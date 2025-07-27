Обзор Rapoo C280. Веб-камера 2К

Большинство представленных веб-камер поддерживают HD или Full HD разрешение, для непритязательных пользователей этого вполне достаточно. Но качество картинки может быть решающим в целом ряде сценариев, тем более что есть такие решения как Rapoo C280 с поддержкой разрешения 1440p и доступным ценником.

Обзор Rapoo C280

Комплектация

Компактная коробка из картона с изображением и данными по характеристикам. Комплект включает компактное руководство пользователя.

комплектация Rapoo C280

Внешний вид

Строгое внешнее исполнение в корпусе из пластика черного цвета. Основная площадь с матовым покрытием, лицевая сторона глянцевая.

внешний вид Rapoo C280

Есть шторка для обеспечения приватности, сдвигается в сторону по пазам. Надежно держится на корпусе и не повредится при длительной эксплуатации.

внешний вид Rapoo C280

В центре объектив с углом обзора 85 градусов. Оптическая группа из стеклянных линз, используется пассивная автофокусировка. На лицевую сторону также направлен микрофон с поддержкой шумоподавления.

внешний вид Rapoo C280

Ножка является частью корпуса Rapoo C280. На ней можно вращать вокруг и наклонять в разные стороны. Выбранное положение удерживает.

внешний вид Rapoo C280

Она раскладывается, внутренняя сторона прорезинена для предотвращения смещения и повреждение поверхности экрана монитора.

внешний вид Rapoo C280

На внутренней стороне винтовое отверстие 1/4. Установить можно на различные типы крепежа. Кабель USB с ферритовой защитой. Тут распространённый тип разъема USB.

внешний вид Rapoo C280

Тесты

тесты Rapoo C280

Поддерживает разные операционные системы и не требует установки драйвера для работы. Проверили на Mac и Windows, проблем не было. Поддерживает весь доступный софт для конференций, видеосвязи и стримов.

тесты Rapoo C280

Разрешение 2560х1440 пикселей. Используется кодек H.264 и AAC для аудио. Фокусировка автоматическая. Картинку выдает четкой.
Пример видеозаписи с Rapoo C280

Итоги

Rapoo C280 – доступная веб-камера с разрешением 2К, фиксированным фокусом, микрофоном с шумоподавление, встроенной ножкой и шторкой приватности.
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