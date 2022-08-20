Обзор SVEN MK-600. Недорогой игровой микрофон

Качество передачи голоса важно не только вовремя рабочих совещаниях и участия в конференциях, но и при в играх. Посторонний шум и сложности в разборе речи вызывают раздражение и создают сложности в коммуникации. Тестируемый сегодня микрофон конденсаторный микрофон SVEN MK-600 позволяет решить эту задачу при скромных финансовых вложениях.

SVEN MK-600

Доступен он за 1500 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с описанием ключевых элементов конструкции, данными по направленности и особенностям исполнения. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN MK-600

SVEN MK-600 обзор

Внешний вид

Состоит микрофон из основания гибкой ножки и капсулы. Это неразборная конструкция, готовая к работе сразу после распаковки.

SVEN MK-600

Основание утяжелено для улучшения устойчивости при размещении на ровной поверхности. Он не опрокидывается при перемещении.

SVEN MK-600

На верхней части основания механический тумблер питания. Включение и выключение проходит быстро, во время игры нет необходимости ее сворачивания.

SVEN MK-600

Есть вставка из полупрозрачного пластика, подсвечиваемая во время работы. Это неуправляемая многоцветная подсветка. У нее невысокая яркость, работе не мешает и не отвлекает во время игр.

SVEN MK-600

На внутренней стороне две мягкие накладки, предотвращающие смещение. В центре нанесена информация по производителю и логотип бренда.

SVEN MK-600

Ножка у SVEN MK-600 гибкая. Можно изменять положение капсулы. Выбранное положение удерживает.

SVEN MK-600

Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра. Он без дополнительно защитной оплетки.

SVEN MK-600

Тесты

SVEN MK-600

Для работы он не требует установки драйвера, работает с разными платформами и устройствами, необходимо только подключение к USB. Помимо ноутбука, мы также проверили работу с планшетом и игровой консолью PlayStation.

SVEN MK-600

Оснащен капсулой диаметром 6 мм с частотным диапазоном от 100 до 16000 Гц. У него всенаправленная направленность.

Тест микрофона SVEN MK-600

Итоги

SVEN MK-600 – недорогой игровой микрофон со встроенной подставкой, гибкой ножкой и многоцветной подсветкой. Мультиплатформенность, включение/выключение в один клик, подсветка.
Обзор SVEN MK-600. Недорогой игровой микрофон…
Качество передачи голоса важно не только вовремя рабочих совещаниях и участия в конференциях, но и при в …
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