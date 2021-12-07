Обзор ROADGID X9 GIBRID GT. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Видеорегистраторы с радар-детектором в одном компактном корпусе сочетают в себе преимущества сразу нескольких типов устройств, экономя место на лобовом стекле. Тестируемая сегодня новинка ROADGID X9 GIBRID GT оснащена высокочувствительным сенсором Sony IMX307, Wi-Fi модулем для упрощенного обновления базы данных и прошивки и сигнатурным радарным модулем для детекции камер и радаров в РФ и СНГ.

ROADGID X9 GIBRID GT

Средняя стоимость составляет 13 990 рублей.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, контейнер с поляризационным фильтром, USB-кабель, два вида крепления на лобовое стекло, картридер, сменные предохранители, клипсы под кабель, салфетку из микрофибры, тканевый чехол и руководство пользователя на русском языке. Собрано все в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам.

ROADGID X9 GIBRID GT

Внешний вид

Выполнено устройство в компактном корпусе, сопоставимым с регистраторами без радар-детектора. С учетом того, что заменяет сразу два отдельных устройства лобовое стекло будет свободно от посторонних предметов.

ROADGID X9 GIBRID GT

Также владелец сможет организовать скрытый подвод кабеля, спрятав лишнюю длину под обшивкой. Для аккуратной укладки есть пять пластиковых фиксаторов с подложкой из двухстороннего скотча.

ROADGID X9 GIBRID GT

Предлагается выбор между традиционным вариантом с вакуумной присоской и площадкой со скотчем. Первый вариант хорош, когда устройство используется в нескольких автомобилях или, например в каршеринге. Если же не планируется продажа машины в ближайшее время, оптимальным будет двухсторонний скотч, она меньше по высоте и не подвержена отлипанию при эксплуатации в условиях российских зим.

ROADGID X9 GIBRID GT

Эта же климатическая особенность учтена с проведением замены аккумулятора на суперконденсатора, не подверженного износу и вздвуванию.

ROADGID X9 GIBRID GT

Оба варианта поддерживают поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Между собой площадка и видеорегистратор соединяются при помощи магнитов, обеспечивая быструю съем и установку.

ROADGID X9 GIBRID GT

На лицевую сторону помимо патч-антенны, направлен объектив, оптическая группа которого состоит из стеклянных линз, с углом обзора в 170 градусов. Он в этой модели сопровождается съемным поляризационным фильтром для смягчения бликов от лобового стекла.

ROADGID X9 GIBRID GT

Управляется устройство с помощью группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. С ними помимо традиционного управления можно получить быстрый доступ к часто используемым действиям в один клик.

ROADGID X9 GIBRID GT

Контролировать съемку, просматривать отснятые ролики, проводить настройки можно с помощью 3-дюймового дисплей, занимающего большую часть площади лицевой стороны.

ROADGID X9 GIBRID GT

Данные по камерам и радарам, выводятся в виде оверлея на экран. Они хорошо читаются в дневное и ночное время. Дополнительно поддерживаются звуковые и голосовые подсказки. Во время движения также можно вывести упрощенный вариант только с выводом времени и скорости, оптимально для ночной эксплуатации.

ROADGID X9 GIBRID GT

Запись устройство ведет на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с картой объемом 128 Гбайт.

Настройки

ROADGID X9 GIBRID GT

Подробное меню настроек на русском языке разделено на четыре вкладки. В первой ведется управление радар-детектором и GPS-информатором.

ROADGID X9 GIBRID GT

Включается и выключается автоприглушение по диапазонам и типам камеры в отдельности.

ROADGID X9 GIBRID GT

Лимиты скорости. Дистанции оповещения. Калибровка GPS и удаление пользовательских точек.

ROADGID X9 GIBRID GT

Изменение разрешение съемки. Длительность циклов. Корректировка экспозиции и яркости.

ROADGID X9 GIBRID GT

Общие системные настройки.

ROADGID X9 GIBRID GT

Wi-Fi

ROADGID X9 GIBRID GT поддерживает управление со смартфона на Android и iOS. Синхронизация времени, проведение настроек.

ROADGID X9 GIBRID GT

Обновление базы данных и прошивки.

ROADGID X9 GIBRID GT

Вывод списка файлов с переносом в память смартфона и удаление.

ROADGID X9 GIBRID GT

Просмотр потокового изображения с камеры. Для двухканальных моделей можно будет переключаться между ними.

ROADGID X9 GIBRID GT

Радар-детектор

ROADGID X9 GIBRID GT

Используется сигнатурный радар-детектор, продемонстрировавший хорошую точность детектирования и минимальное количество ложных срабатываний в условиях городской эксплуатации. Средняя дальность срабатывания около 1 километра. Выводились предупреждения по новым комплексам с маломощным излучением.

ROADGID X9 GIBRID GT

Вместе с ним работает GPS-информатор с базой данных. Устройство большую часть времени эксплуатировалось в автомобиле с подогревом лобового стекла. Проблем со скоростью холодного старта и точности определения скорости выявлено не было. Наполнение у базы хорошее, обновляется регулярно.

ROADGID X9 GIBRID GT

Тесты

Связка из процессора Mstar 8339 с матрицей Sony IMX307. Съемку ведет в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Дневная съемка ROADGID X9 GIBRID GT

Ночная съемка ROADGID X9 GIBRID GT

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorROADGID X9 GIBRID GT – видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором, предлагающим актуальное техническое оснащение, расширенную комплектацию, приложение для смартфона с упрощенным обновление базы данных и прошивки, детальные настройки работы системы, частый выпуск обновлений, хорошее качество съемку.
ROADGID X9 GIBRID GT получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ROADGID X9 GIBRID GT
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