Обзор Roadgid Optima GT. Доступный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Тестируемый сегодня видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором относится к недорогому сегменту. Но при этом Roadgid Optima GT оснащен высокопроизводительным процессором MSTAR и матрицей SONY IMX 307, сопровождается приложением для смартфона и может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне.

Roadgid Optima GT

В ключевых российских магазинах эта модель доступна за 11 990 рублей.

Комплектация

Roadgid Optima GT

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, картридер, салфетку из микрофибры, различную документацию. Упакован в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы.

Roadgid Optima GT

Внешний вид

На лобовом стекле фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Снимается и ставится в него сдвигом, без риска повреждения.

Roadgid Optima GT

Оно идет со сквозной подачей питания. Питающий штекер подключается в основание, так упрощается проведение скрытого монтажа в салоне автомобиля.

Roadgid Optima GT

Установленным на стекле его можно вращать на 360 градусов. Как пример, можно будет снять происходящее в салоне или диалог с сотрудником ГАИ.

Roadgid Optima GT

Видеорегистратор оснащен суперконденсатором, обеспечивающим безопасную эксплуатацию в температурном диапазоне от -20 до +70 градусов. Он не подвержен вздутию и возгоранию.

Roadgid Optima GT

С лицевой стороны объектив с шестью стеклянными линзами. Угол обзора 135 градусов. В углу расположена передовая патч-антенна.

Roadgid Optima GT

Запись видеофайлов ведет на карту памяти формата microSD. Roadgid Optima GT тестировался с накопителем объемом 256 Гбайт.

Roadgid Optima GT

Информация выводится на дисплей с диагональю 2.4 дюйма, направленный на сторону водителя. Есть несколько вариантов оформления интерфейса, акцентирующих внимание на информации по камерам и радарам, а также проводимой съемке.

Roadgid Optima GT

Поддерживает вывод звуковых и голосовых предупреждений. В записи голосовых файлов участвовала Алиса Гримм. Громкость можно регулировать.

Roadgid Optima GT

По краям от экрана механические кнопки управления, отвечающие за взаимодействие с интерфейсом и быстрые команды.

Roadgid Optima GT

Общие габариты у корпуса компактные. Он не отнимает полезную площадь лобового стекла и не привлекает внимание со стороны улицы.

Настройки

Интерфейс меню на русском языке. Все опции отсортированы по четырем тематическим вкладкам. В первой собраны опции управления радар-детектором. Отключаются диапазоны и параметры фильтра скорости.

Roadgid Optima GT

Ведется корректировка информатора.

Roadgid Optima GT

Управление видеосъемкой. Цикл записи. WDR.

Roadgid Optima GT

Выбор времени начала и завершения ночного режима. В нем можно изменить разрешение, яркость экрана и громкость уведомлений.

Roadgid Optima GT

Включение точки доступа. Время для задержки включения, отключения дисплея. Выбор заставки и чувствительности G-сенсора.

Софт

Для Android и iOS доступно бесплатное приложение. С его помощью можно подключиться к видеорегистратору дистанционно.

Roadgid Optima GT

Проведение базовых настроек системы. Форматирование карты памяти.

Roadgid Optima GT

Вывод списка файлов с переносом в память смартфона.

Roadgid Optima GT

Просмотр отснятых файлов. Вывод карты с маршрутом перемещения.

Roadgid Optima GT

Обновление прошивки и базы данных. Эта процедура проходит в один клик.

Roadgid Optima GT

Радар-детектор

Roadgid Optima GT детектирует камеры во всех диапазонах, используемых ГАИ на дорогах России и СНГ. Есть несколько режимов работы. Детектирует различные типы систем, включение СКАТ и КОРДОН.

Roadgid Optima GT

Поддерживает систему фильтрации помех AntiCAS. Отсекает ложные срабатывания от датчиков слепых зон, автоматических дверей, вышек сотовой связи, линий ЛЭП.

Roadgid Optima GT

Производитель регулярно выпускает обновления базы данных. За время тестирования выводились предупреждения по системам, которые были установлены в начале 2022 года.

Roadgid Optima GT

Хорошо проработали интерфейс. Вывод текущей скорости, типа камеры, разрешённой скорости на участке и силе сигнала. Умеет выводить одновременно данные по двум типам комплексов.

Видеозапись

Ведет съемку в разрешении Full HD с высоким битрейтом. Используется связка из процессора MSTAR 8339 и матрицы SONY IMX 307. Высокая детализация съемки в дневное и ночное время.

Дневная съемка Roadgid Optima GT

Ночная съемка Roadgid Optima GT

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRoadgid Optima GT эффективно решает вопрос защиты от штрафов от переносных и стационарных камер и радаров. Информативный дисплей, детальные настройки, суперконденсатор, приложение для смартфона и Wi-Fi модуль, широкий угол обзора, поддержка емких карт памяти, эффективная фильтрация помех, сквозной USB на зарядном устройстве, быстросъемное крепление.
Roadgid Optima GT получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Roadgid Optima GT
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