Обзор Street Storm STR-9930SE. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

2019-10-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Street Storm STR-9930SE; [180]
Сегодня мы готовы поделиться длительным опытом эксплуатации сигнатурного комбо-видеорегистратора Street Storm STR-9930SE. Устройство оснащено патч-антенной, модулем ГЛОНАСС/GPS с обновляемой базой. За обработку изображения с матрицы Sony Exmor IMX323 тут отвечает процессор Novatek NTK 96658.

Street Storm STR-9930SE

Рекомендованная стоимость составляет 11900 рублей. Устройство находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Street Storm STR-9930SE обзор

Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Поставляется в коробке из плотного картона с изображением и подробной информацией по характеристикам.

Street Storm STR-9930SE

Внешний вид

Выполнен Street Storm STR-9930SE в компактном для такого формата устройств корпусе. По габаритам он не превышает размеров обычных видеорегистраторов.

Street Storm STR-9930SE

На фронтальной панели выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора в 135 градусов. Правее патч-антенна.

Street Storm STR-9930SE

Внешний вид строгий и лаконичный. Он не привлекает внимание со стороны улицы. Используется крепеж с вакуумной присоской.

Street Storm STR-9930SE

В этой модели используется сквозной тип питания. Так упрощается организация аккуратного монтажа в салоне автомобиля. Есть возможность поворота в стороны.

Street Storm STR-9930SE

На нижней грани слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Street Storm STR-9930SE

Справа и слева по две механические кнопки с маркировкой. Зафиксированы в корпусе хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

Street Storm STR-9930SE

На стороне водителя выведен 3-дюймовый дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона в дневное и ночное время.

Street Storm STR-9930SE

Комплектный адаптер питания с запасом по длине кабеля. Визуально производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Street Storm STR-9930SE

Настройки

Предлагаются детальные настройки радар-детектора, информатора и видеозаписи. Выключаются отдельные диапазоны, меняются параметры вывода предупреждений по комплексам и радарам.

Street Storm STR-9930SE

Изменяется длительность и разрешение съемки. Меняются дополнительные параметры. Просматриваются ранее отснятые файлы.

Street Storm STR-9930SE

Радар-детектор

Street Storm STR-9930SE

Используется GPS+ГЛОНАСС модуль с обновляемой базой. На холодный старт уходит несколько минут. Точность позиционирования и определения скорости высокая. Наполнение базы хорошее. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. За время тестирования мы не встречали комплексы, по которым не выводились предупреждения. Помимо информации на экране, произносятся голосовые подсказки. Поведение информатора настраивается.

Street Storm STR-9930SE

Street Storm STR-9930SE эффективно детектирует сигнал во всех диапазонах. Дальность детектирования позволит скорректировать скорость во избежание получения штрафов. Эффективно отсекаются ложные срабатывания в условиях мегаполиса. Поддерживается сигнатурный режим. Выводятся предупреждения по системам с излучением малой мощности.

Street Storm STR-9930SE

Видеозапись

Используется связка из Novatek 96658 с сенсором SONY IMX323. Разрешение Full HD. Изображение с высокой четкостью по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Дневная запись Street Storm STR-9930SE

Дневные и ночные ролики дают полный уровень информативности. Для просмотра не потребуется установка дополнительного программного обеспечения и кодеков.

Ночная запись Street Storm STR-9930SE

Итоги по Street Storm STR-9930SE

Золото. Выбор редакции MegaObzorStreet Storm STR-9930SE хорошо сбалансированный комбо-видеорегистратор с эффективным и точным радар-детектором, высоким качеством съемки и детальными настройками. Компактные габариты, поддержка емких накопителей, частое обновление базы камер, голосовое оповещение, информативный дисплей.
Street Storm STR-9930SE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Street Storm STR-9930SE
Microsoft показала умные наушники Surfac...
Microsoft показала умные наушники SurfacНаушники имеют сенсорное и голосовое управление. Surface Earbuds будет хорошим выбором для презентаций, п...
Redmi 8 с двойной камерой представят 9 о...
Redmi 8 с двойной камерой представят 9 оКомпания Xiaomi объявила дату презентации обычного Redmi 8. ...
Cooler Master выпускает универсальный де...
Cooler Master выпускает универсальный деCooler Master, мировой лидер в разработке и производстве инновационных компьютерных компонентов, представ...
Xiaomi представила очиститель воздуха Mi...
Xiaomi представила очиститель воздуха MiКомпания Xiaomi представила новый очиститель воздуха Xiaomi Mi Pro H за 239 долларов. ...
Беспроводные наушники с защитой IPX4 за ...
Беспроводные наушники с защитой IPX4 за Компания LG анонсировала свои новые беспроводные наушники Tone+ Free. ...
На Android и iOS вышел Call of Duty Mobi...
На Android и iOS вышел Call of Duty MobiCall of Duty: Mobile теперь официально добралась до Android и iOS. ...
Новый смартфон от Honor линейки Note с к...
Новый смартфон от Honor линейки Note с кHuawei Honor готовит к выходу новый смартфон линейки Note. Аппарат уже прошёл сертификацию. ...
OnePlus добавила в приложение ZenMode 1....
OnePlus добавила в приложение ZenMode 1.Компания OnePlus анонсировала ZenMode режим, который помогает пользователям меньше проводить времени с те...


