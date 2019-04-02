Обзор Scarlett SC-HB42M41. Недорогой и функциональный погружной блендер

2019-04-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Scarlett SC-HB42M41; [245]
Сегодня мы детально изучим погружной блендер Scarlett SC-HB42M41 с набором сменных насадок и измельчителем. Подходит он под взбивание, смешивание, измельчение (включая лед) и приготовление картофельного пюре. В комплекте с блендером идет нож-эксперт Multi Effect для твёрдых продуктов.

Scarlett SC-HB42M41

Средняя стоимость составляет 2790 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.

Scarlett SC-HB42M41 обзор

Комплектация

Scarlett SC-HB42M41

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает насадку для приготовления пюре, насадку для твердых продуктов, венчик, мерный стакан и измельчитель, а также руководство пользователя и документацию.

Scarlett SC-HB42M41

Внешний вид

Моторный блок Scarlett SC-HB42M41 изготовлен из пластика белого и фиолетового цветов. Внешний вид аккуратный и сдержанный.

Scarlett SC-HB42M41

В верхней части блока две механические кнопки с разными скоростями вращения. Этого будет достаточно и для мягких, и для твердых продуктов.

Scarlett SC-HB42M41

Корпус блендера удобно располагается в руке, обеспечивая надежный хват. С тыльной стороны нанесена техническая информация.

Scarlett SC-HB42M41

В месте крепления шнура и моторного блока есть дополнительная петля, позволяющая подвесить его на время хранения.

Scarlett SC-HB42M41

Место присоединения насадок с несколькими пазами. Соединяются детали плотно, без зазоров.

Scarlett SC-HB42M41

Рабочие части насадок блендера идут с полусферической формой. В комплекте идет несколько типов насадок.

Насадка для твердых продуктов

В комплекте со Scarlett SC-HB42M41 идет нож-эксперт Multi Effect. Его погружная часть выполнена из металла. Четыре вертикальных укороченных лезвия.

Scarlett SC-HB42M41

Мерный стакан

Мерный прозрачный стакан с рисками. Объем 0.6 литра.

Scarlett SC-HB42M41

Чаша для измельчения

Чаша измельчения с двулепестковым ножом. В центральной части металлический штырь. Максимальный рабочий объем 0.6 литра.

Scarlett SC-HB42M41

Тесты

Управление и работа не вызывает проблем и нареканий. Есть две кнопки, одна из которых TURBO под твердые продукты. Перед началом эксплуатации рекомендуем протереть моторный блок влажной тряпочкой, аксессуары промыть теплой мыльной водой. Блендер подходит под взбивание сливок, муссов, кремов, десертов и яиц. Есть измельчитель под твердые сыры, овощи, орехи, лед и мясо. В режиме ТУРБО вращение идет на максимальной скорости. Мощность 750 Вт.

Смузи

Scarlett SC-HB42M41

Для подготовки смузи были взят банан для придания нужной консистенции, а также малина и киви. Продукты загружены в мерный стакан. С помощью металлической насадки они измельчены в однородную массу. Добавлены сливки и повторно взбиты. Крупные остатки фруктов отсутствовали.

Scarlett SC-HB42M41

Суп-пюре из шампиньонов.

Scarlett SC-HB42M41

Для подготовки были взяты шампиньоны, лук, картошка и сливки. Нарезаем лук и шампиньоны, жарим с добавлением растительного масла в течение 15 минут. В это же время начинаем варить очищенный картофель.

Scarlett SC-HB42M41

Добавляем обжаренные шампиньоны и лук к картофелю. С помощью металлической насадки измельчаем до однородной массы добавляя сливки. Блендировали суп мы прямо в кастрюле. Прекрасно к супу подходят гренки или сухарики.

Scarlett SC-HB42M41

Ореховое печенье

В чаше измельчителе обрабатываем 100 граммов сырого миндаля. С задачей Scarlett SC-HB42M41 справился без нареканий. Орехи размолоты до мелкой крошки. Следующим шагом взбиваем белки. Два белка залиты в мерный стакан. Добавляем немного соли и с помощи венчика взбиваем в воздушную массу. Постепенно необходимо добавить сахар. Смешиваем с измельченными ранее орехами. Распределяем по противню с пергаментом. Запекаем в течение 40 минут при температуре в 150 градусов. На выходе получаем нежнейшее и вкуснейшее печенье.

Итоги по Scarlett SC-HB42M41

По итогам тестирования Scarlett SC-HB42M41 можем сказать, что это хороший и многофункциональный погружной блендер, особенно с учетом невысокой стоимости. Замечаний к удобству работы и исполнения нет. Со всеми поставленными задачами справился достойно.

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