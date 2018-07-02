Обзор Robomow RX20u. Робот-газонокосилка для небольших участков

Все чаще на российских дачах и приусадебных вместо картофельных плантаций предпочтение отдается газона. Изумрудные и сочные поляны, сделанные своими руками. Но вся эта красота, как и овощные грядки, требует от владельца внимания и должного ухода. Неудивительно, что со временем появились технологичные решения, позволяющие автоматизировать этот процесс и освободить время. Роботы-газонокосилки мы уже изучали в рамках «Лаборатории», сегодня продолжая обзор актуальных моделей среди представленных на российском рынке, поделимся опытом эксплуатации Robomow RX20u.

Robomow RX20u обзор

Модель ориентирована на массового пользователя с газоном площадью до 200 квадратных метров. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает Robomow RX20u в коробке из плотного картона с изображением косилки и данными по её характеристикам. Комплект включает четыре металлических колышка для базы, саму базу с оголовком, кабель для разметки контура, пластиковые колышки, блок питания, клеммы под провода, руководство пользователя на русском и гарантийный талон.

Внешний вид и особенности

Robomow RX20u относится к младшей серии. В сравнении с протестированной ранее Robomow RS612, она на порядок компактнее.

При выборе газонокосилки рекомендуем придерживаться рекомендаций производителей и в расчет брать площадь участке. Для лучшего результата площадь газона должна быть меньше, чем рекомендованная. При таком подходе будет поддерживаться равномерность и будут отсутствовать необработанные островки.

Компактные габариты добавляют маневренности и проходимости. Движение обеспечивает пара прорезиненных колес с грунтозацепами.

Двигаться робот может, как вперед, так и назад. Плюс осуществляются повороты вокруг оси. Проходимость достаточно хорошая.

С тыльной стороны есть выемка, которую можно будет использовать для переноски косилки с места на место. Вес 11.5 килограммов.

Крышка съемная под ней расположен кислотная аккумуляторная батарея и начинка. За время длительных тестов разбор корпуса нам не потребовался.

Для регулировки высоты кошения у Robomow RX20u на боковой грани есть поворотная ручка.

Сверху пара механических кнопок и несколько светодиодных индикаторов с маркировкой. С помощью них можно активировать режим кошения и остановить работу. При наличии кустарников, нажатие на кнопку аварийной остановки, бывало, происходило самопроизвольно.

Для кошения используется металлический нож. При необходимости он может быть снят для заточки.

В комплекте с роботом идет базовая станция. Выполнена она в виде прорезиненной площадки со съемным оголовком. К ней подключается блок питания и контур.

Эксплуатация и тесты

Есть блок со съемным ключом, при его извлечении активировать кошение не представляется возможным. Это дополнительная защита от детей и угона.Для начала от пользователя потребуется провести разметку территории с помощью комплектного кабеля, прижимая его по периметру рабочей с помощью пластиковых колышков. На одном участке можно организовать две отдельные зоны. В комплектной инструкции подробно описаны особенности разметки и рекомендации. Сделать это можно будет самостоятельно без посторонней помощи. Остается подать питание и концы контура к оголовку.

Управление Robomow RX20u можно осуществлять с помощью кнопок на корпусе или установив приложением на смартфон, работающий на iOS или Android. После добавления серийного номера, проводится синхронизация по Bluetooth.

В главном окне программы можно будет активировать процесс кошения, просмотреть оставшийся заряда, остановить работу, вернуть на базу или активировать ручное управление.

Есть настройки, в которых частности, создается сценарий автоматического запуска с выбором времени старта для всей недели в отдельности. Тут же можно выбрать дни, когда кошение проводится не будет, например, в выходные, когда газон используется для отдыха домочадцами.

Поддерживается режим ручного управления, позволяющий перемещать косилку по территории, как с включенными ножами, так и без кошения.

Robomow RX20u мы эксплуатировали в течение длительного времени на приусадебном участке. На полную обработку до равномерного результата потребовалось около двух трех дней, связано с большой площадью газона.

В дальнейшем полученный результат уже поддерживалась с минимальным количеством пропущенных мелких зон. У этой модели датчик, контролирующий контур расположен только с одной стороны корпуса, из-за такой особенности он может выезжать за пределы контура, стоит учитывать этот момент при установке контура.

Обслуживание и удаление скошенной травы не требовалось. Эффект «сухого сена» не наблюдался. Косилка двигается в разных направлениях, охватывая постепенно основную площадь рабочей зоны. На зарядку встает самостоятельно.

При переворачивании или изменении положении срабатывает система безопасности, суть которой заключается в остановке вращения ножей и вывода звукового предупреждения. Есть небольшой временно интервал, когда ножи продолжают вращаться до полной остановки по инерции.

Итоги по Robomow RX20u

Robomow RX20u станет хорошим выбором для газонных участков до примерно 5 соток. Компактные размеры, поддержка дистанционного управления, простота установки, возможность разметки двух отдельных зон, хорошая проходимость, невысокий уровень шума, запуск по расписанию, кислотная аккумуляторная батарея, регулировка высоты скашивания, защита от кражи и детская блокировка.