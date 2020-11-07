Обзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиля

На прошлой неделе мы проводили тестирование очистителя-обеззараживателя REMEZair RMA-101-01 , ориентированного на использование дома или в небольшом офисе. Но риск заражения есть не только в помещении, но и, например, в автомобиле, особенно если работа связана с необходимостью перевозки пассажиров. Изучаемый сегодня Remezair RMA-102-02 как раз выступает оптимальным вариантом для эксплуатации в машине. Этот очиститель-обеззараживатель эффективно продезинфицирует ваше личное пространство. Встроенный ультрафиолетовые светодиоды и фотокаталитический фильтр способны уничтожить вирусы и бактерии, проникая в их структуру. Данная технология дезинфекции имеет бактерицидную эффективность до 99.9%.

REMEZair RMA-102-02 обзор

К моменту публикации его уже можно приобрести в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Упакован в компактную коробку со светлым оформлением. Комплект включает USB-кабель, силиконовый коврик на приборную панель, руководство пользователя и гарантийный талон. Также с учетом позиционирования хотелось бы видеть еще и адаптер в прикуриватель.

Внешний вид

В основе корпуса используется немаркий черный АБС-пластик с софт-тач покрытием. Габариты компактные.

Предполагается установка на приборную панель. Для предотвращения скольжения в комплекте есть прозрачный силиконовый коврик.

Питается от microUSB. Как итог, можно будет подключить как к блоку питания, так и внешнему аккумулятору или прикуривателю.

Разъем скрывается на тыльной стороне. Здесь же есть выпускная вентиляционная решетка, фиксируемая при помощи двух винтов. За ней расположен фотокаталитический фильтр, УФ-светодиоды и вентилятор. Можно будет обслуживать, удаляя накопившиеся загрязнения.

На фронтальной панели REMEZair RMA-102-02 сенсорная кнопка, совмещенная со светодиодным индикатором активности. Большую же часть занимает входная вентиляционная решетка.

Тесты

В конструкции отсутствуют элементы, потенциально подверженные излому. Визуально производит приятное впечатление.Для обработки тут используется связка из УФ-светодиодов и фотокаталитического фильтра. Воздух, поступающий из отверстий на тыльной стороне, поступает на поверхность фильтра с напылением из диоксида титана.

Под воздействием УФ-лучей вырабатываются свободные радикалы, разлагающие частицы в воздухе и микроорганизмы на безвредные элементы. Обеззвреживается 99.9% микробов, вирусов и грибков.

Установлены тут светодиоды от южнокорейской компании Seoul Viosys. Для них заявлен ресурс службы в 50 000 часов. В отличие от распространенных ламп, они не подвержены механическим повреждениям при случайных падениях. А с учетом эксплуатации в автомобиле на неровных дорогах, это как нельзя более актуально.

Для прибора заявлена площадь очищения до 10 квадратных метров. При этом уровень шума до 30 дБ. Этого достаточно для эффективной очистки салона автомобиля. Использовать его можно с пассажирами и водителем внутри.

Итоги по REMEZair RMA-102-02

Хотя с учетом универсальности, вполне можно будет поставить в районе рабочего места дома или в офисе. Управление простое и интуитивное.С учетом сложной эпидемиологической ситуации в мире, REMEZair RMA-102-02 можно рекомендовать для массовой установки в частных автомобилях, такси и служебном транспорте. Компактные габариты, высокая эффективность уничтожения микроорганизмов, возможность включения с находящимися в салоне пассажирами, универсальный разъем питания, высокий ресурс службы УФ-светодиодов.