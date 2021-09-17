Обзор Starwind SPM5185. Планетарный миксер с шестью скоростями

Тестируемый сегодня планетарный миксер Starwind SPM5185 оснащен сразу тремя видами насадок, это крюк для перемешивания, венчик и лопатка. Такой тип бытовых приборов выступает незаменим помощником при выпекании, замешивании теста и готовки крема и соусов. В этой модели совмещается элегантный внешний вид и компактность.

Starwind SPM5185

Средняя стоимость – 6180 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением миксера и данными по ключевым его особенностям. Комплект включает три насадки, силиконовую защиту и лопатку.

Starwind SPM5185

Внешний вид

Корпус миксера окрашен в сочно зеленый цвет. Смотрится свежо и оригинально. Хорошо вписывается в интерьер кухни.

Starwind SPM5185

Закругленные грани и плавные переходы. Внешние поверхности с матовым покрытием, не подвержено загрязнению и легко протираются.

Starwind SPM5185

Верхняя часть поднимается, фиксатор расположен на боковой грани. Для открытия достаточно зажать его.

Starwind SPM5185

На этой же грани барабан регулировки скорости вращения. Смена скорости проходит плавно.

Starwind SPM5185

Дежа у Starwind SPM5185 выполнена из металла. На нее можно зафиксировать защитную силиконовую крышку, предотвращающую разбрызгивание.

Starwind SPM5185

В основании миксера она дополнительно механически фиксируется в замке поворотом. Так при замешивании не смещается и не вибрирует.

Starwind SPM5185

В замок можно установить одну из трех комплектных насадок. Ставить и снимать несложно.

Starwind SPM5185

Все насадки выполнены из металла. Отсутствие пластика в замковых элементах повышает надежность этого бытового прибора.

Это классические насадки для такого типа миксеров. Включает венчик, лопатку и крюк для перемешивания теста.

Starwind SPM5185

На нижней грани корпуса помимо вентиляционной решетки и наклейки с технической информацией, есть несколько ножек, выполненных в виде присосок.

Тесты

После того как внешние поверхности насадок, чаши и корпуса будут протерты влажной салфеткой бытовой прибор будет готов к эксплуатации. Подключаем питание, добавляем ингредиенты в чашу и ставим нужную насадку.

Starwind SPM5185 поддерживает шесть скоростей. Для перевода на максимальную скорость нужно последовательно переключить все скорости с помощью поворотного регулятора. Для выключения поворачиваем в обратной последовательности.

Мощность прибора 1000 Вт. Рассчитан на максимальный объем замешивания в 1.5 килограмма. Объем чаши – 5.5 литра.

Starwind SPM5185

Для примера приведем опыт по готовке творожной запеканки. Из ингредиентов потребуется сахар, творог, яйца и мука. В деже с помощью лопатки замешиваем творог и яйца с небольшим количеством муки и сахара. По поверхности противня распределяем сухой творог. Получившуюся равномерно замешанную массу переносим на противень. Сверху посыпаем творогом.

Starwind SPM5185

Творожная запеканка получается воздушной. Сытной и полезной.

Starwind SPM5185

Помимо выпечки, также использовали этот миксер для готовки пюре. Разваренную картошку поместить в чашу и вливая горячее молоко замешивали с помощью лопатки. Картофельное пюре получается воздушным и без комочков.

Starwind SPM5185

Помогал замешивать тесто для дальнейшей готовки пельменей и треугольников. Тесто собирается в ком на насадке-крюке. Замешивать и доводить его руками не требуется.

Итоги

Starwind SPM5185 – планетарный миксер, четко справляющийся с традиционным набором задач для такого типа. Привлекательный внешний вид, компактные габариты, простота эксплуатации, невысокая стоимостью. Явных проблем и сбоев в работе в течение длительного тестирования выявлено не было.
Комментарии и отзывы Starwind SPM5185
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