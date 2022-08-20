Обзор SVEN MK-600. Недорогой игровой микрофон…

Доступен он за 1500 рублей.
Основание утяжелено для улучшения устойчивости при размещении на ровной поверхности. Он не опрокидывается при перемещении.
На верхней части основания механический тумблер питания. Включение и выключение проходит быстро, во время игры нет необходимости ее сворачивания.
Есть вставка из полупрозрачного пластика, подсвечиваемая во время работы. Это неуправляемая многоцветная подсветка. У нее невысокая яркость, работе не мешает и не отвлекает во время игр.
На внутренней стороне две мягкие накладки, предотвращающие смещение. В центре нанесена информация по производителю и логотип бренда.
Ножка у SVEN MK-600 гибкая. Можно изменять положение капсулы. Выбранное положение удерживает.
Подключается при помощи кабеля длиной 1.8 метра. Он без дополнительно защитной оплетки.
Для работы он не требует установки драйвера, работает с разными платформами и устройствами, необходимо только подключение к USB. Помимо ноутбука, мы также проверили работу с планшетом и игровой консолью PlayStation.
Оснащен капсулой диаметром 6 мм с частотным диапазоном от 100 до 16000 Гц. У него всенаправленная направленность.