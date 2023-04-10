Обзор SVEN IC-965. Веб-камера для домашнего и офисного ПК…

На лицевую сторону направлен объектив с фиксированным фокусным расстоянием, составляющим 60 градусов. Здесь же группа светодиодных индикаторов, отображающих статус питания и активную передачу звука/видео.
Микрофон направлен на пользователя. Располагается в углу корпуса.
Изначально продуман вопрос фиксации на мониторе или крышке ноутбука. У нее складываемая ножка.
С помощью нее же можно поставить SVEN IC-965 на ровную поверхность, для предотвращения смещения на основание нанесена прорезиненная основа.
Есть винтовое отверстие с типом резьбы распространённой у фототехники, позволяя установить на кронштейн или совместимые аксессуары.
Подключается к системе с помощью кабеля длиной 1.5 метра.
Веб-камера не требует для работы установки драйвера. Определилась автоматически на MacOS и Windows. Поддерживает весь популярный софт для видеотрансляций и конференций. Для примера приведем ролик записанный на нее с помощью встроенной в Windows утилиты.