Обзор Tenda MW6-3. Бесшовная Wi-Fi сеть на площади до 500 кв.мОбзор Tenda MW6-3. Бесшовная Wi-Fi сеть на площади до 500 кв.м
Обзор iBOX PRO 800 Signature SE. Автомобильный радар-детекторОбзор iBOX PRO 800 Signature SE. Автомобильный радар-детектор
Обзор GoodRAM IRDM X DDR4-3200 (IR-X3200D464L16S/16GDC). Оперативная памятьОбзор GoodRAM IRDM X DDR4-3200 (IR-X3200D464L16S/16GDC). Оперативная память
Обзор Playme VEGA Touch. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и сенсоромОбзор Playme VEGA Touch. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и сенсором
Обзор GetLux Nanopods. Лучшие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0 Обзор GetLux Nanopods. Лучшие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Предварительный обзор GoPro Hero8 Black....
Предварительный обзор GoPro Hero8 Black.Если вы обожаете экстремальные виды спорта и хотите при этом получать удовольствие от происходящего на ви...
Обзор FIFA 20. Погружаемся в мир футбола...
Обзор FIFA 20. Погружаемся в мир футболаЯ поиграл некоторое время в FIFA 20 и могу с уверенностью сказать, что EA держит марку и остается издател...
Предварительный обзор HP Spectre x360 13...
Предварительный обзор HP Spectre x360 13Сегодня мы поговорим о довольно необычном решении, которое выглядит очень привлекательно и может порадова...
Топ 5 эксклюзивов для PlayStation 4, кот...
Топ 5 эксклюзивов для PlayStation 4, котУ каждого геймера наступает тяжёлый период в жизни, когда он вынужден искать ответ на один из вечных вопр...
Обзор Professional Fishing (2018). В луч...
Обзор Professional Fishing (2018). В лучИногда симуляторы от небольших студий действительно могут понравиться аудитории и сделать ее максимально ...
Интернет вещей – главная цель для соврем...
Интернет вещей – главная цель для соврем «В ближайшем будущем главной целью для атак хакеров станет Интернет вещей», – уверены в Avast, компан...
Предварительный обзор Corsair Virtuoso R...
Предварительный обзор Corsair Virtuoso RСегодня мы поговорим о достаточно привлекательной гарнитуре, которая стоит очень дорого и подойдет далеко...
Предварительный обзор Razer Seiren Emote...
Предварительный обзор Razer Seiren EmoteОфициально представлен новый микрофон, который создавали для определенной аудитории стримеров. Он очень с...
Предварительный обзор HP Chromebook x360...
Предварительный обзор HP Chromebook x360Если вы давно мечтали о доступном ноутбуке, но не могли найти себе подходящий вариант, то самое время пос...
Обзор Adidas FWD-01 и Adidas RPT-01. Плю...
Обзор Adidas FWD-01 и Adidas RPT-01. ПлюКомпания Adidas выпустила «тканевые» наушники Современный спорт неотделим от музыки: под любимые треки з...
Предварительный обзор OnePlus 7T. Флагма...
Предварительный обзор OnePlus 7T. ФлагмаОфициально представлен новый флагманский смартфон, который является улучшенной версией прошлогоднего устр...
Обзор Cat Quest II. Очень атмосферно...
Обзор Cat Quest II. Очень атмосферноДля фанатов качественных ролевых игр вышло продолжение шикарного проекта про котов — очень интересная ист...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor