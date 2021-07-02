Обзор TOMAHAWK Cherokee S. Сигнатруное комбо-устройство с Wi-Fi

Его рекомендованная стоимость составляет 17 990 рублей. Продажи уже стартовали.
Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, адаптер для подключения в бортовую цепь питания, кардридер, гарантийный талон международного образца и руководство пользователя.
На стекле фиксируется при помощи площади с двухсторонним скотчем. Видеорегистартор соединяется с ним при помощи магнитов.
Форма исполнения позволяет поворачивать его на 360 градусов. Выбранное положение фиксируется при помощи накатанной гайки. Питание подается в основание крепежа.
На стекле занимает ограниченное пространство, не отвлекая во время движения. Его можно будет установить за салонным зеркалом.
Отметим компактные габариты самого устройства. Оснащен TOMAHAWK Cherokee S он патч-антенной, выведенной в углу корпуса.
Интересный текстурный рисунок на лицевой стороне. Отсутствуют броские и хромированные элементы оформляя, сохраняя неприметность со стороны улицы. Объектив собран из группы стеклянных линз. Угол обзора 155 градусов.
Сторону водителя занимает IPS-дисплей с диагональю 3-дюйма. Разрешение 640х360 пикселей. Управление сенсорное.
Во время работы на него выводится изображение, элементы интерфейса. При приближении к камерам и комплексам отображается информация по типу комплекса, скорости, расстоянии и силе сигнала.
Выведена кнопка включения и скрытая перезагрузки. С противоположной стороны слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители, мы вели тесты с картой объемом 128 Гбайт.
Несколько пресетов для радар-детектора: ГОРОД, ГОРОД-1, ГОРОД-2, ТРАССА, IQ. Дистанция оповещения, лимит превышения скорости, сигнал превышения, оповещение без превышения.
Объекты в базе данных, оповещения по типу камер, пользовательские точки и удаление неактуальных.
Качество съемки, цикл записи, экспозиции и акселерометр. Удаление эффекта «рыбьего глаза». Отображение штампа на роликах с данными госномера, скорости.
В зависимости от типа комплекса дальность срабатывания от 50 до 300 метров. Несколько вариантов пресетов чувствительности. Чаще всего использовали IQ-режим. Как и другие модели с патч-антенной он не реагирует на радары направленные в «спину», по ним могут встречаться только разовые отраженные сигналы.
Сигнатурные радар-детекторы важно обновлять и поддерживать актуальность программного обеспечения. Тут это можно будет сделать не снимая со стекла с помощью приложения.
Дополнительно используются данные с GPS/GLONASS/GALILEO. Холодный старт занимает минимальное время. Точность определения местоположения и скорости высокая. Наполнение базы хорошее. Выводятся предупреждения по разным типам комплексов. Сам пользователь сможет изменить настройки информатора и радар-детектора.
Отдельно отметим одновременный вывод данных по нескольким типам комплексов по пути движения.
Одной из важных функций является упрощенное обновление базы данных и прошивки. Проходит обновление быстро и без необходимости снимать его со стекла.
Вывод потокового изображения с камеры.
Просмотр списка файлов, перенос выбранных и удаление выбранных.
Проведение настроек. Здесь также опции распределены по отдельным вкладкам.