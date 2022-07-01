Обзор Starwind SKM8193. Кухонный комбайн с планетарным миксером, блендером и мясорубкой

Средняя стоимость, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет, составляет 11 820 рублей.
Есть две дополнительные стыковочные зоны, закрытые декоративными крышками. На передней грани под мясорубку, на крышке для блендера.
Собирается и разбирается интуитивно. Также в комплекте с Starwind SKM8193 идет подробная инструкция на русском языке с иллюстрациями.
В полном обвесе кухонный комбайн выглядит технологично и современно. В ходе эксплуатации же неиспользуемые части будут храниться отдельно, уменьшая занимаемое прибором место на кухне.
На правой грани символьно-цифровой дисплей с сенсорными кнопками управления. С помощью них можно изменять скорость и режимы работы, а также задавать таймер. По истечению заданного времени издает звуковой сигнал.
Для использования в качестве планетарного миксера на поддон ставится комплектная металлическая чаша с ручкой.
Открытие верхней части моторного блока проходит нажатием на фиксатор на боковой грани. В поднятом состоянии также ставится одна из трех комплектных насадок. В комплекте также есть крышка, для предотвращения разбрызгивания при замешивании.
Все три насадки для планетарного миксера выполнены из металла. Тут крюк для плотного теста, насадка для смешивания и венчик для взбивания.
Есть две скорости вращения. Регулируются при помощи поворотного регулятора на боковой грани.
Чаша блендера выполнена из прозрачного стекла. Есть крышка. На дне у нее острозаточенные ножи. Объем чаши 1.5 литра. Есть градуировки по объему. Мощность его двигателя составляет 1600 Вт.
Мясорубка с традиционным исполнением. Шнек, загрузочный блок, поддон, ножи и решетка выполнены из металла. Разъем для соединения также выполнен из металла.
Для предотвращения смещения по столешнице во время работы и гашения вибрации на основании распределены четыре резиновые ножки.
При первом запуске не было посторонних запахов. Это довольно удобный кухонный комбайн, предлагающий три полноценных прибора. Но отметим то, что он шумный. Использовали его активно в течение месяца на кухне и сейчас предлагаем перейти к практическим тестам.
Для начала загружаем необходимые ингредиенты с соблюдением развесовки в чашу. Минимальный объем – 0,15 литра, максимальный – 1,5 литра.
С задачей замешивания справляется на отлично. Наличие защитной крышки предотвращает распыление муки по кухне. Также в ходе тестов в чаше готовили сливочный крем, используя венчик для взбивания.
Проблем в ходе эксплуатации не обнаружили. Вполне заменяет отдельную мясорубку.
Стационарный блендер использовали чаще всего для замешивания спортивных коктейлей, состоящих из фруктов, молока и протеина.
Расположенные под разными углами острые ножи размельчают яблоки в равномерную массу. Коктейль получался без комочков и крупных вкраплений фруктов.
Летом измельчали в нем лед для дальнейшего приготовления безалкогольных коктейлей. Размельчает в мелкую крошку.