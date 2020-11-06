Обзор STARWIND SPM7161/7167/7169. Лучший планетарный блендер для теста

За последние несколько недель мы рассматривали сразу несколько моделей миксеров, рассчитанных на готовку коктейлей и смузи. Но миксеры выступают и помощниками во время готовки более сложных блюд. Как пример изучаемый сегодня планетарный STARWIND SPM7167 позволяет замешивать тесто для выпечки, взбивать крем и мешать соусы. Для таких сценариев эксплуатации подобный формат исполнения будет эффективнее.

STARWIND SPM7167

К моменту публикации его уже можно свободно приобрести в российских магазинах.

STARWIND SPM7167 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Стартовый набор включает силиконовую лопатку, три насадки, чашу, крышку для чаши, руководство пользователя и гарантийный талон.

STARWIND SPM7167

Внешний вид

Вышел миксер в трех вариантах исполнения. У нас на тестах фиолетовый. Выглядит эффектно. Внешние поверхности не маркие.

STARWIND SPM7167

В основе используется пластик. Сборка проведена качественно. Для устойчивого расположения на основание добавлены группа присосок.

STARWIND SPM7167

На боковой грани выведен барабан регулировки скорости вращения с шестью отметками. Отдельно выведен реверс. Периметр подсвечивается.

STARWIND SPM7167

Верхняя часть у STARWIND SPM7167 откидная для упрощения установки насадки и чаши. Есть механический фиксатор положения.

STARWIND SPM7167

Важной составляющей является чаша из нержавеющей стали. На боковой ее грани есть ручка под удобный хват. Ставится в нишу на основании.

STARWIND SPM7167

Для предотвращения появления царапин в комплекте идет лопатка с силиконом. Объем 5.5 литров.

STARWIND SPM7167

Также есть пластиковая крышка с окошком для добавления ингредиентов в ходе замешивания. С ней тесто не будет разбрыгиваться.

STARWIND SPM7167

В комплекте с миксером идут три насадки из стали. Это венчик для взбивания, крючок и лопатка для теста.

STARWIND SPM7167

Длина кабеля подключения 1.2 метра. Питание подается через евровилку с заземлением.

Тесты

STARWIND SPM7167

Мощность STARWIND SPM7167 составляет 1600 Вт. На первых трех уровнях работает тихо, при выходе на максимальные обороты издает равномерный нераздражающий гул.

STARWIND SPM7167

Управление просто и интуитивное. После установки моторной головки в закрытое положение остается повернуть регулятор, выбрав нужную скорость вращения.

Тесто для пирожков.

В чашу засыпали воду, соль, яйцо и муку. Для замешивания использовался крючок. За 5 минут получили равномерно замешанный комок теста. Без крупных комочков, к рукам не прилипало.

Картофельное пюре

Хорошо себя показала для замешивания картофельного пюре. Для готовки потребуется предварительно отваренный картофель. К нему добавили сливочное масло и молоко. Для замешивания использовалась лопатка. Воздушное картофельное пюре с однородной массой.

Взбитые сливки

Здесь нам потребуется венчик. В чашу заливаем сливки. Начинаем с минимальной скорости, постепенно увеличивая ее до максимальной. Полученные взбитые сливки хорошо держали форму. Можно использовать для приготовления десертов.

STARWIND SPM7167

Обслуживать миксер не сложно. Внешние поверхности можно протирать влажной салфеткой. Чашу и насадки в свою очередь удобнее очистить в посудомоечной машине.

Итоги по STARWIND SPM7167

Золото. Выбор редакции MegaObzorSTARWIND SPM7167 станет оптимальным вариантом миксера для замешивания теста, кремов и соусов. Объемная чаша, три насадки в комплекте, лопатка для удаления остатков теста, привлекательный внешний вид, плавная регулировка скорости вращения, крышка для чаши, умеренный шум при работе на максимальных оборотах.
STARWIND SPM7167 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы STARWIND SPM7167
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