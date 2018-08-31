Обзор роботизированной косилки Robomow RC308

2018-08-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Robomow RC308; [153]
В середине лета мы проводили детальное тестирование робота-газонокосилки Robomow RX20u, рассчитан он был на небольшие участки. Изучаемая сегодня новинка Robomow RC308 справляется с газоном площадью до 800 квадратных метров, а в идеальных до 1500. Как заверяет сам производитель, эта модель позиционируется как экономичная и аккуратная. Здесь реализован режим охватывания кромки газона.

Robomow RC308

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Robomow RC308 обзор

Комплектация

Поставляется в массивной ярко-желтой коробке с изображением косилки и данными по ее техническим характеристикам. Здесь же можно обратить внимание на двухлетнюю гарантию и возможность задать до 6 зон. Комплект включает базовую станцию, кабель с пультом ДУ, колышки, кабель для разметки, подробную инструкцию по установке и гарантийный талон.

Внешний вид

Несмотря на увеличенную площадь рекомендованного газона, габариты у Robomow RC308 по сравнению с рассмотренными ранее роботами, увеличились незначительно.

Robomow RC308

Технологичный дизайн с ровными линиями и плавными переходами. В оформлении преобладает темно-зеленый цвет.

Robomow RC308

Можно обратить внимание на наличие выступающих бортов справа и слева, за счет них стало возможным установить нож, лезвия которого захватывают пространство больше, чем ширина между основными колесами.

Robomow RC308

С фронтальной стороны Robomow RC308 колесо, зафиксированное на шарнире. Маневренность у этого робота лучше, как и проходимость. Ведущая группа колес с грунтозацепами.

Robomow RC308

Пользователь сможет провести тонкую настройку высоты кошения. Поворотный регулятор расположен с краю.

Robomow RC308

На верхней крышке выведен LCD-дисплей, отображающий техническую информацию и общие данные. Под ним контакты датчика дождя.

Robomow RC308

Панель управления выполнена из группы прорезиненных механических кнопок с нанесенной на них маркировкой. По центру окрашенная в красный цвет кнопка STOP.

Robomow RC308

Под бортиком скрывается механический выключатель, позволяющий полностью отключить питание газонокосилки.

Robomow RC308

Эта модель также может двигаться как вперед, так и назад. За поворот отвечает основная группа колес.

Robomow RC308

Робот оснащен встроенным динамиком, выводящим звуковые предупреждения в ряде сценариев, представляющих угрозу.

Robomow RC308

Вес у него достаточно легкий, составляет 11.4 кг. С места на место переносить можно без затруднений, а это может потребоваться при наличии дополнительных зон для кошения.

Robomow RC308

Софт

Как и рассмотренная ранее модель, Robomow RC308 оснащен Bluetooth модулем, позволяющем проводить сопряжение со смартфоном. После регистрации и добавления в аккаунт серийного номера робота, открывается главный экран, позволяющий в один клик запустить один из двух режимов автоматического кошения, активировать ручное управление, запланировать кошение по расписанию, просмотреть заряд батареи, остановить кошение, вернуть на базу и перейти в настройки.

Robomow RC308

Robomow RC308

При регулярной эксплуатации сам процесс кошения можно автоматизировать, выбрав дни и время запуска. Также можно выбрать нужный из списка сценариев кошения при наличии нескольких зон.

Robomow RC308

Robomow RC308

Режим ручного управления напоминает управление радиоуправляемой игрушкой. По умолчанию косилка перемещается без вращения ножей. Ножи включаются, активировав иконку снятия блокировки. Так владелец сможет обработать неразмеченные участки или дополнительно пройти участки внутри рабочей зоны.

Robomow RC308

Robomow RC308

Доступен детальный набор настроек, позволяющий провести тонкую работу робота. Здесь же добавляются дополнительные зоны.

Тесты

Перед началом эксплуатации нужно будет определиться с местом расположения базовой станции для подзарядки, соответствующие подсказки есть в комплектной инструкции. После этого проводится разметка участка для кошения. В этой модели дополнительно появился блок контроля станции.

Robomow RC308

Одним из условий для ровного заезда робота Robomow RC308 на базовую станцию является необходимость создания прямого участка без изгибов кабеля. Сама станция фиксируется к земле металлическими колышками.

Robomow RC308

Встроенный аккумулятор дает возможность автономной работы в течение часа. Тут используется эффективный ионно-литиевый аккумулятор с литий-феррофосфатным катодом. Обеспечивается увеличенное количество циклов разрядки и зарядки.

Robomow RC308

В этот раз на своем участке мы провели разметку дополнительных сепаратных зон. Наличие бетонных дорожек требует ручного переноса робота на этот участок. После завершения кошения он возвращался на зарядную станцию. Процесс этот несложный. Если заранее продумать организацию участка, можно будет сделать самостоятельный проход для робота в дополнительные участки.

Robomow RC308

Как показала практика тестов, он отлично справляется с обработкой периметра, не оставляя нескошенных границ. Ручное удаление скошенной травы не нужно, она мульчируется и в последующем выступает питательной основой для газона.

Robomow RC308

С безопасностью тоже все в порядке. При столкновении с препятствием, вращение ножей останавливается, и робот меняет направление своего движения.

Robomow RC308

Robomow RC308 нам определенно понравился. В течение июля и августа он справлялся с кошением травы на домовом участке, не требуя к себе внимания. Результат его работы: ровный газон без видимых сухих остатков травы. Удачная конструкция и расположение ножа положительно отразились как на качестве кошения, так и обработке границ.

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