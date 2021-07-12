Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК

На прошлой неделе мы проводили тестирование WQHD-монитора Predator XB323UGX с частотой обновления 170 Гц и поддержкой синхронизации кадров. Тогда же упоминали, что за вывод картинки отвечал системный блок Predator Orion 9000: PO9-920 с топовым техническим оснащением. Сегодня мы рассмотрим его в мельчайших деталях.

Комплектация

В официальном магазине Acer он доступен за 999 000 рублей.Зафиксирован во вставки из пенопласта и упакован в коробку из транспортировочного картона с нанесенным тематическим оформлением. На боковых сторонах ручки, упрощающие переноску. Комплектующие внутри собраны в отдельной коробке.

Внешний вид

Внутри покупатель обнаружит дополнительные питающие кабели для модульного блока питания, силовой кабель, наклейки с фирменной символикой и документацию.Системный блок готов к эксплуатации сразу после распаковки и подключения кабеля питания. Операционная система установлена и требует только начальное добавление личных данных.

Вес в сборе в районе 20 килограммов. Для упрощения переноски с места на место на тыльной стороне расположены два колесика.

На верхней грани две ручки под удобный хват, являющиеся составной частью рамы. Остальная часть верхней грани представляет собой вентиляционную решетку с противопылевым фильтром.

На панели разъемов выведены три полноразмерных USB, один USB-C, раздельные аудиоразъемы. Все USB с высокими скоростями обмена данными. По центру ручка, отвечающая за открытие боковой стенки.

Лицевая сторона из закаленного стекла. Позади него расположено два вентилятора с управляемой подсветкой. В центре логотип Predator. Есть выдвижной крючок для хранения наушников.

Кнопка включения дополнена отдельной клавишей, отвечающей за разгон компонентов. Общий вид у системного блока Predator Orion 9000 футуристичный.

Дополняет это впечатление основная стенка из закаленного стекла, занимающая всю площадь левой стороны корпуса.

Через нее открывается полный обзор установленных компонентов. Здесь же можно обратить внимание на третий вентилятор, установленный на задней стенке.

Панель портов ввода/вывода включает два USB 2.0, оптический аудиовыход, четыре USB 3.1 gen.1, RJ-45, USB-C и один полноразмерный USB 3.2 gen.2, шесть позолоченных аудиоразъемов. Под вывод видеосигнала доступны один HDMI и три DisplayPort.

Софт

Предустановлена актуальная версия операционной системы Windows 10. Есть поддержка обновления до Windows 11. Первыми шагами проводится добавление личных данных. После этого система готова к работе. Есть фирменная утилита PredatorSense для тонких настроек.

В главном окне ее отображаются данные по температуре компонентов. Здесь же переключение режимов охлаждения и проведение разгона.

Выбор эффектов подсветки. Можно задать общий или только на один из компонентов.

Проведение разгона процессора. Три режима работы: обычный, быстрый и турбо.

Управление тремя вентиляторами и помпой водяной системы охлаждения процессором.

BIOS

Детальные инструменты мониторинга.Сохранена возможность управления с помощью графического BIOS. Главный экран отображает в плитках данные по ключевым компонентам.

В расширенном режиме сводная информация по системе.

Общие настройки системы.

Управление питанием.

Параметры загрузки

Тесты

Построен Predator Orion 9000 на базе процессора Intel Core i9-10900X с чипсетом X299. Частота его варьируется в зависимости от выбранного режима работы.

Он поддерживает четырехканальный режим работы с памятью. И здесь установлены четыре планки по 16 Гбайт каждая с суммарным объемом 64 Гбайт.

Система установлена на М.2 накопитель объемом 1 Тбайт.

Дополнен съемным диском объемом 2 Тбайт.

Топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090.

Assassin's Creed Valhalla WQHD ultra Predator Orion 9000

Doom Eternal WQHD ultra Predator Orion 9000

Shadow of the Tomb Raider WQHD ultra Predator Orion 9000

Итоги

За отвод тепла отвечает система жидкостного охлаждения с радиатором 240 мм.Predator Orion 9000 – мощный ПК, построенный на базе топовых компонентов Intel и NVIDIA. Эффектный внешний вид, актуальный набор портов ввода/вывода, низкие рабочие температуры, инструменты для разгона в одно нажатие, управляемая подсветка, колесики для упрощенной перевозки с места на место.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".