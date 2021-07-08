Обзор Predator XB323UGPbmiiphzx. Игровой WQHD монитор с IPS 170 Гц

Тестируемый сегодня игровой монитор Predator XB323UGP оснащен 32-дюймовой матрицей IPS с разрешением WQHD (2560x1440). Плавную картинку даже в динамичных играх обеспечивает частота обновления 170 Гц с временем отклика 0.5 мс. Подвисания и разрывы устраняет поддержка технологии NVIDIA G-SYNC Compatible. Помимо это есть целый ряд фирменных технологий, призванных обеспечить преимущество перед соперниками в сетевых играх. Как и другие решения в этой серии, в нем повышенное внимание уделили заводской настройке и точности отображения цветов.

Predator XB323UGP

Рекомендованная стоимость составляет 74 990 рублей.

Комплектация

Упакован монитор в массивную коробку с ручкой для переноски. Характерное для Predator оформление в игровой стилистике.

Predator XB323UGP

Комплект включает съемную ножку для наушников, HDMI и DisplayPort кабели, USB-кабель, силовой кабель, руководство пользователя и различную документацию.

Predator XB323UGP

Внешний вид

Ножка изначально установлена, времени на сборку тратить не требуется. Под удобное извлечение из коробки и дальнейшее перемещение до рабочего стола в верхней части металлическая ручка, являющаяся частью подставки.

Predator XB323UGP

Тыльная сторона стойки с геометрическим рисунком, напоминающим чешую дракона. В верхней части игровой логотип.

Predator XB323UGP

Стойка дает возможность изменить высоту расположения панели, наклонять ее вперед и назад. Есть возможность поворота в портретный режим.

Predator XB323UGP

На основании направленные в сторону лучи. Стоит несмотря на общий большой вес, устойчиво, не раскачивается. Центральный вырез в месте соединения используется для сбора питающего и интерфейсных кабелей в общий пучок.

Predator XB323UGP

При необходимости можно воспользоваться VESA-100 кронштейном, для этого предварительно нужно будет демонтировать комплектную стойку.

Predator XB323UGP

Задняя часть корпуса Predator XB323UGP выполнена из матового пластика. В верхней зоне вентиляционная решетка.

Predator XB323UGP

С тыльной стороны скрывается группа элементов управления, состоящая из группы четырех кнопок и пятипозиционного джойстика. Для удобства, соответствующим нажатием действия выводятся на экран.

Predator XB323UGP

Панель ввода/вывода у монитора включает два HDMI и DisplayPort, аудиоразъем, а также скоростной USB-хаб. Разъемы для удобства распределены по двум граням.

Predator XB323UGP

Блок питания встроенный. Работает бесшумно, при работе не отвлекает.

Predator XB323UGP

Монитор оснащен встроенными динамиками по 2 Вт каждый. В играх можно будет подключать наушники, а акустика позволит отказаться от настольных колонок.

Predator XB323UGP

Весомым плюсом стало использование IPS-матрицы с узкими боковыми рамками. Изображение отлично смотрится под разными углами наклона.

Predator XB323UGP

Высокая частота обновления до 170 Гц с поддержкой AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync Compatible. Мы тесты вели с системным блоком PREDATOR ORION 9000, оснащенным топовой видеокартой RTX 3090, обзор и тест которого выйдет уже на следующей неделе.

Predator XB323UGP

Он выдавал высокую частоту кадров в разрешении WQHD (2560x1440). Помимо синхронизации счетчика кадров, есть еще отдельный режим, снижающий время отклика до 0.5 мс. Улучшения по выводу изображения в темных областях (DarkBoost).

Predator XB323UGP

Внимание уделено и качеству картинки. Охват цветового пространства в районе 99%.

Predator XB323UGP

Высокая яркость с полученным сертификатом DisplayHDR 600. Монитор за время тестов мы использовали для обработки фото и монтажа видеороликов.

Настройки

Predator XB323UGP предлагает быстрое меню с пресетами под следующие сценарии: Action, Racing, Sports, стандартный, эко, работа с графикой и HDR.

Predator XB323UGP

В разделе «ИЗОБРАЖЕНИЕ» можно изменить яркость, контраст. Включить LowBlue. Настроить DarkBoost.

Predator XB323UGP

Настроить вручную цветовую температуру.

Predator XB323UGP

Задать громкость колонок.

Predator XB323UGP

В игровых настройках включается адаптивная синхронизация кадров. Вывод счетчика кадров. Несколько вариантов прицела.

Predator XB323UGP

Тесты

Яркость максимальная

Predator XB323UGP

Predator XB323UGP - 592 cd/m2

Яркость минимальная

Predator XB323UGP

Predator XB323UGP - 0.21 cd/m2

Температура цвета

Predator XB323UGP

Predator XB323UGP – 6974K

Задержка Predator XB323UGP

Predator XB323UGP

Задержка, светлые тона – 3.7ms
Задержка, темные тона – 9.8ms

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPredator XB323UGP – шикарный игровой монитор, который можно рекомендовать также стримерам и создателям контента (фото и видео). Высокая яркость, IPS-дисплей, адаптивная синхронизация кадров, качественная заводская настройка матрицы, эргономичная подставка, узкие боковые рамки, низкие задержки, USB-хаб, ножка для наушников, встроенные динамики, детальные настройки.
Predator XB323UGP получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Predator XB323UGP
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