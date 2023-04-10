Обзор SVEN IC-965. Веб-камера для домашнего и офисного ПК…

Изучаемая сегодня веб-камера SVEN IC-965 поддерживает трансляцию видео с разрешением Full HD, оснащена объективом с фиксированным фокусным расстоянием и микрофонов. Из особенностей выделяются складная конструкция с поворотом на 360 градусов.

Комплектация

Покупатель получает веб-камеру упакованной в блистер из прозрачного пластика. Комплект включает документацию на русском языке.

SVEN IC-965 обзор

Внешний вид

Строгое и классическое исполнение в корпусе из черного пластика. Основная часть вытянута, края закруглены.

На лицевую сторону направлен объектив с фиксированным фокусным расстоянием, составляющим 60 градусов. Здесь же группа светодиодных индикаторов, отображающих статус питания и активную передачу звука/видео.

Микрофон направлен на пользователя. Располагается в углу корпуса.

Изначально продуман вопрос фиксации на мониторе или крышке ноутбука. У нее складываемая ножка.

С помощью нее же можно поставить SVEN IC-965 на ровную поверхность, для предотвращения смещения на основание нанесена прорезиненная основа.

Есть винтовое отверстие с типом резьбы распространённой у фототехники, позволяя установить на кронштейн или совместимые аксессуары.

Тесты

Подключается к системе с помощью кабеля длиной 1.5 метра.

Тест веб-камеры SVEN IC-965

Итоги

Веб-камера не требует для работы установки драйвера. Определилась автоматически на MacOS и Windows. Поддерживает весь популярный софт для видеотрансляций и конференций. Для примера приведем ролик записанный на нее с помощью встроенной в Windows утилиты.SVEN IC-965 станет хорошим выбором для домашнего или офисного ПК, позволяя использовать ее для видеосвязи, конференций или записи простого контента, включая игровые стримы. Full HD разрешение со скоростью 30 кадров в секунду, встроенная ножка для фиксации на мониторе, аккуратное исполнение.