Обзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиля

На прошлой неделе мы проводили тестирование очистителя-обеззараживателя REMEZair RMA-101-01, ориентированного на использование дома или в небольшом офисе. Но риск заражения есть не только в помещении, но и, например, в автомобиле, особенно если работа связана с необходимостью перевозки пассажиров. Изучаемый сегодня Remezair RMA-102-02 как раз выступает оптимальным вариантом для эксплуатации в машине. Этот очиститель-обеззараживатель эффективно продезинфицирует ваше личное пространство. Встроенный ультрафиолетовые светодиоды и фотокаталитический фильтр способны уничтожить вирусы и бактерии, проникая в их структуру. Данная технология дезинфекции имеет бактерицидную эффективность до 99.9%.

REMEZair RMA-102-02

К моменту публикации его уже можно приобрести в ключевых российских магазинах.

REMEZair RMA-102-02 обзор

Комплектация

Упакован в компактную коробку со светлым оформлением. Комплект включает USB-кабель, силиконовый коврик на приборную панель, руководство пользователя и гарантийный талон. Также с учетом позиционирования хотелось бы видеть еще и адаптер в прикуриватель.

REMEZair RMA-102-02

Внешний вид

В основе корпуса используется немаркий черный АБС-пластик с софт-тач покрытием. Габариты компактные.

REMEZair RMA-102-02

Предполагается установка на приборную панель. Для предотвращения скольжения в комплекте есть прозрачный силиконовый коврик.

REMEZair RMA-102-02

Питается от microUSB. Как итог, можно будет подключить как к блоку питания, так и внешнему аккумулятору или прикуривателю.

REMEZair RMA-102-02

Разъем скрывается на тыльной стороне. Здесь же есть выпускная вентиляционная решетка, фиксируемая при помощи двух винтов. За ней расположен фотокаталитический фильтр, УФ-светодиоды и вентилятор. Можно будет обслуживать, удаляя накопившиеся загрязнения.

REMEZair RMA-102-02

На фронтальной панели REMEZair RMA-102-02 сенсорная кнопка, совмещенная со светодиодным индикатором активности. Большую же часть занимает входная вентиляционная решетка.

REMEZair RMA-102-02

В конструкции отсутствуют элементы, потенциально подверженные излому. Визуально производит приятное впечатление.

Тесты

Для обработки тут используется связка из УФ-светодиодов и фотокаталитического фильтра. Воздух, поступающий из отверстий на тыльной стороне, поступает на поверхность фильтра с напылением из диоксида титана.

REMEZair RMA-102-02

Под воздействием УФ-лучей вырабатываются свободные радикалы, разлагающие частицы в воздухе и микроорганизмы на безвредные элементы. Обеззвреживается 99.9% микробов, вирусов и грибков.

REMEZair RMA-102-02

Установлены тут светодиоды от южнокорейской компании Seoul Viosys. Для них заявлен ресурс службы в 50 000 часов. В отличие от распространенных ламп, они не подвержены механическим повреждениям при случайных падениях. А с учетом эксплуатации в автомобиле на неровных дорогах, это как нельзя более актуально.

REMEZair RMA-102-02

Для прибора заявлена площадь очищения до 10 квадратных метров. При этом уровень шума до 30 дБ. Этого достаточно для эффективной очистки салона автомобиля. Использовать его можно с пассажирами и водителем внутри.

REMEZair RMA-102-02

Хотя с учетом универсальности, вполне можно будет поставить в районе рабочего места дома или в офисе. Управление простое и интуитивное.

