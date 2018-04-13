Обзор STARWIND STB7586. Недорогой стационарный блендер

2018-04-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - STARWIND STB7586; [117]
Продукция компании STARWIND в рамках «Лаборатории» мы уже рассматривали. Опыт тестов позволяет отнести эту бытовую технику к категории «нормальных вещей за адекватные деньги». Тестируемый сегодня погружной блендер STARWIND STB7586 получил дополнительную бутылочку с поилкой.

STARWIND STB7586

К моменту публикации продажи стационарного блендера уже стартовали, список предложений мы собрали для вас в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением устройства в сборе и данными по её конструктивным особенностям.

STARWIND STB7586

Комплект включает чашу, основание, пластиковую бутылочку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

STARWIND STB7586 выполнен в компактном корпусе. Состоит он из пластикового основания и стеклянной чаши.

STARWIND STB7586

На чаше есть удобная ручка для удобной переноски. В комплект входит крышка с резиновым уплотнителем.

STARWIND STB7586

За управление отвечает регулятор мощности оборотов. Периметр регулятора подсвечивается. Стоит основной блок на нескольких ножках с присосками. Во время работы не смещается, положение устойчивое.

STARWIND STB7586

В верхней зоне элементы, соединяющие его с чашей. Ножи металлические.

STARWIND STB7586

В комплекте со STARWIND STB7586 идет пластиковая чашка объемом 0.8 литра. Она пригодится для того спортивных коктейлей и напитков, которые можно будет брать с собой или хранить после готовки в холодильнике. Крышка этой бутылки с пластиковой ручкой и заглушкой. По краям углубления для удобного хвата.

Тесты

Перед первой эксплуатации чаша и бутылочка были промыты теплой водой без использования абразивных средств. После высушивания прибор будет готов к эксплуатации. Собирается и управляется прибор интуитивно. Шум во время работы умеренный.

Лед

STARWIND STB7586 хорошо справляется с колкой льда. В чашу были погружены несколько кубиков. Получаем раскрошенный лед, который можно использовать в дальнейшем для приготовление коктейлей.

Молочный коктейль

Классический тест с подготовкой коктейля, состоящего из молока, пломбира и кусочков банана проведен успешно.

Коктейль из цитрусовых

STARWIND STB7586

В нем мы используем ранее подготовленный лед. Апельсины и лимон были очищены от цедры и пропущены в блендере до получения однородной массы. Остается добавить лед и газированную воду.

STARWIND STB7586

Томаты

Нарезаем мелко помидоры, погружаем в чашу. На выходе получили жидкую томатную массу с вкраплениями зерен и кусочков шкурки. В дальнейшем её можно использовать для подготовки соусов и более сложных блюд.

Итоги по STARWIND STB7586

STARWIND STB7586 станет хорошим выбором стационарного блендера при ограниченном бюджете на покупку. Использовать его можно для подготовки коктейлей, смузи, порционного супа-пюре, соусов и колки льда. При покупке стоит брать в расчет объем основной чаши, но модели с большим объемом будут заметно дороже.

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