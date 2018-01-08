Обзор Stealth MFU 680. Компактный комбо-видеорегистратор

Продолжая изучение модельной линейки видеорегистраторов сезона 2018 года, сегодня у нас в центре внимания Stealth MFU 680. Это комбо-видеорегистратор, ломающий стереотипы, связанные с массивными габаритами этого класса устройств. Помимо этого, заявлена поддержка съемки в разрешении Super HD и стоит относительно недорого относительно моделей конкурентов со схожими характеристиками видеосъемки. У нас появилась возможность первыми изучить новинку и поделиться опытом нескольких дней эксплуатации.

Stealth MFU 680 обзор

К моменту публикации она уже стала доступна в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Stealth MFU 680 в коробке из плотного картона, оформленной в ярко желтых цветах. Изучив нанесенную информацию можно составить полное представление по техническим характеристикам и ключевым особенностям.

Комплект помимо основного блока включает крепление на лобовое стекло, USB-кабель, зарядный кабель, набор документации.

Внешний вид

По габаритам Stealth MFU 680 не отличается от обычных видеорегистраторов. Компактный корпус, не занимающий много места на лобовом стекле.

Мы смогли его спрятать за салонным зеркалом, не жертвуя в итоге полезной площадью лобового стекла и обзором. Позволяя к тому же не снимать его на время длительной парковки.

При этом с учетом того, что все важные уведомления дублируются звуковыми и внятными голосовыми уведомлениями.

Для крепления используется вакуумная присоска с поворотной ножкой. Есть возможность ограниченного поворота и наклона в стороны.

В самой ножке скрывается антенна GPS. Важно, подключать кабель питания именно к ножке. Длины кабеля комплектного адаптера питания достаточно для организации скрытого монтажа под обшивкой салона, избавившись от раздражающих свисающих проводов.

Со стороны водителя выведен цветной 2.7-дюймовый дисплей. Есть несколько режимов отображения информации, а также возможность автоматического выключения через заданный интервал времени.

По краям от дисплея по три кнопки с нанесенной маркировкой. Зафиксированы кнопки плотно, нажимаются с небольшим усилием, при движении по неровной дороге не дребезжат. Управление интуитивное.

На нижнем торце у Stealth MFU 680 слот для карты памяти с поддержкой накопителей до 128 Гбайт, microHDMI для вывода изображения на внешний монитор и microUSB для обновления программного обеспечения, а также выгрузки файлов на компьютер.

С фронтальной стороны, выступающий за пределы корпуса объектив с хромированной окантовкой. По углам можно обратить внимание на вставки, за которыми скрывается детектор лазерного излучения, X, K, Ka диапазонов.

Собран видеорегистратор добротно. Выглядит премиально. Претензий к подобранным материалам нет. В ходе длительных тестов, проблем с эксплуатацией обнаружено не было.

Настройки

Радар-детектор

При активации меню, первоначально выводится список опций, отвечающий за работу радарной части. Можно задать пороги скорости для трассы и города. Выключить отдельные диапазоны, типы стационарных камер. Задать порог разрешенного превышения и дальность оповещений. Удалить и добавить точки POI в базу. Отдельная опция проверки качества приема GPS. Во втором разделе задается разрешение съемки, длительность роликов, качество съемки. Можно включить функции помощи водителю.Stealth MFU 680 по качеству приема не уступает массивным решениям с рупорной антенной. Не пострадала дальность детектирования и точно. Определяются радары сезона 2017-2018 года, включая переносные комплексы с маломощным излучением. Дальности достаточно для коррекции скоростного режима. В условиях мегаполиса встречались единичные ложные срабатывания.

Похвалы заслуживает наполнение базы, присутствуют комплексы, установленные зимой 2017 года в городе Казани. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке. Определяются комплексы контроля выделенной полосы и стоп-линии на светофоре.

За время тестов мы проехали около 4000 км по разным типам дорог, за это время радар-детектор не оставил без внимания замеченные на дороге радарные комплексы. Штрафы получены не были.

Видеорегистратор

Super HD день Stealth MFU 680

Stealth MFU 680 построен на базе флагманской платформы Ambarella A7LA50. Ролики пишутся в расширении MP4 с кодеком H.264, для просмотра не требуется установка специального программного обеспечения. Дополнительно фиксируются данные по геолокации и скорости движения можно поставить штамп записи.

Super HD ночь Stealth MFU 680

Full HD HDR ночь Stealth MFU 680

Максимальное разрешение Super HD. Резкость держится по всей площади кадра. Номера читаемы на большом расстоянии и в ночное и в дневное время.

Full HD ночь без HDR Stealth MFU 680

Full HD день Stealth MFU 680

Поддерживается HDR. Пример его работы можно сравнить на роликах, размещенных ниже.

Super Wide день Stealth MFU 680

Итоги по Stealth MFU 680

Записываемые ролики могут использоваться в качестве доказательной базы в суде и при разборе в ГАИ.Stealth MFU 680 смело отнесем к категории «лучшего выбора», среди моделей доступных на российском рынке. К ключевым преймуществам этого комбо-видеорегистратора отнесем очень компактные габариты, не сказавшиеся негативно на качестве работе и точности детектирования. Помимо этого, модель может похвастаться поддержкой съемки видео в высоком разрешении.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".