Обзор ROADGID X9 GIBRID GT. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Средняя стоимость составляет 13 990 рублей.
Также владелец сможет организовать скрытый подвод кабеля, спрятав лишнюю длину под обшивкой. Для аккуратной укладки есть пять пластиковых фиксаторов с подложкой из двухстороннего скотча.
Предлагается выбор между традиционным вариантом с вакуумной присоской и площадкой со скотчем. Первый вариант хорош, когда устройство используется в нескольких автомобилях или, например в каршеринге. Если же не планируется продажа машины в ближайшее время, оптимальным будет двухсторонний скотч, она меньше по высоте и не подвержена отлипанию при эксплуатации в условиях российских зим.
Эта же климатическая особенность учтена с проведением замены аккумулятора на суперконденсатора, не подверженного износу и вздвуванию.
Оба варианта поддерживают поворот вокруг оси и изменение угла наклона. Между собой площадка и видеорегистратор соединяются при помощи магнитов, обеспечивая быструю съем и установку.
На лицевую сторону помимо патч-антенны, направлен объектив, оптическая группа которого состоит из стеклянных линз, с углом обзора в 170 градусов. Он в этой модели сопровождается съемным поляризационным фильтром для смягчения бликов от лобового стекла.
Управляется устройство с помощью группы механических кнопок, распределенных по боковым граням. С ними помимо традиционного управления можно получить быстрый доступ к часто используемым действиям в один клик.
Контролировать съемку, просматривать отснятые ролики, проводить настройки можно с помощью 3-дюймового дисплей, занимающего большую часть площади лицевой стороны.
Данные по камерам и радарам, выводятся в виде оверлея на экран. Они хорошо читаются в дневное и ночное время. Дополнительно поддерживаются звуковые и голосовые подсказки. Во время движения также можно вывести упрощенный вариант только с выводом времени и скорости, оптимально для ночной эксплуатации.
Запись устройство ведет на карту памяти формата microSD. Мы тесты вели с картой объемом 128 Гбайт.
Подробное меню настроек на русском языке разделено на четыре вкладки. В первой ведется управление радар-детектором и GPS-информатором.
Включается и выключается автоприглушение по диапазонам и типам камеры в отдельности.
Лимиты скорости. Дистанции оповещения. Калибровка GPS и удаление пользовательских точек.
Изменение разрешение съемки. Длительность циклов. Корректировка экспозиции и яркости.
Общие системные настройки.
Обновление базы данных и прошивки.
Вывод списка файлов с переносом в память смартфона и удаление.
Просмотр потокового изображения с камеры. Для двухканальных моделей можно будет переключаться между ними.
Используется сигнатурный радар-детектор, продемонстрировавший хорошую точность детектирования и минимальное количество ложных срабатываний в условиях городской эксплуатации. Средняя дальность срабатывания около 1 километра. Выводились предупреждения по новым комплексам с маломощным излучением.
Вместе с ним работает GPS-информатор с базой данных. Устройство большую часть времени эксплуатировалось в автомобиле с подогревом лобового стекла. Проблем со скоростью холодного старта и точности определения скорости выявлено не было. Наполнение у базы хорошее, обновляется регулярно.