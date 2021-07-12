Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК

В официальном магазине Acer он доступен за 999 000 рублей.
Внутри покупатель обнаружит дополнительные питающие кабели для модульного блока питания, силовой кабель, наклейки с фирменной символикой и документацию.
Вес в сборе в районе 20 килограммов. Для упрощения переноски с места на место на тыльной стороне расположены два колесика.
На верхней грани две ручки под удобный хват, являющиеся составной частью рамы. Остальная часть верхней грани представляет собой вентиляционную решетку с противопылевым фильтром.
На панели разъемов выведены три полноразмерных USB, один USB-C, раздельные аудиоразъемы. Все USB с высокими скоростями обмена данными. По центру ручка, отвечающая за открытие боковой стенки.
Лицевая сторона из закаленного стекла. Позади него расположено два вентилятора с управляемой подсветкой. В центре логотип Predator. Есть выдвижной крючок для хранения наушников.
Кнопка включения дополнена отдельной клавишей, отвечающей за разгон компонентов. Общий вид у системного блока Predator Orion 9000 футуристичный.
Дополняет это впечатление основная стенка из закаленного стекла, занимающая всю площадь левой стороны корпуса.
Через нее открывается полный обзор установленных компонентов. Здесь же можно обратить внимание на третий вентилятор, установленный на задней стенке.
Панель портов ввода/вывода включает два USB 2.0, оптический аудиовыход, четыре USB 3.1 gen.1, RJ-45, USB-C и один полноразмерный USB 3.2 gen.2, шесть позолоченных аудиоразъемов. Под вывод видеосигнала доступны один HDMI и три DisplayPort.
В главном окне ее отображаются данные по температуре компонентов. Здесь же переключение режимов охлаждения и проведение разгона.
Выбор эффектов подсветки. Можно задать общий или только на один из компонентов.
Проведение разгона процессора. Три режима работы: обычный, быстрый и турбо.
Управление тремя вентиляторами и помпой водяной системы охлаждения процессором.
Детальные инструменты мониторинга.
В расширенном режиме сводная информация по системе.
Общие настройки системы.
Управление питанием.
Параметры загрузки
Построен Predator Orion 9000 на базе процессора Intel Core i9-10900X с чипсетом X299. Частота его варьируется в зависимости от выбранного режима работы.
Он поддерживает четырехканальный режим работы с памятью. И здесь установлены четыре планки по 16 Гбайт каждая с суммарным объемом 64 Гбайт.
Система установлена на М.2 накопитель объемом 1 Тбайт.
Дополнен съемным диском объемом 2 Тбайт.
Топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090.
За отвод тепла отвечает система жидкостного охлаждения с радиатором 240 мм.