Обзор SHO-ME QUATTRO SIGNATURE. Сигнатурный радар-детектор с дисплеем

Сегодня у нас на тестах флагманский радар-детектор SHO-ME QUATTRO SIGNATURE сезона 2019 года. В отличие от большинства рассмотренных ранее моделей, он оснащен информативным ЖК-дисплеем. Помимо этого, обладает мощным фильтром защиты от помех и может похвастать высокой чувствительностью. У нас появилась возможность первыми провести его тестирование в условиях трассы и мегаполиса и поделиться с вами опытом эксплуатации.

SHO-ME QUATTRO SIGNATURE обзор

Продажи в России уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 7490 рублей.

Комплектация

Поставляется радар-детектор в коробке, оформленной в фирменных цветах компании. Изучив информацию на коробке, можно будет составить полное представление по характеристикам и особенностям его работы.

В комплекте покупатель получает зарядное устройство в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Визуально SHO-ME QUATTRO SIGNATURE отличен от привычного формата радар-детектор, скорее напоминая компактный видеорегистратор.

В этой модели отказались от габаритной антенны в пользу высокочувствительной фазированной решетки. Применен супергетеродинный тип приема с двойным преобразователем частоты.

Как и говорили вначале, со стороны водителя расположен цветной дисплей. На него выводятся данные по режимам работы, активным диапазонам, времени и скорости, а также данным по излучению и типам камер.

Все важные данные дублируются внятными голосовыми подсказками. Громкость можно отрегулировать, подобрав оптимальный под свои предпочтения.

Изображение на экране хорошо читается под разными углами обзора, как в дневное, так и ночное время.

Сама форма радар-детектора позволяет провести скрытый монтаж в салоне автомобиля, спрятав его в районе салонного зеркала, не привлекая внимания со стороны улицы, а также обеспечив оптимальное качество приема.

За управление отвечают четыре механические кнопки, расположенные справа и слева. Они хорошо определяются слепым методом. Также для удобства, маркировка у них нанесена с фронтальной стороны.

На фронтальной стороне помимо патч-антенны, нанесен логотип производителя и название модели. Поверхность глянцевая.

Для удобства проведения скрытого монтажа, гнездо питания выведено сверху. Коннектор Г-образный. Есть хороший запас по длине кабеля. Проведя скрытый монтаж, можно будет не снимать радар-детектор на время длительной парковки.

На стекло устанавливается при помощи крепления с вакуумной присоской. Владелец сможет изменять угол наклона и поворачивать его вокруг оси.

Настройки

Подключение к компьютеру для обновления прошивки проводится через microUSB на левой грани. В комплекте уже предусмотрен кабель для осуществления этой процедуры.Несмотря на то, что SHO-ME QUATTRO SIGNATURE начинает работать сразу после покупки и подключения питания, здесь также предлагаются детальные ручные настройки. Опции выводятся в виде списка, это еще одно весомое преимущество полноценного дисплея.

В настройках изменяется громкость, активируется автоприглушение, выключаются диапазоны, отключаются отдельные комплексы.

Предлагается тонкая настройка каждого из режимов. Есть настройки для порогов скорости движения и превышения.

Также проводится тонкая настройка GPS-информатора.

Тесты

SHO-ME QUATTRO SIGNATURE использует сигнал российской ГЛОНАСС и GPS. Такое дублирование заметно ускоряет время на холодный старт и поиск спутников. Точность определения местоположения и скорости высокая. Перед началом эксплуатации и в последующем рекомендуем проводить обновление базы точек и прошивки. Наполнение хорошее, выводились уведомления по системам, установленным летом текущего года.

Выводятся голосовые предупреждения по камерам контроля выделенной линии, стоп полосы на перекрестках и другим типам систем. Для АВТОДОРИЯ ведется учет точек входа и выхода с участка контроля, а также расчет средней скорости. Поведение информатора можно будет настроить.

Используются передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных систем. Во время работы проводится постоянная сверка принимаемого сигнала с базой сигнатур. Достигнута высокая точность детектирования с заблаговременным выводом предупреждений.

За время длительных тестов мы не встречали переносных камер, по которым не выводились предупреждения. Дальность расположения можно будет определить с помощью шкалы силы сигнала изучения.

Детектируются ИСКРА, КОРДОН, КРИС, РОБОТ, КРЕЧЕТ, СКАТ, СТРЕЛКА и другие. Также сигнатурные технологии тут применяются для эффективной фильтрации помех от датчиков в системах безопасности автомобилей, вышек сотовой связи, датчиков в автоматических парковках и дверях, а также линий ЛЭП. В завершении отметим возможность добавления стационарных точек.

Итоги по SHO-ME QUATTRO SIGNATURE

SHO-ME QUATTRO SIGNATURE станет правильным выбором для тех, кто при выборе радар-детектора не готов мириться с компромиссами. Перед нами устройство флагманского уровня с высокой точностью детектирования, информативным дисплеем, эффективным фильтром помех и частым обновлением базы стационарных точек. Сбоев и проблем за время тестирования выявлено не было.