Итоги по REMEZair RMA-102-02

С учетом сложной эпидемиологической ситуации в мире, REMEZair RMA-102-02 можно рекомендовать для массовой установки в частных автомобилях, такси и служебном транспорте. Компактные габариты, высокая эффективность уничтожения микроорганизмов, возможность включения с находящимися в салоне пассажирами, универсальный разъем питания, высокий ресурс службы УФ-светодиодов.
Комментарии и отзывы REMEZair RMA-102-02
Обзоры:
Лучший эпилятор для тела. Philips BRE652 Satinelle PrestigeЛучший эпилятор для тела. Philips BRE652 Satinelle Prestige
Обзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офисаОбзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офиса
Обзор Playme HS-801. Бесконтактный диспенсер для антисептикаОбзор Playme HS-801. Бесконтактный диспенсер для антисептика
Новости:
Xiaomi запускает очки MIJIA Anti-Blu-ray по цене 29$

Бренд Xiaomi MIJIA последний раз выпускал очки с защитой от Blu-ray в апреле прошлого года. Теперь же ком...
Xiaomi запустила 8H Milan Smart Electric Bed Pro с голосовым управлением

Xiaomi запустила 8H Milan Smart Electric Bed Pro под краудфандинговой платформой Youpin. ...
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживатель

За последнее время заметно возрос интерес к поддержанию чистоты воздуха. Касается это не только пыли, но ...
Обзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиляОбзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиля
Обзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HDОбзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HD
Обзор DiRT 5. Аркадный гоночный симуляторОбзор DiRT 5. Аркадный гоночный симулятор
Обзор STARWIND SPM7161/7167/7169. Лучший планетарный блендер для тестаОбзор STARWIND SPM7161/7167/7169. Лучший планетарный блендер для теста
Обзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой весаОбзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой веса
Обзор Witch It. Прятки на новый лад...
Обзор Witch It. Прятки на новый ладВ последнее время разработчики всё чаще стали выпускать проекты, в которых компания игроков делится на дв...
ASUS и EKWB готовят видеокарты RTX 3070,...
ASUS и EKWB готовят видеокарты RTX 3070,Компании ASUS и EKWB совместными усилиями разрабатывают видеокарты серии RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 с ...
Xiaomi Mi 11 станет первым китайским тел...
Xiaomi Mi 11 станет первым китайским телКитайская компания Xiaomi не только обеспечила процессор Snapdragon 875 перед другими китайскими производ...
OnePlus представила Nord N10 5G...
OnePlus представила Nord N10 5GДлительное время в сети ходили новости о том, что компания OnePlus планирует выпустить в продажу свой нов...
Facebook начинает публичное тестирование...
Facebook начинает публичное тестированиеFacebook наконец-то начал публичное тестирование темного режима в основном приложении Facebook. В официал...
Xiaomi XiaoAI Speaker Art Battery Editio...
Xiaomi XiaoAI Speaker Art Battery EditioЕще в мае Xiaomi запустила XiaoAI Speaker Art в Китае по цене 51 доллар США. Этот же динамик позже дебюти...
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный ...
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный realme 7 pro стал новым среднебюджетным смартфоном компании. Он получил абсолютно новый дизайн, четыре мо...
Einride создал беспилотные грузовики, ко...
Einride создал беспилотные грузовики, коШведский стартап Einride представил автономное грузовое транспортное средство Autonomous Electric Transpo...
Выбираем чехол для Huawei Honor 30...
Выбираем чехол для Huawei Honor 30Когда пользователь покупает современный смартфон, то он хочет получить качественное решение на длительный...
Amazon анонсировала новые сетевые маршру...
Amazon анонсировала новые сетевые маршруAmazon анонсировала множество новых продуктов, среди которых два новых маршрутизатора Eero. ...
Asus представила игровой ноутбук ASUS RO...
Asus представила игровой ноутбук ASUS ROКомпания ASUS представила игровой ноутбук ROG Zephyrus S15 (GX502) с усиленным металлическим шасси, для у...
Acer выпустила два ноутбука ConceptD 7 и...
Acer выпустила два ноутбука ConceptD 7 иAcer выпустила два ноутбука серии ConceptD 7. Оба ноутбука имеют схожие характеристики, отличие лишь в гр...
Обзор SberBox. Умная медиаприставка с виртуальным помощникомОбзор SberBox. Умная медиаприставка с виртуальным помощником
Обзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратораОбзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратора
Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5
Обзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасовОбзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor