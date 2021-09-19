Обзор Thronmax Zoom S3-TM01. Микрофонная стойка...

Тестируемая сегодня Thronmax Zoom S3-TM01 сочетает стиль, надежность конструкции и эргономику. Доступна в среднем за 4990 рублей.
Используемый прижимной механизм, позволяет ставить его на столешницы с разной толщиной. Не повреждает поверхность.
Состоит стойка из трех колен, каждое из них позволяет изменять угол наклона. Выбранное положение в последующем фиксируется поворотной гайкой.
Ее можно вращать на 360 градусов и изменять положение по необходимости. Преимуществом является возможность близкого размещения к стене, не отнимая полезной площади рабочего стола.
На верхнем колене зафиксирован крепежный элемент. Поддерживаются винтовые соединения 3/8" и 5/8".
Установить микрофон можно как напрямую на пантограф, так и например, зафиксировав держатель паук. Последний способ решит вопрос возможной вибрации и его можно рекомендовать как основной.
Продуман вопрос скрытого подвода кабеля на тыльной стороне размещен паз. Он же у Thronmax Zoom S3-TM01 сопровождается несколькими заглушками, предотвращающими смещение и извлечение кабеля.
Тестирование этого пантографа мы проводили с несколькими микрофонами и с разным сетапом по соединению самого микрофона к стойке. Со всеми из них проблем не было. Рассчитана стойка на вес до 1 килограмма. После установки микрофон не смещается и не провисает.
До этого был опыт эксплуатации стойки с пружинными соединениями с AliExpress. В сравнение с ними здесь общее исполнение конструкции надежнее, ровные металлические поверхности без грубых соединений. Отлично смотрится в кадре и выглядит в общем интерьере рабочего места.