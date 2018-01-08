Обзор Stealth MFU 680. Компактный комбо-видеорегистратор

2018-01-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Stealth MFU 680; [194]
Продолжая изучение модельной линейки видеорегистраторов сезона 2018 года, сегодня у нас в центре внимания Stealth MFU 680. Это комбо-видеорегистратор, ломающий стереотипы, связанные с массивными габаритами этого класса устройств. Помимо этого, заявлена поддержка съемки в разрешении Super HD и стоит относительно недорого относительно моделей конкурентов со схожими характеристиками видеосъемки. У нас появилась возможность первыми изучить новинку и поделиться опытом нескольких дней эксплуатации.

Stealth MFU 680

К моменту публикации она уже стала доступна в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Stealth MFU 680 обзор

Комплектация

Поставляется Stealth MFU 680 в коробке из плотного картона, оформленной в ярко желтых цветах. Изучив нанесенную информацию можно составить полное представление по техническим характеристикам и ключевым особенностям.

Stealth MFU 680

Комплект помимо основного блока включает крепление на лобовое стекло, USB-кабель, зарядный кабель, набор документации.

Stealth MFU 680

Внешний вид

По габаритам Stealth MFU 680 не отличается от обычных видеорегистраторов. Компактный корпус, не занимающий много места на лобовом стекле.

Stealth MFU 680

Мы смогли его спрятать за салонным зеркалом, не жертвуя в итоге полезной площадью лобового стекла и обзором. Позволяя к тому же не снимать его на время длительной парковки.

Stealth MFU 680

При этом с учетом того, что все важные уведомления дублируются звуковыми и внятными голосовыми уведомлениями.

Stealth MFU 680

Для крепления используется вакуумная присоска с поворотной ножкой. Есть возможность ограниченного поворота и наклона в стороны.

Stealth MFU 680

В самой ножке скрывается антенна GPS. Важно, подключать кабель питания именно к ножке. Длины кабеля комплектного адаптера питания достаточно для организации скрытого монтажа под обшивкой салона, избавившись от раздражающих свисающих проводов.

Stealth MFU 680

Со стороны водителя выведен цветной 2.7-дюймовый дисплей. Есть несколько режимов отображения информации, а также возможность автоматического выключения через заданный интервал времени.

Stealth MFU 680

По краям от дисплея по три кнопки с нанесенной маркировкой. Зафиксированы кнопки плотно, нажимаются с небольшим усилием, при движении по неровной дороге не дребезжат. Управление интуитивное.

Stealth MFU 680

На нижнем торце у Stealth MFU 680 слот для карты памяти с поддержкой накопителей до 128 Гбайт, microHDMI для вывода изображения на внешний монитор и microUSB для обновления программного обеспечения, а также выгрузки файлов на компьютер.

Stealth MFU 680

С фронтальной стороны, выступающий за пределы корпуса объектив с хромированной окантовкой. По углам можно обратить внимание на вставки, за которыми скрывается детектор лазерного излучения, X, K, Ka диапазонов.

Stealth MFU 680

Собран видеорегистратор добротно. Выглядит премиально. Претензий к подобранным материалам нет. В ходе длительных тестов, проблем с эксплуатацией обнаружено не было.

Stealth MFU 680

Настройки

При активации меню, первоначально выводится список опций, отвечающий за работу радарной части. Можно задать пороги скорости для трассы и города. Выключить отдельные диапазоны, типы стационарных камер. Задать порог разрешенного превышения и дальность оповещений. Удалить и добавить точки POI в базу. Отдельная опция проверки качества приема GPS. Во втором разделе задается разрешение съемки, длительность роликов, качество съемки. Можно включить функции помощи водителю.

Радар-детектор

Stealth MFU 680 по качеству приема не уступает массивным решениям с рупорной антенной. Не пострадала дальность детектирования и точно. Определяются радары сезона 2017-2018 года, включая переносные комплексы с маломощным излучением. Дальности достаточно для коррекции скоростного режима. В условиях мегаполиса встречались единичные ложные срабатывания.

Stealth MFU 680

Похвалы заслуживает наполнение базы, присутствуют комплексы, установленные зимой 2017 года в городе Казани. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке. Определяются комплексы контроля выделенной полосы и стоп-линии на светофоре.

Stealth MFU 680

За время тестов мы проехали около 4000 км по разным типам дорог, за это время радар-детектор не оставил без внимания замеченные на дороге радарные комплексы. Штрафы получены не были.

Stealth MFU 680

Видеорегистратор

Stealth MFU 680 построен на базе флагманской платформы Ambarella A7LA50. Ролики пишутся в расширении MP4 с кодеком H.264, для просмотра не требуется установка специального программного обеспечения. Дополнительно фиксируются данные по геолокации и скорости движения можно поставить штамп записи.

Super HD день Stealth MFU 680

Super HD ночь Stealth MFU 680

Максимальное разрешение Super HD. Резкость держится по всей площади кадра. Номера читаемы на большом расстоянии и в ночное и в дневное время.

Full HD HDR ночь Stealth MFU 680

Full HD ночь без HDR Stealth MFU 680

Поддерживается HDR. Пример его работы можно сравнить на роликах, размещенных ниже.

Full HD день Stealth MFU 680

Super Wide день Stealth MFU 680

Записываемые ролики могут использоваться в качестве доказательной базы в суде и при разборе в ГАИ.

Итоги по Stealth MFU 680

Золото. Выбор редакции MegaObzorStealth MFU 680 смело отнесем к категории «лучшего выбора», среди моделей доступных на российском рынке. К ключевым преймуществам этого комбо-видеорегистратора отнесем очень компактные габариты, не сказавшиеся негативно на качестве работе и точности детектирования. Помимо этого, модель может похвастаться поддержкой съемки видео в высоком разрешении.
Stealth MFU 680 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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