Обзор Starwind SPM5185. Планетарный миксер с шестью скоростями

Тестируемый сегодня планетарный миксер Starwind SPM5185 оснащен сразу тремя видами насадок, это крюк для перемешивания, венчик и лопатка. Такой тип бытовых приборов выступает незаменим помощником при выпекании, замешивании теста и готовки крема и соусов. В этой модели совмещается элегантный внешний вид и компактность.

Комплектация

Средняя стоимость – 6180 рублей.Упакован в коробку с изображением миксера и данными по ключевым его особенностям. Комплект включает три насадки, силиконовую защиту и лопатку.

Внешний вид

Корпус миксера окрашен в сочно зеленый цвет. Смотрится свежо и оригинально. Хорошо вписывается в интерьер кухни.

Закругленные грани и плавные переходы. Внешние поверхности с матовым покрытием, не подвержено загрязнению и легко протираются.

Верхняя часть поднимается, фиксатор расположен на боковой грани. Для открытия достаточно зажать его.

На этой же грани барабан регулировки скорости вращения. Смена скорости проходит плавно.

Дежа у Starwind SPM5185 выполнена из металла. На нее можно зафиксировать защитную силиконовую крышку, предотвращающую разбрызгивание.

В основании миксера она дополнительно механически фиксируется в замке поворотом. Так при замешивании не смещается и не вибрирует.

В замок можно установить одну из трех комплектных насадок. Ставить и снимать несложно.

Все насадки выполнены из металла. Отсутствие пластика в замковых элементах повышает надежность этого бытового прибора.Это классические насадки для такого типа миксеров. Включает венчик, лопатку и крюк для перемешивания теста.

Тесты

На нижней грани корпуса помимо вентиляционной решетки и наклейки с технической информацией, есть несколько ножек, выполненных в виде присосок.После того как внешние поверхности насадок, чаши и корпуса будут протерты влажной салфеткой бытовой прибор будет готов к эксплуатации. Подключаем питание, добавляем ингредиенты в чашу и ставим нужную насадку.Starwind SPM5185 поддерживает шесть скоростей. Для перевода на максимальную скорость нужно последовательно переключить все скорости с помощью поворотного регулятора. Для выключения поворачиваем в обратной последовательности.Мощность прибора 1000 Вт. Рассчитан на максимальный объем замешивания в 1.5 килограмма. Объем чаши – 5.5 литра.

Для примера приведем опыт по готовке творожной запеканки. Из ингредиентов потребуется сахар, творог, яйца и мука. В деже с помощью лопатки замешиваем творог и яйца с небольшим количеством муки и сахара. По поверхности противня распределяем сухой творог. Получившуюся равномерно замешанную массу переносим на противень. Сверху посыпаем творогом.

Творожная запеканка получается воздушной. Сытной и полезной.

Помимо выпечки, также использовали этот миксер для готовки пюре. Разваренную картошку поместить в чашу и вливая горячее молоко замешивали с помощью лопатки. Картофельное пюре получается воздушным и без комочков.

Итоги

Помогал замешивать тесто для дальнейшей готовки пельменей и треугольников. Тесто собирается в ком на насадке-крюке. Замешивать и доводить его руками не требуется.Starwind SPM5185 – планетарный миксер, четко справляющийся с традиционным набором задач для такого типа. Привлекательный внешний вид, компактные габариты, простота эксплуатации, невысокая стоимостью. Явных проблем и сбоев в работе в течение длительного тестирования выявлено не было.