Обзор TOMAHAWK Cherokee S. Сигнатруное комбо-устройство с Wi-Fi

В 2021 наблюдается четкий тренд по ужесточению контроля за соблюдением правил ПДД с повышением не только суммы штрафов, но и увеличения количества радарных и фотокомплексов на дорогах. Важность соблюдения их понятна и необходима, но зачастую такие системы ставятся на дорогах не с целью обеспечения безопасности, а пополнения бюджета. Тестируемый сегодня TOMAHAWK Cherokee S уверенно детектирует все актуальные комплексы и включает сразу ряд инноваций.

Комплектация

Его рекомендованная стоимость составляет 17 990 рублей. Продажи уже стартовали.Упакован в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по его техническим характеристикам.

Внешний вид

Комплект включает крепление на лобовое стекло, зарядное устройство в прикуриватель, адаптер для подключения в бортовую цепь питания, кардридер, гарантийный талон международного образца и руководство пользователя.Изначально продумали два варианта подачи питания. Это классическое зарядное устройство 12В в прикуриватель. Также есть монтажный комплект для подключения в бортовую цепь питания с предохранителем. Поддерживается установка в грузовом транспорте.

На стекле фиксируется при помощи площади с двухсторонним скотчем. Видеорегистартор соединяется с ним при помощи магнитов.

Форма исполнения позволяет поворачивать его на 360 градусов. Выбранное положение фиксируется при помощи накатанной гайки. Питание подается в основание крепежа.

На стекле занимает ограниченное пространство, не отвлекая во время движения. Его можно будет установить за салонным зеркалом.

Отметим компактные габариты самого устройства. Оснащен TOMAHAWK Cherokee S он патч-антенной, выведенной в углу корпуса.

Интересный текстурный рисунок на лицевой стороне. Отсутствуют броские и хромированные элементы оформляя, сохраняя неприметность со стороны улицы. Объектив собран из группы стеклянных линз. Угол обзора 155 градусов.

Сторону водителя занимает IPS-дисплей с диагональю 3-дюйма. Разрешение 640х360 пикселей. Управление сенсорное.

Во время работы на него выводится изображение, элементы интерфейса. При приближении к камерам и комплексам отображается информация по типу комплекса, скорости, расстоянии и силе сигнала.

Интерфейс

Выведена кнопка включения и скрытая перезагрузки. С противоположной стороны слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители, мы вели тесты с картой объемом 128 Гбайт.Интерфейс TOMAHAWK Cherokee S адаптирован под управление пальцами. Главный экран включает вкладки управления радар-детектором, базой данных, общими параметрами, а также встроенный плеер для просмотра роликов.

Несколько пресетов для радар-детектора: ГОРОД, ГОРОД-1, ГОРОД-2, ТРАССА, IQ. Дистанция оповещения, лимит превышения скорости, сигнал превышения, оповещение без превышения.

Объекты в базе данных, оповещения по типу камер, пользовательские точки и удаление неактуальных.

Радар-детектор

Качество съемки, цикл записи, экспозиции и акселерометр. Удаление эффекта «рыбьего глаза». Отображение штампа на роликах с данными госномера, скорости.В TOMAHAWK Cherokee S установлен сигнатурный радар-детектор. Детектирует комплексы в диапазонах К, Лазер и СТРЕЛКА. Это актуальные комплексы «ВОКОРД», «КОРДОН» и «КОРДОН-М 2», «СКАТ», «РАДИС», «ПОЛИСКАН» и другие. За время длительного тестирования продемонстрировал эффективную работу, мы не встречали комплексы по которым не выводились уведомления.

В зависимости от типа комплекса дальность срабатывания от 50 до 300 метров. Несколько вариантов пресетов чувствительности. Чаще всего использовали IQ-режим. Как и другие модели с патч-антенной он не реагирует на радары направленные в «спину», по ним могут встречаться только разовые отраженные сигналы.

Сигнатурные радар-детекторы важно обновлять и поддерживать актуальность программного обеспечения. Тут это можно будет сделать не снимая со стекла с помощью приложения.

Дополнительно используются данные с GPS/GLONASS/GALILEO. Холодный старт занимает минимальное время. Точность определения местоположения и скорости высокая. Наполнение базы хорошее. Выводятся предупреждения по разным типам комплексов. Сам пользователь сможет изменить настройки информатора и радар-детектора.

Софт

Отдельно отметим одновременный вывод данных по нескольким типам комплексов по пути движения.Видеорегистратор оснащен Wi-Fi модулем. Для дистанционного управления потребуется установка приложения на смартфон.

Одной из важных функций является упрощенное обновление базы данных и прошивки. Проходит обновление быстро и без необходимости снимать его со стекла.

Вывод потокового изображения с камеры.

Просмотр списка файлов, перенос выбранных и удаление выбранных.

Видеосъемка

Дневная съемка TOMAHAWK Cherokee S

Ночная съемка TOMAHAWK Cherokee S

Итоги

Проведение настроек. Здесь также опции распределены по отдельным вкладкам.Построен на базе флагманского процессора Ambarella A12A35 с высокочувствительной матрицей SONY Starvis IMX307. Высокое качество съемки и детализация в дневное и ночное время.Номерные знаки читаемы на большом расстоянии. Для просмотра файлов не требуется установка кодеков.TOMAHAWK Cherokee S – комбо-видеорегистартор флагманского уровня с эффективным сигнатурным радар-детектором, упрощенным обновлением ПО и базы с помощью смартфона, поворотное крепление с магнитным замком, два варианта подачи питания, поддержка емких карт памяти, съемка с высокой детализацией, детальные настройки, премиальный внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".