Обзор Starwind SKM8193. Кухонный комбайн с планетарным миксером, блендером и мясорубкой

Изучаемая сегодня кухонная машина Starwind SKM8193 выполняет функции сразу трех кухонных приборов – это планетарный миксер, блендер и мясорубка. Мощность ее составляет 1600 Вт, комплектуется чашей объемом 5 литров, лопаткой для перемешивания, крюком для теста и венчиком для взбивания. Обеспечивает максимально комфортное и удобное приготовление различных типов блюд.

Starwind SKM8193

Средняя стоимость, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет, составляет 11 820 рублей.

Комплектация

Комплект помимо планетарного миксера также включает блок блендера, блок мясорубки с дополнительными решетками, загрузочный лоток, толкатель, силиконовую лопатку для перемешивания, венчик для взбивания, лопатку для перемешивания, крюк для теста, руководство пользователя и гарантийный талон.

Starwind SKM8193

Внешний вид

Планетарный миксер выполнен в довольно гармоничном дизайне. Ключевым материалом выступает золотистый пластик с матовым покрытием.

Starwind SKM8193

Есть две дополнительные стыковочные зоны, закрытые декоративными крышками. На передней грани под мясорубку, на крышке для блендера.

Starwind SKM8193

Собирается и разбирается интуитивно. Также в комплекте с Starwind SKM8193 идет подробная инструкция на русском языке с иллюстрациями.

Starwind SKM8193

В полном обвесе кухонный комбайн выглядит технологично и современно. В ходе эксплуатации же неиспользуемые части будут храниться отдельно, уменьшая занимаемое прибором место на кухне.

Starwind SKM8193

На правой грани символьно-цифровой дисплей с сенсорными кнопками управления. С помощью них можно изменять скорость и режимы работы, а также задавать таймер. По истечению заданного времени издает звуковой сигнал.

Starwind SKM8193

Для использования в качестве планетарного миксера на поддон ставится комплектная металлическая чаша с ручкой.

Starwind SKM8193

Открытие верхней части моторного блока проходит нажатием на фиксатор на боковой грани. В поднятом состоянии также ставится одна из трех комплектных насадок. В комплекте также есть крышка, для предотвращения разбрызгивания при замешивании.
Отдельно отметим поддержку нагрева чаши до 40 градусов. Это используется для расстойки теста. Удобно после замешивания оставить его в чаше для дозревания.

Starwind SKM8193

Все три насадки для планетарного миксера выполнены из металла. Тут крюк для плотного теста, насадка для смешивания и венчик для взбивания.

Starwind SKM8193

Есть две скорости вращения. Регулируются при помощи поворотного регулятора на боковой грани.

Starwind SKM8193

Чаша блендера выполнена из прозрачного стекла. Есть крышка. На дне у нее острозаточенные ножи. Объем чаши 1.5 литра. Есть градуировки по объему. Мощность его двигателя составляет 1600 Вт.

Starwind SKM8193

Мясорубка с традиционным исполнением. Шнек, загрузочный блок, поддон, ножи и решетка выполнены из металла. Разъем для соединения также выполнен из металла.
Из полезных аксессуаров для нее есть три решетки с разным диаметром отверстий и пластиковый толкатель.

Starwind SKM8193

Для предотвращения смещения по столешнице во время работы и гашения вибрации на основании распределены четыре резиновые ножки.

Тесты

Управление прибором сосредоточено на одной грани корпуса. Поворотом боковой ручки можно выбирать одну из двух скоростей вращения. Режимы работы и таймер выставляются с помощью сенсорных кнопок. Перед началом эксплуатации вымыли все съемные части и аксессуары в теплой воде и вытерли насухо. Моторный блок протерли влажной тканью.

Starwind SKM8193

При первом запуске не было посторонних запахов. Это довольно удобный кухонный комбайн, предлагающий три полноценных прибора. Но отметим то, что он шумный. Использовали его активно в течение месяца на кухне и сейчас предлагаем перейти к практическим тестам.

Замешивание теста в планетарном миксере

Starwind SKM8193 подходит для замешивания различных типов теста. Лопатка для замешивания – бездрожжевое или слоеное тесто, крюк для замешивания – густое и дрожжевое тесто. Напомним, что поднять тесто можно будет прямо в чаше после замешивания.

Starwind SKM8193

Для начала загружаем необходимые ингредиенты с соблюдением развесовки в чашу. Минимальный объем – 0,15 литра, максимальный – 1,5 литра.

Starwind SKM8193

С задачей замешивания справляется на отлично. Наличие защитной крышки предотвращает распыление муки по кухне. Также в ходе тестов в чаше готовили сливочный крем, используя венчик для взбивания.

Фарш в мясорубке

Три комплектные решетки с разным диаметром отверстий позволяют получить необходимую консистенцию фарша. Перекручивали куриное и говяжье мясо.

Starwind SKM8193

Проблем в ходе эксплуатации не обнаружили. Вполне заменяет отдельную мясорубку.

Starwind SKM8193

Коктейль в блендере

Starwind SKM8193

Стационарный блендер использовали чаще всего для замешивания спортивных коктейлей, состоящих из фруктов, молока и протеина.

Starwind SKM8193

Расположенные под разными углами острые ножи размельчают яблоки в равномерную массу. Коктейль получался без комочков и крупных вкраплений фруктов.

Starwind SKM8193

Летом измельчали в нем лед для дальнейшего приготовления безалкогольных коктейлей. Размельчает в мелкую крошку.

Starwind SKM8193

Итоги

Starwind SKM8193 на кухне заменяет три отдельных прибора, необходимых и часто используемых во время приготовления различных типов блюд. В ходе длительной эксплуатации оставил положительные впечатления. Успешно справлялся со сложными задачами с замешиванием тугого теста, перекручиванием мяса с жилами и колки льда. Из минусов отметим высокий уровень шума на максимальной скорости вращения.
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