Обзор Redragon Blazar GM300. Микрофон для стримов и подкастов

Его средняя стоимость составляет 5280 рублей.
Часть с капсюлем выполнена в виде сетки. В этой модели используется всенаправленная диафрагма, позволяющая свободно подходить к выбору положения.
На эту часть можно установить комплектный поп-фильтр. Также продумали вопрос гашения вибрации на столе, ставится микрофон в паук.
С помощью комплектного набора можно ставить на столе, используя треногу. На каждую ножку нанесены резиновые накладки.
На боковой грани этой ножки есть механический фиксатор, расслабляя его, изменяется положение микрофона. Диапазон регулировки широкий.
Вместо треноги владелец Redragon Blazar GM300 сможет использовать микрофонную штангу. Используется традиционное винтовое соединение.
В целом внешний вид, а он может быть важен для оформления места, с которого будет вестись стриминговая трансляция, подходит под общий сеттинг с игровой периферией и аксессуарами.
Интерфейсный кабель у микрофона съемный. Используется USB, позволяя подобрать в дальнейшем замену при случайном повреждении или увеличении/уменьшении его длины.
В центральной зоне располагается круговая зона с подсветкой. Цвет меняется в зависимости от рабочего статуса микрофона. Информативно и не дает возможность не сворачивать игру для проверки.
На боковой зоне качелька регулировка громкости воспроизведения системной акустики.
Микрофон не требует установки софта. Достаточно подключить к свободному USB-разъему. Мы проверяли его работу с ПК на Windows, ноутбуком на MacOS и консолью Sony PlayStation 5. Со всеми устройствами обеспечивалась стабильная передача голоса.
Оснащен мембраной с диаметром 16 мм. Частота диапазона от 20 до 20 000 Гц. Импеданс 2.2 кОм. Пример, указанный ниже, записывался в программе Adobe Audition.