Обзор Thronmax MDrill Dome Plus. Микрофон с двумя схемами направленности

Не так давно мы изучали недорогой микрофон THRONMAX M9 Fireball с кардиоидной диаграммой и универсальным USB-подключением. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания старший Thronmax MDrill Dome Plus с распространенным у ультрабуков и современных материнских плат USB-C. Как уверяет сам производитель, он ориентирован на стримеров, блогеров и создателей контента.

Thronmax MDrill Dome Plus

Средняя стоимость – 3900 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Thronmax MDrill Dome Plus

Комплект включает USB-C, наклейку с логотипом, руководство пользователя. Упаковано в коробку из плотного картона с изображением микрофона и описанием особенностей его работы, здесь же можно обратить внимание на поддержку частоты 96 kHz.

Thronmax MDrill Dome Plus

Thronmax MDrill Dome Plus обзор

Внешний вид

Поставляется микрофон с установленной подставкой. Выполнена она из металла. Состоит из U-образного кронштейна и основания круглой формы.

Thronmax MDrill Dome Plus

На этом креплении микрофон стоит устойчиво на ровной поверхности. За счет веса, который дает металл, обеспечивается хорошая устойчивость и надежность конструкции.

Thronmax MDrill Dome Plus

Можно изменять угол наклона капсулы микрофона. Сам он зафиксирован по краям.

Thronmax MDrill Dome Plus

Основание у микрофона съемное. Его можно открутить, получив возможность зафиксировать микрофон на микрофонной стойке. Это распространенный тип винтового соединения.

Thronmax MDrill Dome Plus

Капсула Thronmax MDrill Dome Plus овальной формы. Общие габариты у микрофона компактные. Выглядит стильно.

Thronmax MDrill Dome Plus

Хорошо смотрится в кадре не только за счет формы, но и металлической сетки с дополнительной стилизованной накладкой.

Thronmax MDrill Dome Plus

С фронтальной стороны барабан регулировки, отвечающий за смену режима работы. Каждому из них соответствует отдельное положение и среднее его выключает.

Thronmax MDrill Dome Plus

Отдельный регулятор для проведения мониторинга микрофона. Для этого можно будет подключить наушники к аудиоразъему.

Thronmax MDrill Dome Plus

Периметр регулятора подсвечивается. Эта подсветка наглядно отображает текущий его статус.

Thronmax MDrill Dome Plus

Микрофон съемный, используется актуальный тип USB-C. Интерфейсный кабель с защитной нейлоновой оплеткой.

Тесты

Мы эксплуатировали микрофон как с комплектной стойкой, так и установив на микрофонную стойку Thronmax Zoom S3-TM01. Первый вариант не требует дополнительных расходов и хорош, когда есть достаточно свободного места на рабочем столе, или когда микрофон используется только периодически. Микрофонная стойка станет хорошим выбором при регулярном проведении стримов или записи аудио дорожек.

Thronmax MDrill Dome Plus

Этот микрофон поддерживает частоту дискретизации 96 кГц/24Бит. Есть два типа рабочей диаграммы: кардиоидная и всенаправленная. Первая для записи голоса только с одним ведущим. Всенаправленная, когда участников несколько, например, при проведении видеоконференции.

Thronmax MDrill Dome Plus

Для работы микрофон не требует установки драйвера. Определяется системой автоматически. Есть поддержка Skype, Twitch, Youtube, Discord, XSplit, OBS и другого софта. Тестовая запись велась с помощью программы Adobe Audition. Выставлена частота дискретизации 96 кГц, остальные настройки не менялись.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ невысоком ценовом сегменте Thronmax MDrill Dome Plus поддерживает два вида направленности захвата звука, мониторинг в реальном времени и оснащен USB-C. Из особенностей также отметим высокую частоту дискретизации до 96 кГц, умный светодиодный индикатор и комплектную металлическую подставку, а также возможность установки на микрофонную стойку.
Thronmax MDrill Dome Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Thronmax MDrill Dome Plus
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