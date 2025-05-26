Веб-камера 4К и шумоподавлением. Обзор RAPOO C500AF

Веб-камера RAPOO C500AF поддерживает съемку с высокой разрешающей способностью 3840х2160 пикселей и частотой 25 кадров в секунду. Ориентирована она на стриминг, видеосвязь, обеспечивая четкую картинку и высокое качество звука с микрофоном, поддерживающим шумоподавление.

Обзор RAPOO C500AF

Комплектация

Коробка из плотного картона с данными по характеристикам и пластиковая ручка. Комплект включает интерфейсный кабель и руководство пользователя.

Обзор RAPOO C500AF

Внешний вид

У корпуса камеры угловатый корпус в компактном исполнении. Выглядит лаконично и просто, будет гармонично смотреться на крышке ультрабука или монитора.

Обзор RAPOO C500AF

Выполнена из пластика, сборка проведена качественно. Ножка является составной частью корпуса. Раскладывается и подойдет под любую толщину корпуса монитора. Винтового крепления на ней нет.

Обзор RAPOO C500AF

По центру лицевой стороны объектив с углом обзора 75 градусов. Оптическая группа ее выполнена из стекла. В комплекте идет защитная крышка, которая защитит линзу при перевозке и предотвратит попадание на нее пыли.

Обзор RAPOO C500AF

На лицевую сторону направлен микрофон. Поддерживает функцию шумоподавления и передает голос без искажения, а также помех.

Обзор RAPOO C500AF

У RAPOO C500AF съемный интерфейсный кабель. Гнездо USB-C, в комплекте идет кабель длиной 1 метр.

Обзор RAPOO C500AF

Тесты

Установлена матрица, позволяющая снимать видео с разрешением 4032х3024 пикселей со скоростью 15 кадров в секунду и 3840х2160 пикселей со скоростью 25 кадров в секунду.

Тест веб-камеры RAPOO C500AF

Камера не требует установки драйвера, определилась автоматически на Windows и macOS. Совместима с OBS, Zoom и другим софтом для стримов, удаленной работы и учебы, а также видеосвязи.

Обзор RAPOO C500AF

Итоги

RAPOO C500AF – веб-камера с высоким разрешением изображения. Компактный корпус, оптика из стекла, съемный интерфейсный кабель, микрофон с шумоподавлением, автоматическая фокусировка.
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