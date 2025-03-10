Веб-камера для учебы и стримов. Обзор Rapoo C260

Изучаемая сегодня веб-камера Rapoo C260 поддерживает передачу изображения в разрешении Full HD с частотой кадров 30 в секунду. Крепление для монитора, возможность установки на столе или на штатив, поворот камеры на 360 градусов.

Обзор Rapoo C260

Комплектация

Коробка из плотного картона с данными по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя.

Обзор Rapoo C260

Внешний вид

Крепление является общим элементом корпуса. Выполнено в виде складываемой ножки, с помощью которой ее можно будет установить на мониторе или крышке ноутбука. Для предотвращения скольжения и появления царапин ее внутренняя часть с прорезиненным покрытием.

Обзор Rapoo C260

На внешней ее стороне винтовое отверстие 1/4 под фотовинт. Можно будет зафиксировать на кронштейне или треноге.

Обзор Rapoo C260

Корпус фиксируется на ножке, позволяющей вращать на 360 градусов. Выбранное положение удерживается, для поворота нужно будет приложить небольшое усилие.

Обзор Rapoo C260

По центру лицевой стороны объектив с фиксированным фокусом. Угол обзора 85 градусов. Также на пользователя направлен микрофон.

Обзор Rapoo C260

Кабель у Rapoo C260 длиной 1 метр, ферритовая защита. Интерфейс USB.

Обзор Rapoo C260

Тесты

Веб-камера не требует для работы установки драйвера. При подключении к Windows и MacOS определилась сразу. Поддерживает весь популярный софт для видеозвонков и стримов. Фокусировка автоматическая. Оценить работу камеры и микрофона можно в тестовом ролике.

Тест Rapoo C260

Итоги

Rapoo C260 – веб-камера для видеосвязи и стримов начального уровня. Эргономичная ножка, фиксированный фокус, микрофон, поддержка разных операционных систем.
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