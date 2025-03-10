Веб-камера для учебы и стримов. Обзор Rapoo C260

Изучаемая сегодня веб-камера Rapoo C260 поддерживает передачу изображения в разрешении Full HD с частотой кадров 30 в секунду. Крепление для монитора, возможность установки на столе или на штатив, поворот камеры на 360 градусов.

Комплектация

Коробка из плотного картона с данными по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Крепление является общим элементом корпуса. Выполнено в виде складываемой ножки, с помощью которой ее можно будет установить на мониторе или крышке ноутбука. Для предотвращения скольжения и появления царапин ее внутренняя часть с прорезиненным покрытием.

На внешней ее стороне винтовое отверстие 1/4 под фотовинт. Можно будет зафиксировать на кронштейне или треноге.

Корпус фиксируется на ножке, позволяющей вращать на 360 градусов. Выбранное положение удерживается, для поворота нужно будет приложить небольшое усилие.

По центру лицевой стороны объектив с фиксированным фокусом. Угол обзора 85 градусов. Также на пользователя направлен микрофон.

Кабель у Rapoo C260 длиной 1 метр, ферритовая защита. Интерфейс USB.

Тесты

Тест Rapoo C260

Итоги

Веб-камера не требует для работы установки драйвера. При подключении к Windows и MacOS определилась сразу. Поддерживает весь популярный софт для видеозвонков и стримов. Фокусировка автоматическая. Оценить работу камеры и микрофона можно в тестовом ролике.Rapoo C260 – веб-камера для видеосвязи и стримов начального уровня. Эргономичная ножка, фиксированный фокус, микрофон, поддержка разных операционных систем.