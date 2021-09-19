Обзор Thronmax Zoom S3-TM01. Микрофонная стойка...

Большая часть микрофонов сопровождаются только ножкой, предполагающих настольное размещение. Такой вариант установки хорош если он используется периодически или в обычных сценариях. Если же ведется частая запись аудиоподкастов, готовятся дорожки для видеороликов или микрофон используется на стриминговых трансляциях оптимальным решением будет пантограф или говоря проще микрофонная стойка.

Комплектация

Тестируемая сегодня Thronmax Zoom S3-TM01 сочетает стиль, надежность конструкции и эргономику. Доступна в среднем за 4990 рублей.Упакован в коробку вытянутой формы. Комплект включает крепеж на столешницу, монтажный набор, и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен пантограф преимущественно из окрашенной в черный цвет стали. Перед началом эксплуатации нужно будет собрать и зафиксировать крепеж.

Используемый прижимной механизм, позволяет ставить его на столешницы с разной толщиной. Не повреждает поверхность.

Состоит стойка из трех колен, каждое из них позволяет изменять угол наклона. Выбранное положение в последующем фиксируется поворотной гайкой.

Ее можно вращать на 360 градусов и изменять положение по необходимости. Преимуществом является возможность близкого размещения к стене, не отнимая полезной площади рабочего стола.

На верхнем колене зафиксирован крепежный элемент. Поддерживаются винтовые соединения 3/8" и 5/8".

Установить микрофон можно как напрямую на пантограф, так и например, зафиксировав держатель паук. Последний способ решит вопрос возможной вибрации и его можно рекомендовать как основной.

Продуман вопрос скрытого подвода кабеля на тыльной стороне размещен паз. Он же у Thronmax Zoom S3-TM01 сопровождается несколькими заглушками, предотвращающими смещение и извлечение кабеля.

Тесты

Тестирование этого пантографа мы проводили с несколькими микрофонами и с разным сетапом по соединению самого микрофона к стойке. Со всеми из них проблем не было. Рассчитана стойка на вес до 1 килограмма. После установки микрофон не смещается и не провисает.

До этого был опыт эксплуатации стойки с пружинными соединениями с AliExpress. В сравнение с ними здесь общее исполнение конструкции надежнее, ровные металлические поверхности без грубых соединений. Отлично смотрится в кадре и выглядит в общем интерьере рабочего места.

Итоги

Thronmax Zoom S3-TM01 можно рекомендовать всем, кто использует микрофон регулярно. Этот пантограф позволяет освободить пространство рабочего стола, улучшить качество передачи звука выбрав оптимальное направление (актуально с кардиоидой диаграммой) и исключив вибрацию. Отлично смотрится в кадре при проведении стриминговых трансляций. Да он стоит дороже, чем решения с AliExpress, но в данном случае заметно их превосходит по всем параметрам.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".