Обзор Predator XB323UGPbmiiphzx. Игровой WQHD монитор с IPS 170 Гц

Рекомендованная стоимость составляет 74 990 рублей.
Комплект включает съемную ножку для наушников, HDMI и DisplayPort кабели, USB-кабель, силовой кабель, руководство пользователя и различную документацию.
Тыльная сторона стойки с геометрическим рисунком, напоминающим чешую дракона. В верхней части игровой логотип.
Стойка дает возможность изменить высоту расположения панели, наклонять ее вперед и назад. Есть возможность поворота в портретный режим.
На основании направленные в сторону лучи. Стоит несмотря на общий большой вес, устойчиво, не раскачивается. Центральный вырез в месте соединения используется для сбора питающего и интерфейсных кабелей в общий пучок.
При необходимости можно воспользоваться VESA-100 кронштейном, для этого предварительно нужно будет демонтировать комплектную стойку.
Задняя часть корпуса Predator XB323UGP выполнена из матового пластика. В верхней зоне вентиляционная решетка.
С тыльной стороны скрывается группа элементов управления, состоящая из группы четырех кнопок и пятипозиционного джойстика. Для удобства, соответствующим нажатием действия выводятся на экран.
Панель ввода/вывода у монитора включает два HDMI и DisplayPort, аудиоразъем, а также скоростной USB-хаб. Разъемы для удобства распределены по двум граням.
Блок питания встроенный. Работает бесшумно, при работе не отвлекает.
Монитор оснащен встроенными динамиками по 2 Вт каждый. В играх можно будет подключать наушники, а акустика позволит отказаться от настольных колонок.
Весомым плюсом стало использование IPS-матрицы с узкими боковыми рамками. Изображение отлично смотрится под разными углами наклона.
Высокая частота обновления до 170 Гц с поддержкой AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync Compatible. Мы тесты вели с системным блоком PREDATOR ORION 9000, оснащенным топовой видеокартой RTX 3090, обзор и тест которого выйдет уже на следующей неделе.
Он выдавал высокую частоту кадров в разрешении WQHD (2560x1440). Помимо синхронизации счетчика кадров, есть еще отдельный режим, снижающий время отклика до 0.5 мс. Улучшения по выводу изображения в темных областях (DarkBoost).
Внимание уделено и качеству картинки. Охват цветового пространства в районе 99%.
Высокая яркость с полученным сертификатом DisplayHDR 600. Монитор за время тестов мы использовали для обработки фото и монтажа видеороликов.
В разделе «ИЗОБРАЖЕНИЕ» можно изменить яркость, контраст. Включить LowBlue. Настроить DarkBoost.
Настроить вручную цветовую температуру.
Задать громкость колонок.
В игровых настройках включается адаптивная синхронизация кадров. Вывод счетчика кадров. Несколько вариантов прицела.
Predator XB323UGP - 592 cd/m2
Predator XB323UGP - 0.21 cd/m2
Predator XB323UGP – 6974K
Задержка, светлые тона – 3.7ms