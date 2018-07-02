Обзор Robomow RX20u. Робот-газонокосилка для небольших участков

2018-07-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Robomow RX20u; [307]
Все чаще на российских дачах и приусадебных вместо картофельных плантаций предпочтение отдается газона. Изумрудные и сочные поляны, сделанные своими руками. Но вся эта красота, как и овощные грядки, требует от владельца внимания и должного ухода. Неудивительно, что со временем появились технологичные решения, позволяющие автоматизировать этот процесс и освободить время. Роботы-газонокосилки мы уже изучали в рамках «Лаборатории», сегодня продолжая обзор актуальных моделей среди представленных на российском рынке, поделимся опытом эксплуатации Robomow RX20u.

Robomow RX20u

Модель ориентирована на массового пользователя с газоном площадью до 200 квадратных метров. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Robomow RX20u обзор

Комплектация

Покупатель получает Robomow RX20u в коробке из плотного картона с изображением косилки и данными по её характеристикам. Комплект включает четыре металлических колышка для базы, саму базу с оголовком, кабель для разметки контура, пластиковые колышки, блок питания, клеммы под провода, руководство пользователя на русском и гарантийный талон.

Robomow RX20u

Внешний вид и особенности

Robomow RX20u относится к младшей серии. В сравнении с протестированной ранее Robomow RS612, она на порядок компактнее.

Robomow RX20u

При выборе газонокосилки рекомендуем придерживаться рекомендаций производителей и в расчет брать площадь участке. Для лучшего результата площадь газона должна быть меньше, чем рекомендованная. При таком подходе будет поддерживаться равномерность и будут отсутствовать необработанные островки.

Robomow RX20u

Компактные габариты добавляют маневренности и проходимости. Движение обеспечивает пара прорезиненных колес с грунтозацепами.

Robomow RX20u

Robomow RX20u

Двигаться робот может, как вперед, так и назад. Плюс осуществляются повороты вокруг оси. Проходимость достаточно хорошая.

Robomow RX20u

С тыльной стороны есть выемка, которую можно будет использовать для переноски косилки с места на место. Вес 11.5 килограммов.

Robomow RX20u

Крышка съемная под ней расположен кислотная аккумуляторная батарея и начинка. За время длительных тестов разбор корпуса нам не потребовался.

Robomow RX20u

Для регулировки высоты кошения у Robomow RX20u на боковой грани есть поворотная ручка.

Robomow RX20u

Robomow RX20u

Сверху пара механических кнопок и несколько светодиодных индикаторов с маркировкой. С помощью них можно активировать режим кошения и остановить работу. При наличии кустарников, нажатие на кнопку аварийной остановки, бывало, происходило самопроизвольно.

Robomow RX20u

Для кошения используется металлический нож. При необходимости он может быть снят для заточки.

Robomow RX20u

В комплекте с роботом идет базовая станция. Выполнена она в виде прорезиненной площадки со съемным оголовком. К ней подключается блок питания и контур.

Robomow RX20u

Есть блок со съемным ключом, при его извлечении активировать кошение не представляется возможным. Это дополнительная защита от детей и угона.

Эксплуатация и тесты

Для начала от пользователя потребуется провести разметку территории с помощью комплектного кабеля, прижимая его по периметру рабочей с помощью пластиковых колышков. На одном участке можно организовать две отдельные зоны. В комплектной инструкции подробно описаны особенности разметки и рекомендации. Сделать это можно будет самостоятельно без посторонней помощи. Остается подать питание и концы контура к оголовку.

Robomow RX20u

Управление Robomow RX20u можно осуществлять с помощью кнопок на корпусе или установив приложением на смартфон, работающий на iOS или Android. После добавления серийного номера, проводится синхронизация по Bluetooth.

Robomow RX20u

В главном окне программы можно будет активировать процесс кошения, просмотреть оставшийся заряда, остановить работу, вернуть на базу или активировать ручное управление.

Robomow RX20u

Есть настройки, в которых частности, создается сценарий автоматического запуска с выбором времени старта для всей недели в отдельности. Тут же можно выбрать дни, когда кошение проводится не будет, например, в выходные, когда газон используется для отдыха домочадцами.

Robomow RX20u

Поддерживается режим ручного управления, позволяющий перемещать косилку по территории, как с включенными ножами, так и без кошения.

Robomow RX20u

Robomow RX20u мы эксплуатировали в течение длительного времени на приусадебном участке. На полную обработку до равномерного результата потребовалось около двух трех дней, связано с большой площадью газона.

Robomow RX20u

В дальнейшем полученный результат уже поддерживалась с минимальным количеством пропущенных мелких зон. У этой модели датчик, контролирующий контур расположен только с одной стороны корпуса, из-за такой особенности он может выезжать за пределы контура, стоит учитывать этот момент при установке контура.

Robomow RX20u

Обслуживание и удаление скошенной травы не требовалось. Эффект «сухого сена» не наблюдался. Косилка двигается в разных направлениях, охватывая постепенно основную площадь рабочей зоны. На зарядку встает самостоятельно.

Robomow RX20u

При переворачивании или изменении положении срабатывает система безопасности, суть которой заключается в остановке вращения ножей и вывода звукового предупреждения. Есть небольшой временно интервал, когда ножи продолжают вращаться до полной остановки по инерции.

Robomow RX20u

Итоги по Robomow RX20u

Robomow RX20u станет хорошим выбором для газонных участков до примерно 5 соток. Компактные размеры, поддержка дистанционного управления, простота установки, возможность разметки двух отдельных зон, хорошая проходимость, невысокий уровень шума, запуск по расписанию, кислотная аккумуляторная батарея, регулировка высоты скашивания, защита от кражи и детская блокировка.

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