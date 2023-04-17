Обзор SVEN IC-302. Недорогая веб-камера с микрофоном…

Изучаемая сегодня веб-камера SVEN IC-302 в российских магазинах можно приобрести за 600 рублей. Это решение для задач базового уровня, поддерживающего передачу изображение в разрешении 640х480 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. Она оснащена микрофоном, LED-подсветкой и ножкой с поворотом на 360 градусов.

Комплектация

Упакована в коробку из прозрачного пластика с подложкой из картона на который нанесены логотип бренда и технические данные. Комплект включает документацию на русском языке.

Внешний вид

Компактное исполнение в корпусе из черного пластика. Составной частью корпуса является ножка, на которой камеру можно вращать на 360 градусов.

Она раскладывается, позволяя устойчиво установить не только на ровной поверхности, но и на мониторе. На внутренней ее стороне винтовое отверстие для фиксации на треноге или других крепежах.

Оснащена объективом с настраиваемым фокусом. Проходит этот процесс вручную поворачивая в стороны.

По краям от объектива размещено шесть светодиодов, используемых для подсветки при эксплуатации в плохо освещенном помещении. Включается и выключается с помощью переключателя на обратной стороне корпуса SVEN IC-302.

Подключается с помощью кабеля длиной 1.5 метра. Для работы задействует USB и аудиоразъем для микрофона.

Тесты

Тест веб-камеры SVEN IC-302

Итоги

Веб-камеру тестировали на MacOS и Windows, определилась автоматически сразу после подключения, не требуя дополнительную настройку. Корректно работает с Skype, Telegram, Whatsapp, OBS, XSPLIT, ZOOM и другим софтом для стримов, видеоконференций и связи.Разрешение 640х480 пикселей с углом обзора 60 градусов. Фокусируется вручную, резкость при движениях головой не теряется.SVEN IC-302 – недорогая веб-камера с микрофоном, решающая задачи передачи изображения и звука во время видеозвонков и конференций. Рассматривать можно в тех сценариях когда нет повышенных требований к разрешению и четкости, позволяя сэкономить на покупке периферии.