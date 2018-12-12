Обзор Razer Ifrit. Лучшие наушники для трансляций с конденсаторным микрофоном

Не так давно компания Razer расширила модельную линейку устройств, предназначенных для организации и проведения стрим-трансляций, представив гарнитуру Razer Ifrit. Это наушники внутриканального типа, ориентированы впервую очередь на трансляций, оснащена конденсаторным микрофоном профессионального уровня и предлагает поддержку консолей, ноутбуков и настольных компьютеров.

Razer Ifrit обзор

У нас появилась возможность изучить в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами. Рекомендованная стоимость составляет 100 долларов

Комплектация

Покупатель получает в коробке из прозрачного пластика. Сами они зафиксированы внутри на жесткой подложке, предотвращающей возможные повреждения при транспортировке. Комплект включает внешний аналого-цифровой преобразователь, наклейки с логотипом и документацию. Предоставляется двухлетнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид

В конструкции Razer Ifrit учли особенности эксплуатации в ходе проведения трансляций, реализовав эргономичную конструкцию с продуманной ножкой микрофона.

Прорезиненная дуга цельная захватывает затылок и оба уха. Она обеспечивает оптимальный обхват головы, не давит и не смещается при резких движениях.

Левая часть плавно переходит в гибкую ножку микрофона. Есть возможность выбора оптимального положения.

Капсюль микрофона с ветрозащитой. Он не мешается во время разговора и поворота головы. Сама конструкция не разборная.

Справа и слева на чашки наушников, выполненных в знакомой стилистике наушников HAMMERHEAD. За вывод звука отвечают 10 мм неодимовые динамики.

Корпус сделан из пластика и алюминия. На внешнем периметре рифленная текстура. Общая жесткость высокая.

В комплекте Razer Ifrit есть две пары сменных силиконовых амбушюр, подобрав оптимальный размер и обеспечив лучшее прилегание в ушном канале.

Подключаются при помощи кабеля с традиционным 3.5мм аудиоразъемом. С таким подходом обеспечивается мультиплатформенность и поддержка устройств не оснащенных USB-разъемом.

При работе с консолями, ноутбуками и ПК рекомендуется использоваться комплектную звуковую карту, выполняющую функцию усилителя звука и улучшающую работу микрофона.

К одному усилителю можно подключить две гарнитуры, проводя парные трансляции. На боковой грани присутствует регулятор громкости.Удобно реализовано управление микрофоном. Механическая кнопка дополнена видимым светодиодным индикатором активности. Горит зеленым – микрофон активен, горит красным – микрофон выключен.

Тесты

Подключается к USB разъему. Длина кабеля наушников составляет 1.3 метра и еще 1.3 метра кабеля у усилителя. Суммарно получаем хороший запас по длине и возможность отойти от устройства с которого проводится трансляция.Как и в HAMMERHEAD используются двухклапанные силиконовые амбушюры, обеспечивающие оптимальное направление звука. Звуковая сцена у Razer Ifrit насыщенная, хорошо сбалансирована на всем диапазоне частот. 10 мм неодимовые динамики выдают мощные басы без излишнего давления, как часто бывает в накладных наушниках.

Средние и высокие частоты без приглушения. Наушники в деталях передают весь спектр воспроизводимого контента. Наушники подойдут для игр и прослушивания музыки в перерывах между проведением трансляций. Хороший уровень звукоизоляции.

В плане эргономики все отлично. Компактная и выверенная конструкция не отвлекают. Через короткое время забывает о том, что одеты наушники с полноценным микрофоном. Отличием от накладных наушников, является отсутствие громоздких наушников, попадающих в кадр вместе с ведущим, закрывающих общий обзор. Кстати, еще один плюс заключается в отсутствии проблемы с запотеванием при длительном ношении в помещении.

Тест микрофона Razer Ifrit

И теперь к самому важному, в этой гарнитуре используется конденсаторный микрофон с высокой чувствительностью. Звук передается без искажений, корректно отсекается внешний окружающий шум.

Тест: Razer ifrit в трансляции. Escape from Tarkov

Итоги по Razer Ifrit

Razer Ifrit – эффективный и удобный инструмент для организации потоковых игровых и неигровых трансляций. Конденсаторный микрофон профессионального уровня, выверенная звуковая сцена, эргономичная конструкция и наличие в комплекте усилителя с двумя каналами для подключения наушников. Из конструктивных особенностей отметим несъемную дугу и микрофон.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".