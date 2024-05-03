Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором. Обзор и тесты Roadgid Premier 3 2CH

В течение месяца мы активно эксплуатировали и изучали видеорегистратор с радар-детектором Roadgid Premier 3 CH. Это флагманская модель с сигнатурной патч-антенной с защитой от ложных срабатываний, Wi-Fi модулем для управления со смартфона, предустановленным CPL-фильтром, USB-C разъемом для проведения зарядки и светочувствительной матрицей SONY IMX 327 и суперкондесатором для эксплуатации в условиях переменчивого российского климата.

Комплектация

Доступно устройство в разной комплектации, у нас максимальная в которую входит два вида креплений на лобовое стекло, CPL-фильтр, внешняя камера с кабелем подключения, адаптером питания, фиксаторы для кабель-менеджмента, салфетку из микрофибры и отдельно приобретаемый адаптер скрытого подключения Roadgid Cord. Также доступен комплект без второй камер.

Внешний вид

В комплекте идет два вида креплений. Это вакуумная присоска с прижимной ножкой и площадка с 3M-скотчем. Оба поддерживают поворот на 360 градусов.

Используется быстросъемный магнитный способ фиксации. Он надежен и при этом снять его на время парковки можно будет быстро и без риска повреждения.

В основании крепежа находятся разъемы USB-C для подачи питания и коннектор для второй камеры. Блок питания с кабелем длиной 3 метра, доступен сквозной разъем USB, который можно будет использовать для зарядки аксессуаров или смартфона.

Оптимальным же вариантом для постоянной эксплуатации в личном автомобиле будет комплект для скрытого подключения. Его можно скрытно подключить к бортовой цепи питания, а наличие в нем функции защиты аккумулятора от разряда позволяет оставлять подключенным и на время длительной парковки. В комплекте с этим набором идет переходник на разные типы разъемов.

Для видеорегистратора с радар-детектором Roadgid Premier 3 компактен. Лицевая сторона с карбоновой текстурой. Здесь выведен объектив с предустановленным CPL-фильтром, патч-антенна. Фильтр можно вращать, настраивая его положение для устранения бликов от лобового стекла.

На стороне водителя цветной IPS-дисплей. Установлен датчик освещенности, отвечающий за автоматическую подстройку яркости экрана.

На основании слот для карты памяти формата microSD. Данная модель поддерживает накопители с большим объемом. По остальным граням распределены механические кнопки, взаимодействие с интерфейсом реализовано интуитивно.Установлен суперкондесатор, который не подвержен вздутию и возгоранию при эксплуатации в условиях сильных перепадов температур российского климата. Его можно оставлять и

Настройка

Внешняя камера выполнена в защищенном корпусе, длина кабеля ее подключения 5 метров. На экран можно выводить изображение с нескольких камер или приоритетно с одной из двух, например, упростив себе движение задним ходом.Меню управления у Roadgid Premier 3 разделено на четыре вкладки: радар-детектор и GPS-информатор, видеосъемка, ночной режим, общие настройки. Набор опций обширен, позволяя пользователю индивидуально подстроить работу видеорегистратора.

В зависимости от того используется ли вторая камера доступен выбор между Full HD 60 кадров и Quad HD с 30 кадрами. При эксплуатации со второй камерой съемка на двух каналах идет в фиксированном Full HD разрешении.

Во вкладке ночной режим можно выставить отдельные настройки по разрешению, экспозиции, яркости экрана, громкости звука, а также задать время и завершения перехода в него.

Софт

Roadgid Premier 3 оснащен Wi-Fi модулем, позволяющем провести соединение со смартфоном используя фирменное мобильное приложение. Проведение настроек, обновление прошивки, вывод списка отснятых файлов с переносом в память смартфона.

Тесты

Видеорегистратор оснащен сигнатурным радар-детектором. Тестирование велось на трассе и в городе в течение месяца. Отметим малое количество ложных срабатываний в условиях мегаполиса. Дальность детектирования на мобильные триноги была с большим запасом, позволяя по необходимости скорректировать скорость движения избегая получение штрафов. Кордон, Кордон Про и М детектировало в среднем за 500 метров. При детектировании на экран выводится название комплекса и сила сигнала.

Корректно работала система предупреждений на основе базы стационарных точек, которая регулярно обновляется. При приближении к таким фотокомплексам выводится расстояние до него, разрешенная скорость на участке и тип системы. Каждое сопровождается голосовыми подсказками женским голосом Алиса Гримм.

Дневная съемка Roadgid Premier 3 2CH

Ночная съемка Roadgid Premier 3 2CH

День вторая камера Roadgid Premier 3 2CH

Ночь вторая камера Roadgid Premier 3 2CH

Итоги

Тестирование велось при эксплуатации в двухканальном режиме работы. Установлена связка Novatek 96675 и матрицы SONY IMX 327. Качество съемки высокое при разном уровне освещения, номерные знаки остаются читаемыми при движении на высокой скорости.Roadgid Premier 3 2CH – двухканальный видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором с Wi-Fi. Премиальное исполнение и расширенная комплектация, возможность скрытого монтажа в салоне автомобиля, детальные настройки, регулярные обновления базы данных и дистанционное подключение с помощью приложения на смартфоне, конденсатор, съемка в высоком разрешении, точное детектирование.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".