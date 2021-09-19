Обзор Thronmax Zoom S3-TM01. Микрофонная стойка

Большая часть микрофонов сопровождаются только ножкой, предполагающих настольное размещение. Такой вариант установки хорош если он используется периодически или в обычных сценариях. Если же ведется частая запись аудиоподкастов, готовятся дорожки для видеороликов или микрофон используется на стриминговых трансляциях оптимальным решением будет пантограф или говоря проще микрофонная стойка.

Thronmax Zoom S3-TM01

Тестируемая сегодня Thronmax Zoom S3-TM01 сочетает стиль, надежность конструкции и эргономику. Доступна в среднем за 4990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку вытянутой формы. Комплект включает крепеж на столешницу, монтажный набор, и руководство пользователя.

Thronmax Zoom S3-TM01

Внешний вид

Выполнен пантограф преимущественно из окрашенной в черный цвет стали. Перед началом эксплуатации нужно будет собрать и зафиксировать крепеж.

Thronmax Zoom S3-TM01

Используемый прижимной механизм, позволяет ставить его на столешницы с разной толщиной. Не повреждает поверхность.

Thronmax Zoom S3-TM01

Состоит стойка из трех колен, каждое из них позволяет изменять угол наклона. Выбранное положение в последующем фиксируется поворотной гайкой.

Thronmax Zoom S3-TM01

Ее можно вращать на 360 градусов и изменять положение по необходимости. Преимуществом является возможность близкого размещения к стене, не отнимая полезной площади рабочего стола.

Thronmax Zoom S3-TM01

На верхнем колене зафиксирован крепежный элемент. Поддерживаются винтовые соединения 3/8" и 5/8".

Thronmax Zoom S3-TM01

Установить микрофон можно как напрямую на пантограф, так и например, зафиксировав держатель паук. Последний способ решит вопрос возможной вибрации и его можно рекомендовать как основной.

Thronmax Zoom S3-TM01

Продуман вопрос скрытого подвода кабеля на тыльной стороне размещен паз. Он же у Thronmax Zoom S3-TM01 сопровождается несколькими заглушками, предотвращающими смещение и извлечение кабеля.

Thronmax Zoom S3-TM01

Тесты

Thronmax Zoom S3-TM01

Тестирование этого пантографа мы проводили с несколькими микрофонами и с разным сетапом по соединению самого микрофона к стойке. Со всеми из них проблем не было. Рассчитана стойка на вес до 1 килограмма. После установки микрофон не смещается и не провисает.

Thronmax Zoom S3-TM01

До этого был опыт эксплуатации стойки с пружинными соединениями с AliExpress. В сравнение с ними здесь общее исполнение конструкции надежнее, ровные металлические поверхности без грубых соединений. Отлично смотрится в кадре и выглядит в общем интерьере рабочего места.

Thronmax Zoom S3-TM01

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThronmax Zoom S3-TM01 можно рекомендовать всем, кто использует микрофон регулярно. Этот пантограф позволяет освободить пространство рабочего стола, улучшить качество передачи звука выбрав оптимальное направление (актуально с кардиоидой диаграммой) и исключив вибрацию. Отлично смотрится в кадре при проведении стриминговых трансляций. Да он стоит дороже, чем решения с AliExpress, но в данном случае заметно их превосходит по всем параметрам.
Thronmax Zoom S3-TM01 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Thronmax Zoom S3-TM01
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