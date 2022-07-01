Обзор Starwind SKM8193. Кухонный комбайн с планетарным миксером, блендером и мясорубкой

Изучаемая сегодня кухонная машина Starwind SKM8193 выполняет функции сразу трех кухонных приборов – это планетарный миксер, блендер и мясорубка. Мощность ее составляет 1600 Вт, комплектуется чашей объемом 5 литров, лопаткой для перемешивания, крюком для теста и венчиком для взбивания. Обеспечивает максимально комфортное и удобное приготовление различных типов блюд.

Комплектация

Средняя стоимость, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет, составляет 11 820 рублей.Комплект помимо планетарного миксера также включает блок блендера, блок мясорубки с дополнительными решетками, загрузочный лоток, толкатель, силиконовую лопатку для перемешивания, венчик для взбивания, лопатку для перемешивания, крюк для теста, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Планетарный миксер выполнен в довольно гармоничном дизайне. Ключевым материалом выступает золотистый пластик с матовым покрытием.

Есть две дополнительные стыковочные зоны, закрытые декоративными крышками. На передней грани под мясорубку, на крышке для блендера.

Собирается и разбирается интуитивно. Также в комплекте с Starwind SKM8193 идет подробная инструкция на русском языке с иллюстрациями.

В полном обвесе кухонный комбайн выглядит технологично и современно. В ходе эксплуатации же неиспользуемые части будут храниться отдельно, уменьшая занимаемое прибором место на кухне.

На правой грани символьно-цифровой дисплей с сенсорными кнопками управления. С помощью них можно изменять скорость и режимы работы, а также задавать таймер. По истечению заданного времени издает звуковой сигнал.

Для использования в качестве планетарного миксера на поддон ставится комплектная металлическая чаша с ручкой.

Открытие верхней части моторного блока проходит нажатием на фиксатор на боковой грани. В поднятом состоянии также ставится одна из трех комплектных насадок. В комплекте также есть крышка, для предотвращения разбрызгивания при замешивании.Отдельно отметим поддержку нагрева чаши до 40 градусов. Это используется для расстойки теста. Удобно после замешивания оставить его в чаше для дозревания.

Все три насадки для планетарного миксера выполнены из металла. Тут крюк для плотного теста, насадка для смешивания и венчик для взбивания.

Есть две скорости вращения. Регулируются при помощи поворотного регулятора на боковой грани.

Чаша блендера выполнена из прозрачного стекла. Есть крышка. На дне у нее острозаточенные ножи. Объем чаши 1.5 литра. Есть градуировки по объему. Мощность его двигателя составляет 1600 Вт.

Мясорубка с традиционным исполнением. Шнек, загрузочный блок, поддон, ножи и решетка выполнены из металла. Разъем для соединения также выполнен из металла.Из полезных аксессуаров для нее есть три решетки с разным диаметром отверстий и пластиковый толкатель.

Тесты

Для предотвращения смещения по столешнице во время работы и гашения вибрации на основании распределены четыре резиновые ножки.Управление прибором сосредоточено на одной грани корпуса. Поворотом боковой ручки можно выбирать одну из двух скоростей вращения. Режимы работы и таймер выставляются с помощью сенсорных кнопок. Перед началом эксплуатации вымыли все съемные части и аксессуары в теплой воде и вытерли насухо. Моторный блок протерли влажной тканью.

Замешивание теста в планетарном миксере

При первом запуске не было посторонних запахов. Это довольно удобный кухонный комбайн, предлагающий три полноценных прибора. Но отметим то, что он шумный. Использовали его активно в течение месяца на кухне и сейчас предлагаем перейти к практическим тестам.Starwind SKM8193 подходит для замешивания различных типов теста. Лопатка для замешивания – бездрожжевое или слоеное тесто, крюк для замешивания – густое и дрожжевое тесто. Напомним, что поднять тесто можно будет прямо в чаше после замешивания.

Для начала загружаем необходимые ингредиенты с соблюдением развесовки в чашу. Минимальный объем – 0,15 литра, максимальный – 1,5 литра.

Фарш в мясорубке

С задачей замешивания справляется на отлично. Наличие защитной крышки предотвращает распыление муки по кухне. Также в ходе тестов в чаше готовили сливочный крем, используя венчик для взбивания.Три комплектные решетки с разным диаметром отверстий позволяют получить необходимую консистенцию фарша. Перекручивали куриное и говяжье мясо.

Проблем в ходе эксплуатации не обнаружили. Вполне заменяет отдельную мясорубку.

Коктейль в блендере

Стационарный блендер использовали чаще всего для замешивания спортивных коктейлей, состоящих из фруктов, молока и протеина.

Расположенные под разными углами острые ножи размельчают яблоки в равномерную массу. Коктейль получался без комочков и крупных вкраплений фруктов.

Летом измельчали в нем лед для дальнейшего приготовления безалкогольных коктейлей. Размельчает в мелкую крошку.

Итоги

Starwind SKM8193 на кухне заменяет три отдельных прибора, необходимых и часто используемых во время приготовления различных типов блюд. В ходе длительной эксплуатации оставил положительные впечатления. Успешно справлялся со сложными задачами с замешиванием тугого теста, перекручиванием мяса с жилами и колки льда. Из минусов отметим высокий уровень шума на максимальной скорости вращения.