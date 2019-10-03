Обзор Street Storm STR-9930SE. Сигнатурный комбо-видеорегистратор

Сегодня мы готовы поделиться длительным опытом эксплуатации сигнатурного комбо-видеорегистратора Street Storm STR-9930SE. Устройство оснащено патч-антенной, модулем ГЛОНАСС/GPS с обновляемой базой. За обработку изображения с матрицы Sony Exmor IMX323 тут отвечает процессор Novatek NTK 96658.

Street Storm STR-9930SE обзор

Рекомендованная стоимость составляет 11900 рублей. Устройство находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, руководство пользователя и гарантийный талон. Поставляется в коробке из плотного картона с изображением и подробной информацией по характеристикам.

Внешний вид

Выполнен Street Storm STR-9930SE в компактном для такого формата устройств корпусе. По габаритам он не превышает размеров обычных видеорегистраторов.

На фронтальной панели выведен объектив, собранный из группы стеклянных линз с углом обзора в 135 градусов. Правее патч-антенна.

Внешний вид строгий и лаконичный. Он не привлекает внимание со стороны улицы. Используется крепеж с вакуумной присоской.

В этой модели используется сквозной тип питания. Так упрощается организация аккуратного монтажа в салоне автомобиля. Есть возможность поворота в стороны.

На нижней грани слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Справа и слева по две механические кнопки с маркировкой. Зафиксированы в корпусе хорошо, при движении по неровным дорогам не дребезжат.

На стороне водителя выведен 3-дюймовый дисплей. Изображение хорошо читается под разными углами наклона в дневное и ночное время.

Комплектный адаптер питания с запасом по длине кабеля. Визуально производит приятное впечатление. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Настройки

Предлагаются детальные настройки радар-детектора, информатора и видеозаписи. Выключаются отдельные диапазоны, меняются параметры вывода предупреждений по комплексам и радарам.

Изменяется длительность и разрешение съемки. Меняются дополнительные параметры. Просматриваются ранее отснятые файлы.

Радар-детектор

Используется GPS+ГЛОНАСС модуль с обновляемой базой. На холодный старт уходит несколько минут. Точность позиционирования и определения скорости высокая. Наполнение базы хорошее. Для АВТОДОРИЯ ведется расчет средней скорости на участке контроля. За время тестирования мы не встречали комплексы, по которым не выводились предупреждения. Помимо информации на экране, произносятся голосовые подсказки. Поведение информатора настраивается.

Street Storm STR-9930SE эффективно детектирует сигнал во всех диапазонах. Дальность детектирования позволит скорректировать скорость во избежание получения штрафов. Эффективно отсекаются ложные срабатывания в условиях мегаполиса. Поддерживается сигнатурный режим. Выводятся предупреждения по системам с излучением малой мощности.

Видеозапись

Дневная запись Street Storm STR-9930SE

Используется связка из Novatek 96658 с сенсором SONY IMX323. Разрешение Full HD. Изображение с высокой четкостью по всей площади кадра. Номерные знаки читаемы на большом расстоянии.

Ночная запись Street Storm STR-9930SE

Дневные и ночные ролики дают полный уровень информативности. Для просмотра не потребуется установка дополнительного программного обеспечения и кодеков.

Итоги по Street Storm STR-9930SE

Street Storm STR-9930SE хорошо сбалансированный комбо-видеорегистратор с эффективным и точным радар-детектором, высоким качеством съемки и детальными настройками. Компактные габариты, поддержка емких накопителей, частое обновление базы камер, голосовое оповещение, информативный дисплей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".