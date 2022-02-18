Обзор Roadgid Optima GT. Доступный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

В ключевых российских магазинах эта модель доступна за 11 990 рублей.
Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, картридер, салфетку из микрофибры, различную документацию. Упакован в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы.
Оно идет со сквозной подачей питания. Питающий штекер подключается в основание, так упрощается проведение скрытого монтажа в салоне автомобиля.
Установленным на стекле его можно вращать на 360 градусов. Как пример, можно будет снять происходящее в салоне или диалог с сотрудником ГАИ.
Видеорегистратор оснащен суперконденсатором, обеспечивающим безопасную эксплуатацию в температурном диапазоне от -20 до +70 градусов. Он не подвержен вздутию и возгоранию.
С лицевой стороны объектив с шестью стеклянными линзами. Угол обзора 135 градусов. В углу расположена передовая патч-антенна.
Запись видеофайлов ведет на карту памяти формата microSD. Roadgid Optima GT тестировался с накопителем объемом 256 Гбайт.
Информация выводится на дисплей с диагональю 2.4 дюйма, направленный на сторону водителя. Есть несколько вариантов оформления интерфейса, акцентирующих внимание на информации по камерам и радарам, а также проводимой съемке.
Поддерживает вывод звуковых и голосовых предупреждений. В записи голосовых файлов участвовала Алиса Гримм. Громкость можно регулировать.
По краям от экрана механические кнопки управления, отвечающие за взаимодействие с интерфейсом и быстрые команды.
Общие габариты у корпуса компактные. Он не отнимает полезную площадь лобового стекла и не привлекает внимание со стороны улицы.
Ведется корректировка информатора.
Управление видеосъемкой. Цикл записи. WDR.
Выбор времени начала и завершения ночного режима. В нем можно изменить разрешение, яркость экрана и громкость уведомлений.
Включение точки доступа. Время для задержки включения, отключения дисплея. Выбор заставки и чувствительности G-сенсора.
Проведение базовых настроек системы. Форматирование карты памяти.
Вывод списка файлов с переносом в память смартфона.
Просмотр отснятых файлов. Вывод карты с маршрутом перемещения.
Обновление прошивки и базы данных. Эта процедура проходит в один клик.
Поддерживает систему фильтрации помех AntiCAS. Отсекает ложные срабатывания от датчиков слепых зон, автоматических дверей, вышек сотовой связи, линий ЛЭП.
Производитель регулярно выпускает обновления базы данных. За время тестирования выводились предупреждения по системам, которые были установлены в начале 2022 года.
Хорошо проработали интерфейс. Вывод текущей скорости, типа камеры, разрешённой скорости на участке и силе сигнала. Умеет выводить одновременно данные по двум типам комплексов.