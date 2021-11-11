Обзор STARWIND SPM7166. Доступный планетарный миксер с чашей на 5,5 л.

Если вы любите готовить различные мучные изделия с заварным кремом, взбитыми сливками и не только, то вы и без нас понимаете, что планетарный миксер — это устройство, которое позволит снять с себя большую часть рутинного процесса в кулинарии. Сегодня мы проведем тестирование модели STARWIND SPM7166, обладающей мощностью в 1600 Вт, комплектом из трех насадок и вместительной чашей на 5,5 литров.

Комплектация

STARWIND SPM7166 поставляется в цветной коробке с описанием основных преимуществ модели. Внутри нее находятся сам планетарный миксер, прозрачная защитная крышка, три вида насадок, силиконовая лопатка и руководство пользователя.

Внешний вид

STARWIND SPM7166 имеет аккуратные обтекаемые формы, благодаря которым он выглядит небанально и способен вписаться в любой интерьер.

Данный миксер можно приобрести в расцветке хамелеон. Его покрытие глянцевое, но любые загрязнения легко протирается со всей области. Также у модели есть брат-близнец под названием STARWIND SPM7168, выполненный в зеленом цвете.

Корпус миксера изготовлен полностью из пластика. По этой причине STARWIND SPM7166 весит всего 4.8 кг. Для большей устойчивости планетарный он крепится на 6 присосках.

На боковой стороне есть отверстия, служащие для вывода отработанного теплого воздуха.

Объем чаши составляет 5,5 литров. Она выполнена из нержавеющей стали и ее можно спокойно мыть в посудомоечной машине. Боковые стенки довольно толстые.

Чтобы зафиксировать чашу необходимо повернуть ее по часовой стрелке в сторону фиксатора Lock.

Управление планетарным миксером осуществляется с помощью одного элемента — ручки регулятора скоростей. Всего имеются 6 скоростей. Также есть импульсивным режим. Для его активации нужно повернуть ручку в левую сторону. В таком случае будет запушена максимальная скорость, которая будет работать до тех пор, пока вы обратно не отпустите ручку. В этот момент она автоматически вернется в положение «0».

Верхняя часть конструкции поднимается под углом около 45 градусов. Для этого необходимо нажать на рычажок, находящийся по центру.

Сами насадки тоже крепятся более чем просто. Достаточно совместить насечки насадки со шпинделем и повернуть ее против часовой стрелки до щелчка.

В комплект поставки входят три вида насадок: лопатка, венчик и крюк. Первый служит для для перемешивания различных компонентов, второй взбивания чего-либо, а третий замеса теста.

Защитная крыша из прозрачного пластика крепится к верхнему моторному отсеку. Она держится за счет трех силиконовых фиксаторов.

Тесты

В целом, STARWIND SPM7166 производит впечатление добротного планетарного миксера с качественной сборкой, особенно учитывая его стоимость.Мощность планетарного миксера составляет 1600 Вт. Для проверки работы каждой насадки мы сделали три отдельных теста. Максимальное количество ингредиентов в чаше не должно превышать 1.5 кг.Время непрерывной работы составляет до 6 минут. Также, чтобы мотор миксера остыл, перерыв между рабочими циклами должен быть не меньше 10 минут, а лучше все 15 минут, ведь перегрев мотора является одной из самых частых причин выхода из строя планетарных миксеров.

Для начала мы взяли насадку-венчик и попытались взбить несколько белков весом 160 грамм. Для этого была выставлена 6 скорость.

Спустя 2 минуты вышел густой плотный крем.

Теперь можно, к примеру, запечь безе в духовке при 100°C за 1 час. Для этого остается повторно включить миксер и добавить сахар на свой вкус через окошко в прозрачной защитной крышке.

Чтобы оценить работу насадки для смешивания, мы взяли 1.2 кг отваренной картошки. Весь процесс работы производился на первой скорости.

Спустя 3 минуты вышло идеальное пюре. После этого можно на свое усмотрение добавить молоко и масло и еще на пару минут запустить миксер.

Наконец речь пойдет о самом главном — замешивании теста. Мы взяли 240 мл теплой воды, разбили одно яйцо, добавили соль и высыпали 500 грамм пшеничной цельнозерновой муки. Для начала мы около 2 минут замешивали все содержимое на 1 скорости, далее увеличили скорость до 3 и продолжали все вымешивать около 6 минут. После этого дали 20 минут тесту отдохнуть и продолжили все вымешивать еще 6 минут на той же 3 скорости.

В результате у нас вымесилось отличное густое эластичное тесто.

Итоги

Starwind SPM7166 – показал себя, как добротный планетарный миксер, который способен справиться со всеми перед ним поставленными задачами. У него привлекательный внешний вид, достаточно мощный мотор, богатая комплектация, большой объем чащи и невысокий ценник. За время тестирования явных недостатков выявлено не было.