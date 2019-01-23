Обзор Razer Seiren X. Микрофон для стримов на Twitch и Youtube

Уже долгое время для записи дорожек к обзорам мы используем микрофон RAZER SEIREN PRO. Решение профессионального уровня, поддерживающее USB и XLR-подключение. Удачный вариант микрофона для стримов и студии, но далеко не у каждого есть на старте 15-16000 рублей, тестируемый сегодня Razer Seiren X относится к этой же серии, стоит в два раза дешевле и ожидаемо имеет ряд ограничений в сравнении со старшей версией. Насколько они критичны предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.
Компактные габариты не потребуют много места на рабочем столе. Наличие кнопки для быстрого включения/микрофона. Еще одним отличием стало отсутствие переключателя режимов работы, функционирует только в суперкардиоидной диаграмме направленности.
Средняя стоимость составляет 8599 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Razer Seiren X обзор
КомплектацияПоставляется в коробке, оформленной в фирменных цветах компании. На обратной стороне приведены технические характеристики, список комплектующих и общие данные по микрофону. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом. Комплект включает основной корпус, ножку, переходник, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видRazer Seiren X, первым заметным отличием от старшей версии, стали габариты. Он меньше, при этом общий дизайн сохранен.
Строгий внешний вид с металлической сеткой, защищающей внутреннее содержимое. Сборка проведена без огрехов.
На нижней грани находится винтовое крепление, microUSB и проводной разъем под подключение наушников. Здесь же наклейка с техническими данными.
В комплекте идет ножка, с зафиксированной ножкой. Стоит на ровной поверхности устойчиво. Нижняя поверхность с нанесенным противоскользящим материалом.
Есть возможность изменения угла наклона для выбора оптимального положения. Цилиндрическая форма также позволит установить его в подвес.
Из элементов управления доступны регулятор громкости и кнопка включения микрофона. Она подсвечивается, позволяя наглядно контролировать текущее состояние.
ТестыRazer Seiren X не поддерживает взаимодействие с программным обеспечением, достаточно просто подключить его к свободному USB-разъему. Работает микрофон стабильно, за время тестов не было замечено проблем с его функционированием.
Компактные габариты не потребуют много места на рабочем столе. Наличие кнопки для быстрого включения/микрофона. Еще одним отличием стало отсутствие переключателя режимов работы, функционирует только в суперкардиоидной диаграмме направленности.