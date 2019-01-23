Обзор Razer Seiren X. Микрофон для стримов на Twitch и Youtube

2019-01-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Razer Seiren X; [443]
Уже долгое время для записи дорожек к обзорам мы используем микрофон RAZER SEIREN PRO. Решение профессионального уровня, поддерживающее USB и XLR-подключение. Удачный вариант микрофона для стримов и студии, но далеко не у каждого есть на старте 15-16000 рублей, тестируемый сегодня Razer Seiren X относится к этой же серии, стоит в два раза дешевле и ожидаемо имеет ряд ограничений в сравнении со старшей версией. Насколько они критичны предлагаем разобраться в ходе детального тестирования.

Razer Seiren X

Средняя стоимость составляет 8599 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Razer Seiren X обзор

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в фирменных цветах компании. На обратной стороне приведены технические характеристики, список комплектующих и общие данные по микрофону. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом. Комплект включает основной корпус, ножку, переходник, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Razer Seiren X, первым заметным отличием от старшей версии, стали габариты. Он меньше, при этом общий дизайн сохранен.

Razer Seiren X

Строгий внешний вид с металлической сеткой, защищающей внутреннее содержимое. Сборка проведена без огрехов.

Razer Seiren X

На нижней грани находится винтовое крепление, microUSB и проводной разъем под подключение наушников. Здесь же наклейка с техническими данными.

Razer Seiren X

В комплекте идет ножка, с зафиксированной ножкой. Стоит на ровной поверхности устойчиво. Нижняя поверхность с нанесенным противоскользящим материалом.

Razer Seiren X

Есть возможность изменения угла наклона для выбора оптимального положения. Цилиндрическая форма также позволит установить его в подвес.

Razer Seiren X

Из элементов управления доступны регулятор громкости и кнопка включения микрофона. Она подсвечивается, позволяя наглядно контролировать текущее состояние.

Тесты

Razer Seiren X не поддерживает взаимодействие с программным обеспечением, достаточно просто подключить его к свободному USB-разъему. Работает микрофон стабильно, за время тестов не было замечено проблем с его функционированием.

Компактные габариты не потребуют много места на рабочем столе. Наличие кнопки для быстрого включения/микрофона. Еще одним отличием стало отсутствие переключателя режимов работы, функционирует только в суперкардиоидной диаграмме направленности.

Пример работы микрофона Razer Seiren X

Оценить его работу можно в качестве устройства под запись аудиодорожек в программе Adobe Audition. Корректировка дорожки не проводилась. Основным направлением будут конечно же стримы. Работу в этом режиме можно будет оценить в стриме одного из читателей нашего сайта.

Итоги по Razer Seiren X

Razer Seiren X станет хорошим инструментом для проведения игровых трансляций на Youtube и Twitch, записи подкастов и подготовки аудиодорожек. Простота эксплуатации, строгий внешний вид, наличие механического выключателя, ножка с регулируемым углом наклона и антивибрационной накладкой, возможность подключения наушников. Не устроить могут отсутствие поддержки программного обеспечения и только один режим работы.

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