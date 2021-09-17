Обзор Starwind SPM5185. Планетарный миксер с шестью скоростями

Средняя стоимость – 6180 рублей.
Закругленные грани и плавные переходы. Внешние поверхности с матовым покрытием, не подвержено загрязнению и легко протираются.
Верхняя часть поднимается, фиксатор расположен на боковой грани. Для открытия достаточно зажать его.
На этой же грани барабан регулировки скорости вращения. Смена скорости проходит плавно.
Дежа у Starwind SPM5185 выполнена из металла. На нее можно зафиксировать защитную силиконовую крышку, предотвращающую разбрызгивание.
В основании миксера она дополнительно механически фиксируется в замке поворотом. Так при замешивании не смещается и не вибрирует.
В замок можно установить одну из трех комплектных насадок. Ставить и снимать несложно.
Все насадки выполнены из металла. Отсутствие пластика в замковых элементах повышает надежность этого бытового прибора.
На нижней грани корпуса помимо вентиляционной решетки и наклейки с технической информацией, есть несколько ножек, выполненных в виде присосок.
Для примера приведем опыт по готовке творожной запеканки. Из ингредиентов потребуется сахар, творог, яйца и мука. В деже с помощью лопатки замешиваем творог и яйца с небольшим количеством муки и сахара. По поверхности противня распределяем сухой творог. Получившуюся равномерно замешанную массу переносим на противень. Сверху посыпаем творогом.
Творожная запеканка получается воздушной. Сытной и полезной.
Помимо выпечки, также использовали этот миксер для готовки пюре. Разваренную картошку поместить в чашу и вливая горячее молоко замешивали с помощью лопатки. Картофельное пюре получается воздушным и без комочков.
Помогал замешивать тесто для дальнейшей готовки пельменей и треугольников. Тесто собирается в ком на насадке-крюке. Замешивать и доводить его руками не требуется.