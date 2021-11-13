Обзор Redragon Blazar GM300. Микрофон для стримов и подкастов

В центре внимания сегодня конденсаторный микрофон с круговой направленностью. Redragon Blazar GM300 может использоваться для записи вокала, подкастов и проведения стриминговых трансляций. Совместим с разными платформами и сопровождается хорошим набором аксессуаров.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 5280 рублей.Упакован в коробку с оформлением, характерным для игровой периферии. Комплект включает треногу, поп-фильтр, паук, USB-кабель, наклейку с фирменной символикой, руководство пользователя и гарантийный талон.

Redragon Blazar GM300 обзор

Внешний вид

Корпус микрофона выполнен из металла, окрашенного в черный цвет.

Часть с капсюлем выполнена в виде сетки. В этой модели используется всенаправленная диафрагма, позволяющая свободно подходить к выбору положения.

На эту часть можно установить комплектный поп-фильтр. Также продумали вопрос гашения вибрации на столе, ставится микрофон в паук.

С помощью комплектного набора можно ставить на столе, используя треногу. На каждую ножку нанесены резиновые накладки.

На боковой грани этой ножки есть механический фиксатор, расслабляя его, изменяется положение микрофона. Диапазон регулировки широкий.

Вместо треноги владелец Redragon Blazar GM300 сможет использовать микрофонную штангу. Используется традиционное винтовое соединение.

В целом внешний вид, а он может быть важен для оформления места, с которого будет вестись стриминговая трансляция, подходит под общий сеттинг с игровой периферией и аксессуарами.

Интерфейсный кабель у микрофона съемный. Используется USB, позволяя подобрать в дальнейшем замену при случайном повреждении или увеличении/уменьшении его длины.

В центральной зоне располагается круговая зона с подсветкой. Цвет меняется в зависимости от рабочего статуса микрофона. Информативно и не дает возможность не сворачивать игру для проверки.

Тесты

На боковой зоне качелька регулировка громкости воспроизведения системной акустики.

Микрофон не требует установки софта. Достаточно подключить к свободному USB-разъему. Мы проверяли его работу с ПК на Windows, ноутбуком на MacOS и консолью Sony PlayStation 5. Со всеми устройствами обеспечивалась стабильная передача голоса.

Тест микрофона Redragon Blazar GM300

Итоги

Оснащен мембраной с диаметром 16 мм. Частота диапазона от 20 до 20 000 Гц. Импеданс 2.2 кОм. Пример, указанный ниже, записывался в программе Adobe Audition.Redragon Blazar GM300 выдает высокое качество передачи голоса и предлагает хороший стартовый набор аксессуаров, позволяющих организовать рабочее место для записи подкастов и проведения стриминговых трансляций. Высокое качество исполнения, простая установка и настройка, совместимость с разными платформами.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".