

Predator Orion 9000: PO9-920

Дополняет это впечатление основная стенка из закаленного стекла, занимающая всю площадь левой стороны корпуса.

Predator Orion 9000: PO9-920

Через нее открывается полный обзор установленных компонентов. Здесь же можно обратить внимание на третий вентилятор, установленный на задней стенке.

Predator Orion 9000: PO9-920

Панель портов ввода/вывода включает два USB 2.0, оптический аудиовыход, четыре USB 3.1 gen.1, RJ-45, USB-C и один полноразмерный USB 3.2 gen.2, шесть позолоченных аудиоразъемов. Под вывод видеосигнала доступны один HDMI и три DisplayPort.

Predator Orion 9000: PO9-920

Софт

Предустановлена актуальная версия операционной системы Windows 10. Есть поддержка обновления до Windows 11. Первыми шагами проводится добавление личных данных. После этого система готова к работе. Есть фирменная утилита PredatorSense для тонких настроек.

Predator Orion 9000: PO9-920

В главном окне ее отображаются данные по температуре компонентов. Здесь же переключение режимов охлаждения и проведение разгона.

Predator Orion 9000: PO9-920

Выбор эффектов подсветки. Можно задать общий или только на один из компонентов.

Predator Orion 9000: PO9-920

Проведение разгона процессора. Три режима работы: обычный, быстрый и турбо.

Predator Orion 9000: PO9-920

Управление тремя вентиляторами и помпой водяной системы охлаждения процессором.

Predator Orion 9000: PO9-920

Детальные инструменты мониторинга.

BIOS

Сохранена возможность управления с помощью графического BIOS. Главный экран отображает в плитках данные по ключевым компонентам.

Predator Orion 9000: PO9-920

В расширенном режиме сводная информация по системе.

Predator Orion 9000: PO9-920

Общие настройки системы.

Predator Orion 9000: PO9-920

Управление питанием.

Predator Orion 9000: PO9-920

Параметры загрузки

Predator Orion 9000: PO9-920

Тесты

Predator Orion 9000: PO9-920

Построен Predator Orion 9000 на базе процессора Intel Core i9-10900X с чипсетом X299. Частота его варьируется в зависимости от выбранного режима работы.

Predator Orion 9000: PO9-920

Predator Orion 9000: PO9-920

Predator Orion 9000: PO9-920

Он поддерживает четырехканальный режим работы с памятью. И здесь установлены четыре планки по 16 Гбайт каждая с суммарным объемом 64 Гбайт.

Predator Orion 9000: PO9-920

Predator Orion 9000: PO9-920

Система установлена на М.2 накопитель объемом 1 Тбайт.

Predator Orion 9000: PO9-920

Дополнен съемным диском объемом 2 Тбайт.

Predator Orion 9000: PO9-920

Топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090.

Predator Orion 9000: PO9-920

Predator Orion 9000: PO9-920

Predator Orion 9000: PO9-920

Predator Orion 9000: PO9-920

За отвод тепла отвечает система жидкостного охлаждения с радиатором 240 мм.

Assassin's Creed Valhalla WQHD ultra Predator Orion 9000

Doom Eternal WQHD ultra Predator Orion 9000

Shadow of the Tomb Raider WQHD ultra Predator Orion 9000

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPredator Orion 9000 – мощный ПК, построенный на базе топовых компонентов Intel и NVIDIA. Эффектный внешний вид, актуальный набор портов ввода/вывода, низкие рабочие температуры, инструменты для разгона в одно нажатие, управляемая подсветка, колесики для упрощенной перевозки с места на место.
Predator Orion 9000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Predator Orion 9000: PO9-920
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