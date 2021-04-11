Обзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксер

Сегодня в центре внимания у нас будет планетарный миксер STARWIND SPM8183 с мощностью 1600 Вт. Этот обзор будет интересен тем, кто выпекает и готовит десерты дома, хотя спектр применения этим не ограничен. Сопровождается устройство тремя насадками, емкой чашей и регулируемой скоростью вращения.

STARWIND SPM8183 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя его стоимость составляет 7 990 рублей.

Комплектация

На гранях коробки приведены изображения комплектующих и список ключевых преимуществ. Комплект включает чашу, крышку для чаши, силиконовую лопатку, венчик для взбивания, крюк для теста, насадку-лопатку, различную документацию и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус серебристого цвета. Это классическая конструкция с высоким качеством исполнения.

Ключевые элементы корпуса выполнены из металла. Запас по прочности и задел на долговечную эксплуатацию.

На правой грани расположен барабан регулировки мощности вращения. По его периметру зона со светодиодной подсветкой синего цвета.

Диапазон регулировки широкий. Смена скоростей проходит плавно.

Внешняя часть корпуса выполнена из пластика. Общие габариты с учетом того, что относится к планетарному типу, у него компактные.

Верхний блок подъемный. Для смены его положения на боковой грани выведен механический рычаг.

В комплекте с STARWIND SPM8183 идет металлическая чаша объемом 7 литров. Для повышения удобства у нее есть ручка.

Ставится и снимается в основание небольшим поворотом. Фиксируется внутри паза.

Механизм фиксации насадок из металла. Внутри подпружиненный механизм, обеспечивающий прижим.

Насадки и аксессуары

На основании шесть ножек-присосок. Они дают устойчивое размещение на столешнице. Подключается к евророзетке с заземлением.Все насадки тут выполнены из металлического сплава. Объединяет их схожее исполнение хвостовика.

Это венчик для взбивания.

Насадка-лопатка.

Насадка-крючок.

Тесты

Итоги по STARWIND SPM8183

Есть пластиковая крышка для чаши. Ее установка на чашу предотвращает разбрызгивание.Силиконовая лопатка.Мощность мотора у STARWIND SPM8183 составляет 1600 Вт. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 0 до 6. Отдельно доступен импульсный режим. Общее управление работой миксера простое, разобраться будет несложно. Плюс в комплекте предусмотрели инструкцию. Сборка с установкой чаши и фиксации насадок проходит интуитивно. Последующее обслуживание тоже не вызвало затруднений.Чаще всего планетарные миксеры приобретаются для замешивания теста. Мы в ходе тестов готовили тесто для пиццы и пельменей. Проходит готовка теста засыпанием необходимых компонентов. Далее с помощью насадки-крючка включаем последовательно до среднего положения барабана регулировки скорости. Тесто вымешивается равномерно, не липнет к рукам.Отдельно проверили взбивание сливок с помощью венчика. Результатом остались довольны. Воздушная консистенция. В нем можно будет готовить кремы и соусы.Помимо выпечки и десертов, хорошо себя показал в финальном этапе готовки пюре. Отваренный картофель, молоко, сливочное масло с насадкой-лопаткой. В отличие от толкушки, не требуется усилий, само же пюре получается воздушным и без комочков.В завершение поделимся опытом по вымешиванию фарша. После пропускания мяса через мясорубку в планетарном миксере, его можно не только перемешать со специями и дополнительными компонентами, но и насытить кислородом.STARWIND SPM8183 станет хорошим выбором при поиске планетарного миксера для домашней эксплуатации, упростив процесс подготовки теста, крема, соусов, пюре и других блюд, требующих замешивания. Привлекательный внешний вид, хорошая комплектация, емкая чаша, надежная конструкция и мощность 1600 Вт.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".