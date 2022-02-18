Обзор Roadgid Optima GT. Доступный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором

Тестируемый сегодня видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором относится к недорогому сегменту. Но при этом Roadgid Optima GT оснащен высокопроизводительным процессором MSTAR и матрицей SONY IMX 307, сопровождается приложением для смартфона и может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне.

Комплектация

В ключевых российских магазинах эта модель доступна за 11 990 рублей.

Комплект включает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, картридер, салфетку из микрофибры, различную документацию. Упакован в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и особенностям работы.

Внешний вид

На лобовом стекле фиксируется при помощи крепления с вакуумной присоской и прижимной ножкой. Снимается и ставится в него сдвигом, без риска повреждения.

Оно идет со сквозной подачей питания. Питающий штекер подключается в основание, так упрощается проведение скрытого монтажа в салоне автомобиля.

Установленным на стекле его можно вращать на 360 градусов. Как пример, можно будет снять происходящее в салоне или диалог с сотрудником ГАИ.

Видеорегистратор оснащен суперконденсатором, обеспечивающим безопасную эксплуатацию в температурном диапазоне от -20 до +70 градусов. Он не подвержен вздутию и возгоранию.

С лицевой стороны объектив с шестью стеклянными линзами. Угол обзора 135 градусов. В углу расположена передовая патч-антенна.

Запись видеофайлов ведет на карту памяти формата microSD. Roadgid Optima GT тестировался с накопителем объемом 256 Гбайт.

Информация выводится на дисплей с диагональю 2.4 дюйма, направленный на сторону водителя. Есть несколько вариантов оформления интерфейса, акцентирующих внимание на информации по камерам и радарам, а также проводимой съемке.

Поддерживает вывод звуковых и голосовых предупреждений. В записи голосовых файлов участвовала Алиса Гримм. Громкость можно регулировать.

По краям от экрана механические кнопки управления, отвечающие за взаимодействие с интерфейсом и быстрые команды.

Настройки

Общие габариты у корпуса компактные. Он не отнимает полезную площадь лобового стекла и не привлекает внимание со стороны улицы.Интерфейс меню на русском языке. Все опции отсортированы по четырем тематическим вкладкам. В первой собраны опции управления радар-детектором. Отключаются диапазоны и параметры фильтра скорости.

Ведется корректировка информатора.

Управление видеосъемкой. Цикл записи. WDR.

Выбор времени начала и завершения ночного режима. В нем можно изменить разрешение, яркость экрана и громкость уведомлений.

Софт

Включение точки доступа. Время для задержки включения, отключения дисплея. Выбор заставки и чувствительности G-сенсора.Для Android и iOS доступно бесплатное приложение. С его помощью можно подключиться к видеорегистратору дистанционно.

Проведение базовых настроек системы. Форматирование карты памяти.

Вывод списка файлов с переносом в память смартфона.

Просмотр отснятых файлов. Вывод карты с маршрутом перемещения.

Обновление прошивки и базы данных. Эта процедура проходит в один клик.

Радар-детектор

Roadgid Optima GT детектирует камеры во всех диапазонах, используемых ГАИ на дорогах России и СНГ. Есть несколько режимов работы. Детектирует различные типы систем, включение СКАТ и КОРДОН.

Поддерживает систему фильтрации помех AntiCAS. Отсекает ложные срабатывания от датчиков слепых зон, автоматических дверей, вышек сотовой связи, линий ЛЭП.

Производитель регулярно выпускает обновления базы данных. За время тестирования выводились предупреждения по системам, которые были установлены в начале 2022 года.

Видеозапись

Дневная съемка Roadgid Optima GT

Ночная съемка Roadgid Optima GT

Итоги

Хорошо проработали интерфейс. Вывод текущей скорости, типа камеры, разрешённой скорости на участке и силе сигнала. Умеет выводить одновременно данные по двум типам комплексов.Ведет съемку в разрешении Full HD с высоким битрейтом. Используется связка из процессора MSTAR 8339 и матрицы SONY IMX 307. Высокая детализация съемки в дневное и ночное время.Roadgid Optima GT эффективно решает вопрос защиты от штрафов от переносных и стационарных камер и радаров. Информативный дисплей, детальные настройки, суперконденсатор, приложение для смартфона и Wi-Fi модуль, широкий угол обзора, поддержка емких карт памяти, эффективная фильтрация помех, сквозной USB на зарядном устройстве, быстросъемное крепление.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".