Обзор Redragon Blazar GM300. Микрофон для стримов и подкастов

В центре внимания сегодня конденсаторный микрофон с круговой направленностью. Redragon Blazar GM300 может использоваться для записи вокала, подкастов и проведения стриминговых трансляций. Совместим с разными платформами и сопровождается хорошим набором аксессуаров.

Redragon Blazar GM300

Его средняя стоимость составляет 5280 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с оформлением, характерным для игровой периферии. Комплект включает треногу, поп-фильтр, паук, USB-кабель, наклейку с фирменной символикой, руководство пользователя и гарантийный талон.

Redragon Blazar GM300

Redragon Blazar GM300 обзор

Внешний вид

Корпус микрофона выполнен из металла, окрашенного в черный цвет.

Redragon Blazar GM300

Часть с капсюлем выполнена в виде сетки. В этой модели используется всенаправленная диафрагма, позволяющая свободно подходить к выбору положения.

Redragon Blazar GM300

На эту часть можно установить комплектный поп-фильтр. Также продумали вопрос гашения вибрации на столе, ставится микрофон в паук.

Redragon Blazar GM300

С помощью комплектного набора можно ставить на столе, используя треногу. На каждую ножку нанесены резиновые накладки.

Redragon Blazar GM300

На боковой грани этой ножки есть механический фиксатор, расслабляя его, изменяется положение микрофона. Диапазон регулировки широкий.

Redragon Blazar GM300

Вместо треноги владелец Redragon Blazar GM300 сможет использовать микрофонную штангу. Используется традиционное винтовое соединение.

Redragon Blazar GM300

В целом внешний вид, а он может быть важен для оформления места, с которого будет вестись стриминговая трансляция, подходит под общий сеттинг с игровой периферией и аксессуарами.

Redragon Blazar GM300

Интерфейсный кабель у микрофона съемный. Используется USB, позволяя подобрать в дальнейшем замену при случайном повреждении или увеличении/уменьшении его длины.

Redragon Blazar GM300

В центральной зоне располагается круговая зона с подсветкой. Цвет меняется в зависимости от рабочего статуса микрофона. Информативно и не дает возможность не сворачивать игру для проверки.

Redragon Blazar GM300

На боковой зоне качелька регулировка громкости воспроизведения системной акустики.

Тесты

Redragon Blazar GM300

Микрофон не требует установки софта. Достаточно подключить к свободному USB-разъему. Мы проверяли его работу с ПК на Windows, ноутбуком на MacOS и консолью Sony PlayStation 5. Со всеми устройствами обеспечивалась стабильная передача голоса.

Redragon Blazar GM300

Оснащен мембраной с диаметром 16 мм. Частота диапазона от 20 до 20 000 Гц. Импеданс 2.2 кОм. Пример, указанный ниже, записывался в программе Adobe Audition.

Тест микрофона Redragon Blazar GM300

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRedragon Blazar GM300 выдает высокое качество передачи голоса и предлагает хороший стартовый набор аксессуаров, позволяющих организовать рабочее место для записи подкастов и проведения стриминговых трансляций. Высокое качество исполнения, простая установка и настройка, совместимость с разными платформами.
Redragon Blazar получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Redragon Blazar GM300
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