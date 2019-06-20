Обзор Sho-Me Combo Drive Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Сегодня мы поделимся опытом длительной эксплуатации Sho-Me Combo Drive Signature. Это новый высокотехнологичный комбо-видеорегистратор с цифровым фильтром CAS, GPS/ГЛОНАСС модулем, передовой патч-антенной и съемкой видео в высоком разрешении. Рекомендованная стоимость составляет 10 390 рублей.

Sho-Me Combo Drive Signature обзор

Список актуальных предложений в российских магазинах собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Вместе с видеорегистратором покупатель получает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнен Sho-Me Combo Drive Signature в компактном для такого класса устройств корпусе. Вместо массивной рупорной антенны, тут установлена передовая патч-антенна.

На стекле видеорегистратор занимает ограниченное пространство, не отнимая полезной площади обзора.

Визуально он не отличается от привычных видеорегистраторов без радар-детектора. На фронтальной панели выведен объектив, собранный из стеклянных линз.

На стороне водителя цветной дисплей, на который выводится изображение с камеры, данные по скорости и системам контроля нарушений ПДД, расположенным по маршруту движения.

Поддерживается вывод голосовых предупреждений. Они хорошо слышны при работающей в салоне магнитоле. Громкость регулируемая.

По краям от экрана механические кнопки с маркировкой. Здесь же расположена решетка динамика. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не дребезжат.

На левом торце гнездо питания и слот под карту памяти формата microSD. Это устройство поддерживает емкие накопители.

Сверху паз под комплектное крепление с вакуумной присоской. Владелец сможет поворачивать его вокруг оси и изменять угол наклона. Выбранное положение фиксируется накатанной гайкой.

Внешние поверхности с матовым покрытием и серебристым текстурным рисунком. Выглядит корпус аккуратно с заделом на премиальность.

Комплектный адаптер питания с механической кнопкой выключения и подсветкой. Длина кабеля позволит организовать аккуратный монтаж в салоне автомобиля. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Настройки

Начать эксплуатацию Sho-Me Combo Drive Signature можно сразу после покупки и установки на лобовое стекло. В настройках можно изменить качество съемки, интервалы съемки, штамп записи, дополнительные параметры съемки.

Выключаются отдельные диапазоны активного приемника, скорость движения и разрешенного превышения. Дальность вывода предупреждений. Добавляются пользовательские точки.

Можно просмотреть отснятые ранее файлы, выставить общие параметры системы.

Тесты радар-детектора

Sho-Me Combo Drive Signature распознает излучение радарных комплексов, используемых на дорогах России и СНГ. Детектируются системы, появившиеся в 2018-2019 году, включая маломощные комплексы. Дальность определения и вывода оповещений позволяет снизить скорость во избежание получения штрафов. Для детектирования используется передовая технология сигнатурного распознавания. Поддерживается защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений.

Выставив параметры скорости и дальности оповещений, можно будет подобрать максимально комфортный режим работы комбо-видеорегистратора. На сайте производителя публикуются обновления базы данных и прошивки. Рекомендуем проводить периодическое обновление.

Для вывода предупреждений также используется GPS/GLONASS модуль с высокой точностью определения координат. База включает системы, установленные весной 2019 года в Казани. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости.

Тесты съемки

Дневная съемка Sho-Me Combo Drive Signature

За работу Sho-Me Combo Drive Signature отвечает процессор A12A20 с высокочувствительной матрицей. Съемка ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду.

Ночная съемка Sho-Me Combo Drive Signature

Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Резкость держится по всей площади кадра. Для просмотра отснятых роликов не требуется установка дополнительного программного обеспечения.

Итоги по Sho-Me Combo Drive Signature

Sho-Me Combo Drive Signature – хорошо сбалансированный комбо-видеорегистратор флагманского уровня с поддержкой сигнатурных технологий. Съемка в высокой резкостью, точное определение координат и частое обновление базы точек, тонкие настройки, сигнатурное детектирование и фильтрация, голосовое оповещение.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".