Обзор THRONMAX M9 Fireball. Недорогой кардиоидный микрофон

Опасения о том, что новый учебный год будет проходить в удаленном формате пока не подтвердилось, как и собственно массовый переход на удаленную работу. Но тем не менее за прошедший год оптимизация процессов учебы и работы, популяризировала удаленный формат с видеосвязью, когда, не выходя из дома можно участвовать в совещаниях и учебных курсах. Тестируемый сегодня микрофон THRONMAX M9 Fireball при минимальных финансовых вложениях позволяет решить качество передачи своего голоса.

THRONMAX M9 Fireball

Средняя стоимость его 1499 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением камеры и данными по герцовке, а также другим техническим данным. Комплект включает микрофон, microUSB кабель, крепежный винт для установки на штангу и несколько наклеек с изображением бренда и инструкцию.

THRONMAX M9 Fireball

THRONMAX M9 Fireball обзор

Внешний вид

Интересное внешнее исполнение. Это изогнутая ножка и шаровидная рабочая часть. Отлично дополняет интерьер рабочего пространства.

THRONMAX M9 Fireball

Стоит на комплектной ножке устойчиво. Дополнительно смещение по поверхности стола обеспечивает прорезиненная накладка на основании.

THRONMAX M9 Fireball

Корпус микрофона фиксируется на ножке при помощи механического винта. Его можно будет снять и зафиксировать на совместимом крепеже с G1/4.

THRONMAX M9 Fireball

Состоит из пластикового основания и верхней полусферы с ветрозащитой. Капсюль микрофона 14 мм.

THRONMAX M9 Fireball

В THRONMAX M9 Fireball используется съемный кабель. Это формат microUSB.

THRONMAX M9 Fireball

Комплектный кабель с длиной 1.8 метра. Его можно будет заменить в последующем по необходимости.

Тесты

THRONMAX M9 Fireball

Для работы микрофона не требуется установка драйвера, определяется на разных платформах автоматически. Мы вели тесты с Mac Mini и настольным ПК c Windows. Поддерживается весь распространённый софт для удаленных видеозвонков и стриминговых трансляций, включая Youtube, Twitch, Discord, Skype, XSplit, OBS, Microsoft Term, Cisco.

THRONMAX M9 Fireball

Эта модель поддерживает максимальную частоту дискретизации 16 бит/48 кГц. Кардиоидная диаграмма. В тестовом примере запись велась через программу Adobe Audition без дополнительной обработки.

Тест микрофона THRONMAX M9 Fireball

Итоги

THRONMAX M9 Fireball – недорогой кардиоидный микрофон с USB-подлючением, поддерживающий разные платформы. Компактные габариты, интересная геометрия ножки, возможность установки на штангу, съемный кабель подключения, частота дискретизации 48 кГц.
Комментарии и отзывы THRONMAX M9 Fireball
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