Обзор Thronmax MDrill Dome Plus. Микрофон с двумя схемами направленности

Средняя стоимость – 3900 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Комплект включает USB-C, наклейку с логотипом, руководство пользователя. Упаковано в коробку из плотного картона с изображением микрофона и описанием особенностей его работы, здесь же можно обратить внимание на поддержку частоты 96 kHz.
На этом креплении микрофон стоит устойчиво на ровной поверхности. За счет веса, который дает металл, обеспечивается хорошая устойчивость и надежность конструкции.
Можно изменять угол наклона капсулы микрофона. Сам он зафиксирован по краям.
Основание у микрофона съемное. Его можно открутить, получив возможность зафиксировать микрофон на микрофонной стойке. Это распространенный тип винтового соединения.
Капсула Thronmax MDrill Dome Plus овальной формы. Общие габариты у микрофона компактные. Выглядит стильно.
Хорошо смотрится в кадре не только за счет формы, но и металлической сетки с дополнительной стилизованной накладкой.
С фронтальной стороны барабан регулировки, отвечающий за смену режима работы. Каждому из них соответствует отдельное положение и среднее его выключает.
Отдельный регулятор для проведения мониторинга микрофона. Для этого можно будет подключить наушники к аудиоразъему.
Периметр регулятора подсвечивается. Эта подсветка наглядно отображает текущий его статус.
Микрофон съемный, используется актуальный тип USB-C. Интерфейсный кабель с защитной нейлоновой оплеткой.
Этот микрофон поддерживает частоту дискретизации 96 кГц/24Бит. Есть два типа рабочей диаграммы: кардиоидная и всенаправленная. Первая для записи голоса только с одним ведущим. Всенаправленная, когда участников несколько, например, при проведении видеоконференции.
Для работы микрофон не требует установки драйвера. Определяется системой автоматически. Есть поддержка Skype, Twitch, Youtube, Discord, XSplit, OBS и другого софта. Тестовая запись велась с помощью программы Adobe Audition. Выставлена частота дискретизации 96 кГц, остальные настройки не менялись.